Ay yarışı tekrardan kızışıyor: Rusya'nın Luna-25 uzay aracı Ay yörüngesine girdi

Rusya’nın uzay aracı Ay’ın yörüngesinde
Roskosmos tarafından yapılan açıklamada tüm Luna-25 sistemleri normal çalıştığı ve uzay aracıyla olan iletişimin istikrarlı olduğu belirtildi. 10 Ağustos tarihinde fırlatılan Luna-25, 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna yumuşak bir iniş yapmadan önce en az beş gün boyunca Ay'ın yörüngesinde dönmeye devam edecek.
Luna-25’in yörüngeye girmesi özellikle de Rusya’nın bunu Sovyet döneminden sonra bir ilk olarak başarması önemli. Zira Luna-25 sadece bir görev değil, Rusya'nın 10 yıl sonrasına uzanan çok daha geniş bir stratejisinin parçası konumunda. Bununla birlikte Ay'ın güney kutbundaki zorlu araziye daha önce hiçbir ülke iniş yapmadı. Rusya, 21 Ağustos tarihini hedeflerken halihazırda Hindistan'ın Chandrayaan-3'ü de yolculuğunu sürdürüyor ve 23 Ağustos’ta iniş yapmayı hedefliyor.
Luna-25, bir yıl boyunca çalışacak
Luna-25 bu süre zarfında Ay toprağı hakkında veri toplayacak, donmuş su arayacak ve sekiz sofistike bilim enstrümanından oluşan araçlarıyla Ay'ın son derece ince atmosferini inceleyecek. Aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu çok sayıda uzay kuruluşu, milyarlarca yıldır aynı kalan bozulmamış manzarası nedeniyle Güney Kutbu'nu hedef bölge olarak belirledi. Ayrıca bölge, donmuş su rezervini koruyarak sürekli karanlığa maruz kalmakta
Güney Kutbu'nu incelemek, Dünya'nın kökeni ve ilk yılları hakkında daha fazla bilgi edinmemize ve gelecekteki uzay kolonileri için değerli kaynaklar ve mineraller çıkarmamıza yardımcı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.