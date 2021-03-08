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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10S'in tanıtım tarihi açıklandı

    Xiaomi, geçen yıl piyasa sürdüğü Mi 10 serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Çinli şirket yayınladığı bir posterle Mi 10S'in lansman tarihini açıkladı.
    08 Mart 2021, 12:30 (Güncellendi, 3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10S'in tanıtım tarihi açıklandı
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    Xiaomi yeni akıllı telefonunun lansman tarihini sonunda açıkladı. Çinli dev, Mi 10S'i 10 Mart tarihinde tanıtacak. Buna ek olarak şirket CEO'su Lei Jun, merakla beklenen modelin bazı özelliklerini doğruladı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei MatePad Pro 2, P50 serisiyle birlikte duyurulabilir"

    Xiaomi Mi 10S gücünü Snapdragon 870 yonga setinden alacak. Yayınlanan görüntü akıllı telefonun üç renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor. Arka tarafında dörtlü kamera sistemi görev yapacak. Yeni model tasarımını Mi 10 Ultra'dan ödünç almış gibi görünüyor.

    Harmon Kardon ses sistemi

    Cihaz ayrıca 6.67 inç ekran, 108 megapiksel ana kamera, Harmon Kardon hoparlörler, 33 watt hızlı şarj destekli 4.680 mAh pil ve Android 11 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Xiaomi Mi 10S'in Çin'de 540 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.



    https://weibo.com/2202387347/K5cXBiJ1o
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
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    rash.87 (R...... K......) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    LCD ekran ve OİS olmadan gelirse 540 USD çok abartı. İyice birbirine benzediği bunlar. Bi tutturdular 6.67" ekran 108Mp kamera vıdı vıdı.
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    V V4LKyR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu uyduruk 33W şarjın kaymağını daha çok yiyecekler böyle herhalde...

    Yeni 18W şarj = 33W şarj.
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    volcy123 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi = 🗑️
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