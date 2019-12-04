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    Rusya, Wikipedia’ya karşı kendi çevrimiçi ansiklopedisini hazırlıyor

    Rusya, güvenilmez olduğu gerekçesiyle Wikipedia'ya erişimi tamamen engellemeyi düşünüyor. Ülkenin bu konuda ürettiği çözüm ise Büyük Rus Ansiklopedisi’nin çevrimiçi sürümü.
    1 hf.
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    Web Siteleri
    Gökhan G.
    Editör
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    Rusya, Wikipedia’ya karşı kendi çevrimiçi ansiklopedisini hazırlıyor
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    Son günlerde yabancı menşeili teknoloji ürünlerine  getirdiği yaptırımlarla gündeme gelen Rusya, bu sefer de Wikipedia’ya savaş açtı. Bu kapsamda bir açıklama yapan Devlet başkanı Vladimir Putin, Wikipedia’nın güvenilmez olduğunu ve bu yüzden farklı bir alternatifle değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

    Putin’in Wikipedia’ya alternatif olarak sunduğu çözüm ise Büyük Rus Ansiklopedisi’nin web tabanlı sürümü oldu. Ülkenin söz konusu sitenin hazırlanması için yaklaşık 157 milyon liralık kaynak ayırdığı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli araçların pillerinde nakliye maliyetini düşürecek devrimsel çözüm"

    Rusya Devlet Başkanı, Wikipedia yerine Büyük Rus Ansiklopedisi’nin elektronik sürümünün kullanılması gerektiğini geçen ay gündeme getirmiş ve bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Wikipedia’yı Büyük Rus Ansiklopedisi’nin elektronik haliyle değiştirmemiz lazım. En azından bu sayede insanların doğru bilgiye modern bir şekilde ulaşmasını sağlayabiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

    Rusya, Wikipedia’ya karşı kendi çevrimiçi ansiklopedisini hazırlıyor
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    Rusya’nın atağına karşı Wikipedia kanadından yapılan açıklamada ise “ Rus Wikipediası, sitenin yedinci büyük yabancı dil sürümünü teşkil ediyor. Açık lisans yoluyla 2.6 milyon kullanıcı tarafından oluşturulan 1.5 milyondan fazla makalenin üzerine ne eklenebileceğini anlamak biraz zor.” sözleri sarf edilmiş.

    Rusya, uyuşturucu madde ile ilgili paylaşım yapan sitelerin engellenmesi mevzuatı kapsamında 2015 yılında Wikipedia’da çıkan bir kenevir haberi yüzünden siteye erişimi yasaklamıştı. Ülke kendi alternatifi için bir de ulusal araştırma ve eğitim merkezi kurmayı planlıyor.



    https://www.dailymail.co.uk/news/article-7749289/Vladimir-Putin-sets-Russian-rival-Wikipedia-branding-online-encyclopaedia-unreliable.html Yorum Yaz
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    CWaRRioR 1 hf. en beğenilen
    Güvenilmez derken? Devletlerin işine gelmeyen bilgilere yer verilince adı "güvenilmez" oluyor bence. Wikipedia'daki her makale doğruyu ya da güncel bilgiyi yansıtmayabilir belki ama faydalanılan kaynaklara yer veriyorlar. Doğruluğunu teyit etmek bu anlamda zor değil.
    Güvenilmez derken? Devletlerin işine gelmeyen bilgilere yer verilince adı "güvenilmez" oluyor bence. Wikipedia'daki her makale doğruyu ya da güncel bilgiyi yans...
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    Yanıtla +12
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    WB 1 hf.
    Her ulke kendi tarihini kendisi yazar.



    Vahsi batinin (kastettigim avrupa ve amerika eksenli bati bloku ulkeler), yuz yillardir uyguladigi somurgecilik, soykirim, asimilasyon, teror uretimi, toplum muhendisligi, dayatmacilik, kendi medeniyeti disindakileri asagilama, otekilestirme, katliam ve iskenceleri kendi tarih kitaplarinda goremezsiniz.



    Simdi de internet ve teknolojiyi bir silah olarak kullanip her turlu yalan yanlis sacmaligi bilgi sunmak kilifiyla kendi cikarlari dogrultusunda yayinliyorlar.



