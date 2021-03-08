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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya, rakip Covid-19 aşıları hakkında yanıltıcı bilgi yaymakla suçlanıyor

    Rus istihbaratı tarafından kontrol edildiği belirtilen dört medya kuruluşu, Pfizer ve diğer batılı koronavirüs aşıları hakkında yanıltıcı bilgiler yaymakla suçlanıyor.
    08 Mart 2021, 17:30 (22 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Rusya, rakip Covid-19 aşıları hakkında yanıltıcı bilgi yaymakla suçlanıyor
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    ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rus istihbarat servislerinin başta Pfizer-BioNTech olmak üzere batılı Covid-19 aşılarına yönelik bir dezenformasyon kampanyası başlattığını söylüyor. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre kampanyanın amacı rakip koronavirüs aşılarının güvenilirliğini baltalamak için kurgusal ve yanıltıcı yayınlar yapmak.

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    Başrolde, Rus istihbaratı tarafından kontrol edildiği belirtilen dört web sitesi var. Bu platformlardan sürekli olarak Rusya'nın Sputnik V aşısı ile rekabet eden diğer Batı yapımı Covid-19 aşılarının riskleri ve yan etkileriyle ilgili haberler yapılıyor. Ayrıca ABD'nin Pfizer aşısının onay süreci çok aceleye getirdiği de yine dikkat çeken iddialar arasında.

    Rusya, rakip Covid-19 aşıları hakkında yanıltıcı bilgi yaymakla suçlanıyor
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    Rus istihbaratı kontrolündeki 4 site

    ABD'li yetkililer batılı aşıların itibarını sarsmaya yönelik internet sitelerini New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front ve Rebel Inside olarak sıraladı. İlk ikisi Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi, üçüncüsü Rusya Federal Güvenlik Servisi ve dördüncüsü Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile ilişkilendiriliyor.

    Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus istihbarat servislerinin batılı aşılar hakkında yanıltıcı bilgiler yaydığını yalanladı. Peskov bu iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirirken "Sputnik V aleyhindeki her olumsuz yayını Amerikan özel servislerine mal edersek çıldırırız. Çünkü bunları her gün, her saat ve her Anglo-Sakson medyasında görüyoruz" dedi.



    https://www.engadget.com/russia-covid-19-vaccine-online-disinformation-campaign-194532395.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 2 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu sefer ruslara inanasım var nedense
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    E Elektrikliarabasever 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunuda siyasi olaya çevirdiler iyice birlik olunması gereken dönemde birbirlerine çelme takıyorlar...
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