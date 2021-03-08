Xiaomi Mi 10S'in tanıtım tarihi açıklandı

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Xiaomi yeni akıllı telefonunun lansman tarihini sonunda açıkladı. Çinli dev, Mi 10S'i 10 Mart tarihinde tanıtacak. Buna ek olarak şirket CEO'su Lei Jun, merakla beklenen modelin bazı özelliklerini doğruladı.

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Xiaomi Mi 10S gücünü Snapdragon 870 yonga setinden alacak. Yayınlanan görüntü akıllı telefonun üç renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor. Arka tarafında dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Yeni model tasarımını Mi 10 Ultra'dan ödünç almış gibi görünüyor.

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Harmon Kardon ses sistemi

Cihaz ayrıca 6.67 inç ekran, 108 megapiksel ana kamera, Harmon Kardon hoparlörler, 33 watt hızlı şarj destekli 4.680 mAh pil ve Android 11 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Xiaomi Mi 10S'in Çin'de 540 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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