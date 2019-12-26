Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube kripto para videolarına savaş açtı

    Önce ünlü YouTuber Chris Dunn sonra da IvanOnTech kanalına ait onlarca kripto para videosu birbiri ardına kaldırıldı. Üstelik YouTube deneyimli üreticilere uyarı da verdi.
    4 sa.
    769
    9
    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    YouTube kripto para videolarına savaş açtı
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para piyasası tabuları yıkarak iyi bir yatırım aracı olma yolunda çaba sarf ederken zaman zaman bu çabaları kıracak gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta YouTube’un kripto para ile ilgili videoları engellediği haberi gelmeye başladı.

    Sıkıntı büyüyor

    Hafta başında kripto para videoları ile ün yapan ve 200 bin civarında abonesi olan Chris Dunn’un pek çok videosunun YouTube tarafından kaldırıldığı haberi geldi. Videoların yasaklanmasının sebebi ise zararlı içerik barındırması.

    Ayrıca Bkz. "Samsung NEON geliyor"

    Dün ise yine diğer bir ünlü kripto para içerik üreticisi IvanOnTech’in son iki yıla ait videolarının yasaklandığı ortaya çıktı. Üstelik ünlü YouTuber hak ihlali suçlamasıyla 1 uyarı aldı ve 1 hafta boyunca video yükleyemeyecek. Bunun gibi pek çok örnek mevcut.

    YouTube tarafından yapılan bu işlemlerin net olarak sebebi bilinmiyor. Kripto para dünyasında diğer içerik üreticileri de aynı akibeti yaşamaktan korkuyor ve YouTube’a karşı bir hareket başlamış durumda.

    Bazı uzmanlar kripto para birimlerinin asıl projelerinde yer alan ürünlerinin giderek YouTube için daha büyük tehdit olduğunu düşünüyor. BitTorrent tabanlı BLive, Tron tabanlı VibraVid gibi pek çok platform içerik üreticilerine daha fazla kazandırma sloganıyla yola çıktı. YouTube’un bundan sonraki davranışları merakla bekleniyor.



    https://u.today/crypto-related-videos-removed-on-youtube-as-harmful-and-dangerous-content Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. Huawei-TSMC ortaklığı ABD boykotuna takılabilir 21 dk. Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü! 48 dk. Huawei nova 6 SE satışa sunuldu 48 dk. 5G destekli Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro resmen tanıtıldı 1 sa. Google’a 3 yılda 8 milyar Euro ceza 1 sa. Samsung Galaxy M31, Geekbench testinde ortaya çıktı: 6 GB RAM, Exynos 9611 işlemci 2 sa. Hurda araçta ÖTV indirimi bitiyor: Son 5 gün 2 sa. DH okurları yılın en iyi akıllı saatini seçiyor [Anket] 3 sa. Beş kamera ile gelecek olan Huawei P40 Pro'nun yeni görseli yayınlandı 3 sa. Rusya kendi alternatif internetini kurdu 4 sa. Huawei P30 Lite 2020, Google hizmetleriyle satışa sunulacak 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN YouTube kripto para videolarına savaş açtı Sonraki ByteDance, ABD'nin güvenlik suçlamalarına rağmen TikTok'u satmayacağını açıkladı 15 sa. Epic Games mağazasında bu kez erken erişim oyunu var 15 sa. Samsung NEON geliyor 16 sa. Tesla Cybertruck alamayanlara kağıttan yapma fırsatı 16 sa. Audi firması yardımcı iskelet kullanımına başladı 16 sa. Yeni kanser ilacı AMG 510 faz 2 denemelerine hak kazandı 17 sa. En güçlü dikey süpürge "Dyson V11 Absolute incelemesi" 17 sa. ViewSonic'in Nano IPS teknolojili oyuncu monitörlerini konuştuk 17 sa. Greenliant 5 yıllık 30 DWPD garantili SLC SSD’lerini duyurdu 17 sa. Microsoft, Windows 10'da sürücü ve güncellemelerin yüklenmesini kolaylaştıracak 18 sa. AirPods tasarımlı Oppo Enco Free'nin basın görselleri ortaya çıktı 18 sa. Ryzen işlemcili Acer Nitro 5 satışa çıktı 19 sa. DH okurları yılın en iyi alt seviye akıllı telefonunu seçiyor [Anket] 19 sa. AMD’nin 32 çekirdekli yongası 140 watt TDP’ye düşürüldü: Halen Core i9-10980XE’den çok daha hızlı 20 sa. Uygun fiyatlı bilgisayarların yolunu açan Chuck Peddle hayatını kaybetti 20 sa. Honda'dan veri sızıntısı: Yaklaşık 1 milyar veri internete düştü! 21 sa. Binance borsası Türk Lirası ile işlem çiftlerini genişletiyor 21 sa. Fallout 76 oyununda hacker saldırısı 22 sa. WD 20 TB kapasiteli SMR sürücülerini duyurdu 22 sa. Japon Dünya gözlem uydusu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin “lale” şeklindeki ızgarası ortaya çıktı
    DonanımHaber
    NASA'nın sessiz süpersonik uçağında son aşamaya gelindi "Havac...
    DonanımHaber
    Amazon.com.tr’de Yılbaşı Fırsatları başladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim