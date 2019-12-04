Rusya, Wikipedia’ya karşı kendi çevrimiçi ansiklopedisini hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Son günlerde yabancı menşeili teknoloji ürünlerine getirdiği yaptırımlarla gündeme gelen Rusya, bu sefer de Wikipedia’ya savaş açtı. Bu kapsamda bir açıklama yapan Devlet başkanı Vladimir Putin, Wikipedia’nın güvenilmez olduğunu ve bu yüzden farklı bir alternatifle değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Putin’in Wikipedia’ya alternatif olarak sunduğu çözüm ise Büyük Rus Ansiklopedisi’nin web tabanlı sürümü oldu. Ülkenin söz konusu sitenin hazırlanması için yaklaşık 157 milyon liralık kaynak ayırdığı belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Elektrikli araçların pillerinde nakliye maliyetini düşürecek devrimsel çözüm"

Rusya Devlet Başkanı, Wikipedia yerine Büyük Rus Ansiklopedisi’nin elektronik sürümünün kullanılması gerektiğini geçen ay gündeme getirmiş ve bu kapsamda yaptığı açıklamada, “Wikipedia’yı Büyük Rus Ansiklopedisi’nin elektronik haliyle değiştirmemiz lazım. En azından bu sayede insanların doğru bilgiye modern bir şekilde ulaşmasını sağlayabiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

Tam Boyutta Gör

Rusya’nın atağına karşı Wikipedia kanadından yapılan açıklamada ise “ Rus Wikipediası, sitenin yedinci büyük yabancı dil sürümünü teşkil ediyor. Açık lisans yoluyla 2.6 milyon kullanıcı tarafından oluşturulan 1.5 milyondan fazla makalenin üzerine ne eklenebileceğini anlamak biraz zor.” sözleri sarf edilmiş.

Rusya, uyuşturucu madde ile ilgili paylaşım yapan sitelerin engellenmesi mevzuatı kapsamında 2015 yılında Wikipedia’da çıkan bir kenevir haberi yüzünden siteye erişimi yasaklamıştı. Ülke kendi alternatifi için bir de ulusal araştırma ve eğitim merkezi kurmayı planlıyor.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7749289/Vladimir-Putin-sets-Russian-rival-Wikipedia-branding-online-encyclopaedia-unreliable.html