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    Elon Musk’ın şirketi SpaceX, ABD’nin casus uyduları için ilk fırlatmayı yaptı

    Elon Musk’ın şirketi SpaceX, ABD’nin yeni casus uydu takımyıldızı için ilk uyduları fırlattı. Uyduların içeriği bilinmese de ülkenin uzay tabanlı gözetleme gücünü artırmaları bekleniyor.
    SpaceX, ABD’nin casus uyduları için ilk fırlatmayı yaptı Tam Boyutta Gör
    SpaceX, bir süre önce ABD hükümeti için bir dizi öncü casus uyduyu uzaya fırlattı. Elon Musk’ın şirketine ait olan Falcon 9 roketiyle Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan uyduların ülkenin uzay tabanlı gözetleme gücünü önemli ölçüde arttırması bekleniyor. Bu uydular, ABD için uzayda bir istihbarat ağı oluşturacak bir takımyıldızı olacak.

    ABD, uzayda casus uydu filosu kuruyor

    Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için NROL-146 görevi kapsamında fırlatılan uydular, dünyanın hemen her yerindeki yer hedeflerini hızla tespit edebilecek. Önceki raporlara göre NRO, bu sistem için yüzlerce uydu inşa ediyordu. Bununla birlikte ABD’nin uzay ve savunma endüstrisinde önemli bir yere sahip olan Northrop Grumman’un da projede yer aldığı belirtiliyor.

    SpaceX veya NRO, uzaya fırlatılan uydular hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. SpaceX, fırlatmaya dair video veya fotoğraf da paylaşmadı. Ancak yapılan açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla uzayda bir istihbarat ağı kurulmak isteniyor ve bunun için büyük uydulara gerek yok. Dolayısıyla bu uydular muhtemelen küçükler.  NRO, kaç uydunun yörüngeye yerleştirildiğini belirtmeden 2024 yılında yarım düzine fırlatmanın gerçekleşeceğini ve 2028’e kadar ek fırlatmaların yapılacağını söyledi.

    NRO'nun uydu ağı aynı zamanda ABD hükümetinin en hassas görevlerden bazılarında Elon Musk'ın SpaceX'ine ne kadar güvendiğini de gösteriyor. SpaceX, sadece ABD’nin savunma sanayisi için değil aynı zamanda uzay hedefleri için de önemli. Firma, halihazırda roket fırlatma pazarını domine etmiş durumda ve NASA’nın Ay görevlerinin en kritik ayağını oluşturuyor.

    Bununla birlikte SpaceX, bu yıl şimdiye kadar toplamda 52 fırlatma gerçekleştirdi. Bunların 36’sı şirketin uzay tabanlı genişbant internet hizmeti olan Starlink takımyıldızı içindi. Halihazırda yörüngede dolaşan 10 bin uydunun yüzde 60’ı veya 6.000’de fazlası Starlink uydularından oluşuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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