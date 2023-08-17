Ay yarışı tekrardan kızışıyor: Rusya'nın Luna-25 uzay aracı Ay yörüngesine girdi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Rusya, neredeyse 47 yıllık bir aradan sonra Ay'a geri döndü. Kısa süre önce fırlatılan Luna-25 uzay aracı 16 Ağustos tarihinde Ay’ın yörüngesine başarılı bir şekilde giriş yaptı. Rusya'nın son Ay görevi olan Luna-24, 1976 yılında Ay'ın yörüngesine girmişti.

Rusya’nın uzay aracı Ay’ın yörüngesinde

Roskosmos tarafından yapılan açıklamada tüm Luna-25 sistemleri normal çalıştığı ve uzay aracıyla olan iletişimin istikrarlı olduğu belirtildi. 10 Ağustos tarihinde fırlatılan Luna-25, 21 Ağustos'ta Ay'ın güney kutbuna yumuşak bir iniş yapmadan önce en az beş gün boyunca Ay'ın yörüngesinde dönmeye devam edecek.

Luna-25’in yörüngeye girmesi özellikle de Rusya’nın bunu Sovyet döneminden sonra bir ilk olarak başarması önemli. Zira Luna-25 sadece bir görev değil, Rusya'nın 10 yıl sonrasına uzanan çok daha geniş bir stratejisinin parçası konumunda. Bununla birlikte Ay'ın güney kutbundaki zorlu araziye daha önce hiçbir ülke iniş yapmadı. Rusya, 21 Ağustos tarihini hedeflerken halihazırda Hindistan'ın Chandrayaan-3'ü de yolculuğunu sürdürüyor ve 23 Ağustos’ta iniş yapmayı hedefliyor.

Luna-25, bir yıl boyunca çalışacak

Tam Boyutta Gör Küçük bir araba boyutundaki bu iniş aracı, donmuş su kanıtlarını keşfetmek için Ay’ın güney kutbunda en az bir yıl gibi oldukça uzun bir süre görev yapacak. Rusya ile karşılaştırıldığında Hindistan'ın iniş aracı ve gezgini 14 Dünya gününe denk gelen yaklaşık bir Ay günü boyunca görev yapacak. Hemen üstte bulunan görselin sol tarafındaki resim Luna-25 tarafından çekilen Dünya'yı gösteriyor. Sağ taraftaki ise Ay.

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Luna-25 bu süre zarfında Ay toprağı hakkında veri toplayacak, donmuş su arayacak ve sekiz sofistike bilim enstrümanından oluşan araçlarıyla Ay'ın son derece ince atmosferini inceleyecek. Aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu çok sayıda uzay kuruluşu, milyarlarca yıldır aynı kalan bozulmamış manzarası nedeniyle Güney Kutbu'nu hedef bölge olarak belirledi. Ayrıca bölge, donmuş su rezervini koruyarak sürekli karanlığa maruz kalmakta

Güney Kutbu'nu incelemek, Dünya'nın kökeni ve ilk yılları hakkında daha fazla bilgi edinmemize ve gelecekteki uzay kolonileri için değerli kaynaklar ve mineraller çıkarmamıza yardımcı olabilir.

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Rusya'nın Luna-25 uzay aracı Ay yörüngesine girdi