    Itiraz ettiginizdeyse yasakci, fikir ozgurlugu karsiti oluveriyorsunuz. Ne dunya ama..
    Her ulke kendi tarihini kendisi yazar. Vahsi batinin (kastettigim avrupa ve amerika eksenli bati bloku ulkeler), yuz yillardir uyguladigi somurge...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    alaz1903 1 hf.
    Wikipedia kadar dünya üzerinde yaşayan herkesin denetimine açık ve kaynak belirten başka bir platform az bulunur. Asıl sizin yapacağınız şey işinize gelenleri yazacağınız için güvenilmez olacak Rusya Bey!
    Wikipedia kadar dünya üzerinde yaşayan herkesin denetimine açık ve kaynak belirten başka bir platform az bulunur. Asıl sizin yapacağınız şey işinize gelenleri y...
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    Yanıtla +5
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    TalihsizSerüvenci 4 gün yeni yorumcu
    Doğruyu söyleyeni her yerden kovarlar. Demek ki bazı doğrular putine de zor gelmiş. aynı bizim yalancı ülke başkanı gibi.
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    DH Misafiri 1 hf.
    kim bana wikipedia güvenilebilirdir diyebilir?
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    alaz1903 1 hf.
    Wikipedia kadar dünya üzerinde yaşayan herkesin denetimine açık ve kaynak belirten başka bir platform az bulunur. Asıl sizin yapacağınız şey işinize gelenleri yazacağınız için güvenilmez olacak Rusya Bey!
    Yanıtla +5
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    WB 1 hf.
    Her ulke kendi tarihini kendisi yazar.



    Vahsi batinin (kastettigim avrupa ve amerika eksenli bati bloku ulkeler), yuz yillardir uyguladigi somurgecilik, soykirim, asimilasyon, teror uretimi, toplum muhendisligi, dayatmacilik, kendi medeniyeti disindakileri asagilama, otekilestirme, katliam ve iskenceleri kendi tarih kitaplarinda goremezsiniz.



    Simdi de internet ve teknolojiyi bir silah olarak kullanip her turlu yalan yanlis sacmaligi bilgi sunmak kilifiyla kendi cikarlari dogrultusunda yayinliyorlar.



    Itiraz ettiginizdeyse yasakci, fikir ozgurlugu karsiti oluveriyorsunuz. Ne dunya ama..
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    volkie 1 hf. WB
    aynen aynen tuik in enflasyon yüzde 8 demesi gibi, dıjjjj güçlerrr
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    Blasterreal 1 hf.
    Bizimkilere sor, bizimkiler bu konuda profosyonel
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    sosisvesalam 1 hf.
    Türkiyeninde yapması gerek kendiniz alternatifini yapmayınca siyasi çıkarlar uğruna yalan yanlış bilgiler veren sitelere mecbur kalırsın.
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    MustafaC53 1 hf.
    eyvah putin naptın sen, bizim ezikler seni kara listeye yazdı şimdi...
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    volkie 1 hf. MustafaC53
    muhalif liderleri zehirlediğinden hapse attığından beri kara listede zaten aktrolcuk sen çok geride kalmışsın
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    darkaura 1 hf.
    yalan haber, dezenformasyon, hedef sasirtma rusyanin carlik zamanlarindan beri resmi devlet politikasidir. en basit en siradan konularda bile seffaf davranilmaz, kafa karistirmak icin dezenformasyon yapilir. hatta bu politikanin rusca cilali bir ismide vardi ama hatirliyamadim. rus hukumetinin gudumunde cikacak bir ansikopedinin nasil bir sey olacagini tahmin etmesi zor degil. kimliklerini unutturmak icin milletlerin adini degistiren bir sistemden soz ediyoruz.
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    serafon 1 hf.
    Yavaş yavaş internetin de sınırları, gümrüğü, pasaportu olacak anlaşılan!
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    CWaRRioR 1 hf. en beğenilen
    Güvenilmez derken? Devletlerin işine gelmeyen bilgilere yer verilince adı "güvenilmez" oluyor bence. Wikipedia'daki her makale doğruyu ya da güncel bilgiyi yansıtmayabilir belki ama faydalanılan kaynaklara yer veriyorlar. Doğruluğunu teyit etmek bu anlamda zor değil.
    Yanıtla +12
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    wikipedia engeli, wikipedia yasağı ve
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