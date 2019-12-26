YouTube kripto para videolarına savaş açtı

Tam Boyutta Gör

Kripto para piyasası tabuları yıkarak iyi bir yatırım aracı olma yolunda çaba sarf ederken zaman zaman bu çabaları kıracak gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta YouTube’un kripto para ile ilgili videoları engellediği haberi gelmeye başladı.

Sıkıntı büyüyor

Hafta başında kripto para videoları ile ün yapan ve 200 bin civarında abonesi olan Chris Dunn’un pek çok videosunun YouTube tarafından kaldırıldığı haberi geldi. Videoların yasaklanmasının sebebi ise zararlı içerik barındırması.

Ayrıca Bkz. "Samsung NEON geliyor"

Dün ise yine diğer bir ünlü kripto para içerik üreticisi IvanOnTech’in son iki yıla ait videolarının yasaklandığı ortaya çıktı. Üstelik ünlü YouTuber hak ihlali suçlamasıyla 1 uyarı aldı ve 1 hafta boyunca video yükleyemeyecek. Bunun gibi pek çok örnek mevcut.

YouTube tarafından yapılan bu işlemlerin net olarak sebebi bilinmiyor. Kripto para dünyasında diğer içerik üreticileri de aynı akibeti yaşamaktan korkuyor ve YouTube’a karşı bir hareket başlamış durumda.

Bazı uzmanlar kripto para birimlerinin asıl projelerinde yer alan ürünlerinin giderek YouTube için daha büyük tehdit olduğunu düşünüyor. BitTorrent tabanlı BLive, Tron tabanlı VibraVid gibi pek çok platform içerik üreticilerine daha fazla kazandırma sloganıyla yola çıktı. YouTube’un bundan sonraki davranışları merakla bekleniyor.

https://u.today/crypto-related-videos-removed-on-youtube-as-harmful-and-dangerous-content