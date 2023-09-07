Elon Musk, Ukrayna'nın Ruslara saldırısını önlemek için Starlink'i kapattı

Tam Boyutta Gör ABD'li işadamı Elon Musk, Ukrayna ordusunun Rus donanmasına yönelik saldırılarını engellemek amacıyla 2022 yılında Kırım kıyısı yakınlarındaki Starlink uydularının kapatılması için çalışanlarına gizlice talimat verdiği ortaya çıktı.

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Musk, saldırının başarılı olması halinde Rusya'nın nükleer silah kullanabileceğinden korkuyordu. Bu haber CNN tarafından, Walter Isaacson tarafından yazılan ve satışına 12 Eylül'de başlanacak olan işadamı "Elon Musk" biyografisine atıfta bulunularak verildi. Kitaba göre, patlayıcılarla sarılı Ukrayna'ya ait insansız sualtı drone'ları Rusya'nın filosuna yaklaştığında, "iletişimi kaybettiler ve herhangi bir hasara yol açmadan geri çekildiler".

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Ukrayna, Starlink'in açılması için Musk'a yalvardı

Elon Musk, Starlink kesintisini ABD Başkanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ve Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile görüştü. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhail Fedorov da Musk'a mektup yazarak " insansız sualtı drone'larının iletişimini yeniden sağlaması için yalvardı".

Tam Boyutta Gör Elon Musk, üst düzey Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Rusya'nın Kırım'a yönelik başarılı bir saldırıya karşılık olarak nükleer silahlarla saldırabileceğinden korkmaya başladı. Ancak kitap, Musk'ın "mini Pearl Harbor" korkularının haklı olmadığını belirtiyor.

Musk konuyla ilgili olarak "Starlink savaşlara katılmak için tasarlanmadı. İnsanların Netflix izlemesi, rahatlaması, okulda internete bağlanması ve iyi barışçıl şeyler yapması için yapıldı, drone saldırıları için değil" ifadelerini kullandı.

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