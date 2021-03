Rusya, rakip Covid-19 aşıları hakkında yanıltıcı bilgi yaymakla suçlanıyor

Tam Boyutta Gör

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rus istihbarat servislerinin başta Pfizer-BioNTech olmak üzere batılı Covid-19 aşılarına yönelik bir dezenformasyon kampanyası başlattığını söylüyor. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre kampanyanın amacı rakip koronavirüs aşılarının güvenilirliğini baltalamak için kurgusal ve yanıltıcı yayınlar yapmak.

Başrolde, Rus istihbaratı tarafından kontrol edildiği belirtilen dört web sitesi var. Bu platformlardan sürekli olarak Rusya'nın Sputnik V aşısı ile rekabet eden diğer Batı yapımı Covid-19 aşılarının riskleri ve yan etkileriyle ilgili haberler yapılıyor. Ayrıca ABD'nin Pfizer aşısının onay süreci çok aceleye getirdiği de yine dikkat çeken iddialar arasında.

Rus istihbaratı kontrolündeki 4 site

ABD'li yetkililer batılı aşıların itibarını sarsmaya yönelik internet sitelerini New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front ve Rebel Inside olarak sıraladı. İlk ikisi Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi, üçüncüsü Rusya Federal Güvenlik Servisi ve dördüncüsü Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile ilişkilendiriliyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus istihbarat servislerinin batılı aşılar hakkında yanıltıcı bilgiler yaydığını yalanladı. Peskov bu iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirirken "Sputnik V aleyhindeki her olumsuz yayını Amerikan özel servislerine mal edersek çıldırırız. Çünkü bunları her gün, her saat ve her Anglo-Sakson medyasında görüyoruz" dedi.

