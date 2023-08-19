Rusya’nın fırlattığı araç Ay’ın yüzeyinin ilk ayrıntılı görüntüsünü yakaladı

Rusya bir ilki başarabilir
Rusya’nın Luna 25 aracı Ay’ın güney kutbuna iniş yapacak ve buraya daha önce hiçbir ülke iniş yapmadı. Ancak kıyasıya bir yarış söz konusu. Zira halihazırda Hindistan'ın Chandrayaan-3 aracı da Ay’ın yörüngesinde dolanıyor ve o da güney kutbuna iniş yapmayı hedefliyor. Rusya, 21 Ağustos tarihinde iniş yapmayı planlarken Hindistan ise 23 Ağustos’u hedefliyor.
Luna-25, 1976'daki Luna-24'ten bu yana Rusya'nın Ay'a inen ilk aracı olacak. Her şey planlandığı gibi giderse, araç Ay'ın güney kutbunda bir yıl boyunca buzlu su arayacak ve bir dizi başka bilimsel araştırma gerçekleştirecek. İniş aracı, Ay toprağını analiz etmesine, buzlu su aramasına ve Ay'ın inanılmaz derecede ince atmosferini araştırmasına yardımcı olmak için lazer kütle spektrometresi de dahil olmak üzere sekiz alete sahip.
NASA ayrıca Artemis programı ile Ay'ın güney kutbuna ulaşmayı ve Ay'da kalıcı bir koloni kurmayı hedefliyor. Artemis III görevi şu anda 2025 için planlanıyor ve bu görev, 1972'deki Apollo 17'den bu yana ilk mürettebatlı Ay inişi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.