Elon Musk’ın şirketi SpaceX, ABD’nin casus uyduları için ilk fırlatmayı yaptı

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Tam Boyutta Gör SpaceX, bir süre önce ABD hükümeti için bir dizi öncü casus uyduyu uzaya fırlattı. Elon Musk’ın şirketine ait olan Falcon 9 roketiyle Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan uyduların ülkenin uzay tabanlı gözetleme gücünü önemli ölçüde arttırması bekleniyor. Bu uydular, ABD için uzayda bir istihbarat ağı oluşturacak bir takımyıldızı olacak.

ABD, uzayda casus uydu filosu kuruyor

Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için NROL-146 görevi kapsamında fırlatılan uydular, dünyanın hemen her yerindeki yer hedeflerini hızla tespit edebilecek. Önceki raporlara göre NRO, bu sistem için yüzlerce uydu inşa ediyordu. Bununla birlikte ABD’nin uzay ve savunma endüstrisinde önemli bir yere sahip olan Northrop Grumman’un da projede yer aldığı belirtiliyor.

SpaceX veya NRO, uzaya fırlatılan uydular hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. SpaceX, fırlatmaya dair video veya fotoğraf da paylaşmadı. Ancak yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla uzayda bir istihbarat ağı kurulmak isteniyor ve bunun için büyük uydulara gerek yok. Dolayısıyla bu uydular muhtemelen küçükler. NRO, kaç uydunun yörüngeye yerleştirildiğini belirtmeden 2024 yılında yarım düzine fırlatmanın gerçekleşeceğini ve 2028’e kadar ek fırlatmaların yapılacağını söyledi.

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NRO'nun uydu ağı aynı zamanda ABD hükümetinin en hassas görevlerden bazılarında Elon Musk'ın SpaceX'ine ne kadar güvendiğini de gösteriyor. SpaceX, sadece ABD’nin savunma sanayisi için değil aynı zamanda uzay hedefleri için de önemli. Firma, halihazırda roket fırlatma pazarını domine etmiş durumda ve NASA’nın Ay görevlerinin en kritik ayağını oluşturuyor.

Bununla birlikte SpaceX, bu yıl şimdiye kadar toplamda 52 fırlatma gerçekleştirdi. Bunların 36’sı şirketin uzay tabanlı genişbant internet hizmeti olan Starlink takımyıldızı içindi. Halihazırda yörüngede dolaşan 10 bin uydunun yüzde 60’ı veya 6.000’de fazlası Starlink uydularından oluşuyor.

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