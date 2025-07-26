Google Arama'da yeni dönem: "Web Guide"

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli arama deneyimlerini genişletmeye devam ediyor. Şirketin son deneyi olan "Web Guide", klasik mavi bağlantılar listesini geride bırakmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik, arama sonuçlarını "akıllı şekilde organize etmek" için özel olarak eğitilmiş bir Gemini yapay zeka sürümünü kullanıyor.

Son dönemde Google aramalarının çoğunda, sonuç sayfasının en üstünde yer alan AI Overview (Yapay Zeka Özetleri) adlı özet bölümü dikkat çekiyor. Bu bölümde, aradığınız konuya ilişkin özet bilgiler doğrudan yapay zeka tarafından sunuluyor. Ayrıca AI Mode (Yapay Zeka Modu) adını taşıyan ve geleneksel bağlantı listesini tamamen kaldırarak sohbet robotu tabanlı bir arayüze geçen ayrı bir özellik de bulunuyor.

Klasik arama ile yapay zekayı harmanlıyor

Çoğu kullanıcı Google’ın bu özelliklerini hızlıca es geçerek klasik bağlantı listesine kaydırıyordu. Ancak bu alışkanlık, Web Guide ile birlikte yakın gelecekte değişebilir.

Web Guide, kullanıcıların özellikle uzun ve açık uçlu sorgularında devreye giriyor. Örneğin, “Japonya’da tek başına seyahat nasıl yapılır?” gibi aramalarda, sonuç sayfası sadece bağlantılardan değil, aynı zamanda yapay zeka tarafından oluşturulmuş başlıklar, özetler ve önerilerden de oluşuyor. Bu da deneyimi geleneksel arama ile sohbet tabanlı yapay zeka modu arasında konumlandırıyor.

Özelliğin çalışması, birden fazla paralel arama yaparak daha fazla veri toplanmasını sağlayan “fan-out” tekniğine dayanıyor. Ancak bu da, sonuçların sunulmasında birkaç saniyelik bir gecikmeye neden olabiliyor. İlginç bir şekilde, Web Guide etkinleştirildiğinde sayfanın üst kısmında AI Overview görünmüyor.

Web Guide şu an için Search Labs kapsamında test ediliyor, yani kullanıcıların özelliği manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyor. Etkinleştirildiğinde ise arama sonuçlarındaki “Web” sekmesinin yerini alıyor. Kullanıcılar dilerse AI’sız klasik görünüme bir tuşla geri dönebiliyor. Google, bu özelliği ilk etapta isteğe bağlı olarak sunacağını belirtiyor. Ancak tıpkı AI Mode gibi, kısa sürede daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılması da muhtemel.

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