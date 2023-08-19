Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya’nın fırlattığı araç Ay’ın yüzeyinin ilk ayrıntılı görüntüsünü yakaladı

    Rusya, son derece uzun bir aradan sonra Ay’a geri dönüyor. Ay’ın önemli bir bölgesine Luna 25 uzay aracıyla giden Rusya, Ay'ın yüzeyinin ilk ayrıntılı görüntüsünü de yakaladı.
    1
    Rusya’nın fırlattığı araç Ay’ın yüzeyinin görüntüsünü yakaladı Tam Boyutta Gör
    Rusya'nın neredeyse 50 yıldır Ay'a iniş yapacak ilk aracı olan Luna-25, Ay yüzeyinin bir görüntüsünü Dünya’ya gönderdi. Uzay aracı bu görüntüyü Ay'ın yörüngesinde dolanırken ve Ay'ın güney kutbuna yumuşak bir iniş yapmaya hazırlanırken çekti. Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, görüntüyü bir süre önce Telegram gönderisi aracılığıyla paylaştı.

    Rusya bir ilki başarabilir

    Rusya’nın Luna 25 aracı Ay’ın güney kutbuna iniş yapacak ve buraya daha önce hiçbir ülke iniş yapmadı. Ancak kıyasıya bir yarış söz konusu. Zira halihazırda Hindistan'ın Chandrayaan-3 aracı da Ay’ın yörüngesinde dolanıyor ve o da güney kutbuna iniş yapmayı hedefliyor. Rusya, 21 Ağustos tarihinde iniş yapmayı planlarken Hindistan ise 23 Ağustos’u hedefliyor.

    Rusya’nın fırlattığı araç Ay’ın yüzeyinin görüntüsünü yakaladı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen uzay güçleri gözlerini Ay'ın güney kutbuna dikmiş durumda çünkü bilim insanları Ay toprağının altında ve gölgeli kraterlerin içinde buzlu su cepleri olduğuna inanıyor. Öte yandan Luna-25, Ay yüzeyinin ilk ayrıntılı görüntüsünü de yakaladı. Roscosmos yetkilileri "Resimde Ay'ın uzak tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Kraterin merkezinin koordinatları 75 derece güney enlemi ve 135 derece batı boylamına karşılık geliyor.” dedi.

    Luna-25, 1976'daki Luna-24'ten bu yana Rusya'nın Ay'a inen ilk aracı olacak. Her şey planlandığı gibi giderse, araç Ay'ın güney kutbunda bir yıl boyunca buzlu su arayacak ve bir dizi başka bilimsel araştırma gerçekleştirecek. İniş aracı, Ay toprağını analiz etmesine, buzlu su aramasına ve Ay'ın inanılmaz derecede ince atmosferini araştırmasına yardımcı olmak için lazer kütle spektrometresi de dahil olmak üzere sekiz alete sahip.

    NASA ayrıca Artemis programı ile Ay'ın güney kutbuna ulaşmayı ve Ay'da kalıcı bir koloni kurmayı hedefliyor. Artemis III görevi şu anda 2025 için planlanıyor ve bu görev, 1972'deki Apollo 17'den bu yana ilk mürettebatlı Ay inişi olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sülpir yan etkileri yorumları bir kız nasıl unutulur 6 aylık kira sözleşmesi orjinal vakko eşarp nasıl anlaşılır güneş yanığı ile denize girilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IP5
    Lenovo IP5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız