Rusya’nın fırlattığı araç Ay’ın yüzeyinin ilk ayrıntılı görüntüsünü yakaladı

Tam Boyutta Gör Rusya'nın neredeyse 50 yıldır Ay'a iniş yapacak ilk aracı olan Luna-25, Ay yüzeyinin bir görüntüsünü Dünya’ya gönderdi. Uzay aracı bu görüntüyü Ay'ın yörüngesinde dolanırken ve Ay'ın güney kutbuna yumuşak bir iniş yapmaya hazırlanırken çekti. Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, görüntüyü bir süre önce Telegram gönderisi aracılığıyla paylaştı.

Rusya bir ilki başarabilir

Rusya’nın Luna 25 aracı Ay’ın güney kutbuna iniş yapacak ve buraya daha önce hiçbir ülke iniş yapmadı. Ancak kıyasıya bir yarış söz konusu. Zira halihazırda Hindistan'ın Chandrayaan-3 aracı da Ay’ın yörüngesinde dolanıyor ve o da güney kutbuna iniş yapmayı hedefliyor. Rusya, 21 Ağustos tarihinde iniş yapmayı planlarken Hindistan ise 23 Ağustos’u hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen uzay güçleri gözlerini Ay'ın güney kutbuna dikmiş durumda çünkü bilim insanları Ay toprağının altında ve gölgeli kraterlerin içinde buzlu su cepleri olduğuna inanıyor. Öte yandan Luna-25, Ay yüzeyinin ilk ayrıntılı görüntüsünü de yakaladı. Roscosmos yetkilileri "Resimde Ay'ın uzak tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Kraterin merkezinin koordinatları 75 derece güney enlemi ve 135 derece batı boylamına karşılık geliyor.” dedi.

Rusya'nın Luna-25 uzay aracı Ay yörüngesine girdi 2 gün önce eklendi

Luna-25, 1976'daki Luna-24'ten bu yana Rusya'nın Ay'a inen ilk aracı olacak. Her şey planlandığı gibi giderse, araç Ay'ın güney kutbunda bir yıl boyunca buzlu su arayacak ve bir dizi başka bilimsel araştırma gerçekleştirecek. İniş aracı, Ay toprağını analiz etmesine, buzlu su aramasına ve Ay'ın inanılmaz derecede ince atmosferini araştırmasına yardımcı olmak için lazer kütle spektrometresi de dahil olmak üzere sekiz alete sahip.

NASA ayrıca Artemis programı ile Ay'ın güney kutbuna ulaşmayı ve Ay'da kalıcı bir koloni kurmayı hedefliyor. Artemis III görevi şu anda 2025 için planlanıyor ve bu görev, 1972'deki Apollo 17'den bu yana ilk mürettebatlı Ay inişi olacak.

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