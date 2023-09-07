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    Elon Musk, Ukrayna'nın Ruslara saldırısını önlemek için Starlink'i kapattı

    Amerikalı gazeteci Walter Isaacson, kitabında Elon Musk'ın Ukrayna'nın Rus gemilerine saldırmasını önlemek için Kırım yakınlarındaki Starlink ağını "gizlice kapattığını" yazdı.
    Musk, Ukrayna'nın Ruslara saldıramaması için Starlink'i kapattı Tam Boyutta Gör
    ABD'li işadamı Elon Musk, Ukrayna ordusunun Rus donanmasına yönelik saldırılarını engellemek amacıyla 2022 yılında Kırım kıyısı yakınlarındaki Starlink uydularının kapatılması için çalışanlarına gizlice talimat verdiği ortaya çıktı.

    Musk, saldırının başarılı olması halinde Rusya'nın nükleer silah kullanabileceğinden korkuyordu. Bu haber CNN tarafından, Walter Isaacson tarafından yazılan ve satışına 12 Eylül'de başlanacak olan işadamı "Elon Musk" biyografisine atıfta bulunularak verildi. Kitaba göre, patlayıcılarla sarılı Ukrayna'ya ait insansız sualtı drone'ları Rusya'nın filosuna yaklaştığında, "iletişimi kaybettiler ve herhangi bir hasara yol açmadan geri çekildiler".

    Musk, Ukrayna'nın Ruslara saldıramaması için Starlink'i kapattı Tam Boyutta Gör

    Elon Musk, Starlink kesintisini ABD Başkanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ve Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile görüştü. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhail Fedorov da Musk'a mektup yazarak " insansız sualtı drone'larının iletişimini yeniden sağlaması için yalvardı".

    Musk, Ukrayna'nın Ruslara saldıramaması için Starlink'i kapattı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, üst düzey Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından Rusya'nın Kırım'a yönelik başarılı bir saldırıya karşılık olarak nükleer silahlarla saldırabileceğinden korkmaya başladı. Ancak kitap, Musk'ın "mini Pearl Harbor" korkularının haklı olmadığını belirtiyor.

    Musk konuyla ilgili olarak "Starlink savaşlara katılmak için tasarlanmadı. İnsanların Netflix izlemesi, rahatlaması, okulda internete bağlanması ve iyi barışçıl şeyler yapması için yapıldı, drone saldırıları için değil" ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    HABERİN ETİKETLERİ
    elon musk, rusya ve
    7 etiket daha uydu kırım ukrayna starlink Walter Isaacson Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
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    Forumdan Konular

    beloc anksiyete candy crush dükkana bağlanmıyor kumarda çok para kaybettim ne yapmalıyım on takımdan gelen lokurtu mailden konum bulma

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