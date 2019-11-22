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    Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı

    Rusya, Rus yazılımı yüklü olmadan gelen cep telefonu, bilgisayar ve akıllı televizyon gibi teknolojik cihazların satışını yasaklayan yasayı kabul etti. İşte önemli konunun detayları.
    6 sa.
    2b
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    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı

    Geçtiğimiz haftalarda sizlere duyurduğumuz üzere Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların yüklü gelmediği teknolojik cihazların satışına yasak getirecek yasa tasarısı üzerinde çalışıyordu. Beklenen haber geldi ve ülkede Rus yazılımı olmayan cihazların satışı yasaklandı.

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    Rus yazılımlar hükümet tarafından belirlenecek

    Rus parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması'nın yaptığı açıklamada, parlamentodan geçen bu yasaya göre 2020 yılının Temmuz ayından itibaren, Rus yazılımı ve uygulaması önyüklü olarak gelmeyen akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon gibi elektronik cihazlar ülkede satılamayacak. Eğer dev teknoloji şirketleri cihazlara Rus yazılımı kurmazlarsa, Rusya'da varlık göstermeleri mümkün olmayacak diyebiliriz. Rus hükümetine göre bu yasa, yerel şirketlerin gelişmesine katkıda bulunacak.

    Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı
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    Geçtiğimiz Perşembe günü kabul edilen yasaya göre, cihazlara önceden kurulması gereken Rus yazılımların listesi ise hükümet tarafından belirlenecek. Rusya hükümetinin yürürlüğe koyduğu bu yasa, geniş çapta tepkilere neden olmuş durumda ve bu yazılımlarla casusluk operasyonları yapılabileceği de ileri sürülüyor. Zira Rusya son 5 yıldır arama motorlarından bazı sonuçları listelememelerini ve mesajlaşma platformlarından da kullanıcı bilgilerine ulaşmak için gerekli verilerin kendilerine iletilmesini istiyordu. Eleştirmenlere göre Rusya bu sıkı politikaları daha da ileri seviyelere çekebilir.



    https://www.engadget.com/2019/11/22/russia-bans-smartphone-sales-without-russian-apps/ Yorum Yaz
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    emre1393 4 sa.
    vatandaşın hayatını nasıl zorlaştırırız, nasıl kontrol altına alırız 101.
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    Ussuz 4 sa. en beğenilen
    Kankası duymasa bari
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    Rachsuchtig 3 sa.
    Bugün buzdolabında, çamaşır makinesinde bile yazılım var. Bu karar çok tehlikeli. Her şeyi devlet kontrolünde olması hiçbir zaman vatandaş lehine değildir
    Yanıtla +7
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    FatihAsl 6 sa.
    haklılar. zero days belgeselini izleyin
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    ozgurrdunya 6 sa.
    Bizimkiler de hala resmi daire yazışmalarını yaparken, kendi aralarında Whatsapp gibi yazışmaları kullansınlar.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Celonfix 3 sa. ozgurrdunya
    Sırf whatsapp olsa keşke. Devlet dairelerinde windows üzerinde chrome kullananlar daha vahim bir durum.
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    MrKattchup 5 sa.
    Ya devlet dairelerinde güvenlik gerekçesiyle falan yapılsa hadi neyse de kim ne yapsın yuri’nin olga’nın bilgilerini, resmen baştan aşağı saçmalık böyle yaparak şirketlerden çok kendi halkını cezalandırıyor.
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    deoks 5 sa.
    Bu kararı savunanlar bizim ülkede buna benzer birşey uygulanmaya kalksa kıyameti koparırlar.
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    joven 5 sa.
    Bir nevi savaş stratejisi eskiden savaşlar cepheler üzerinden yapılırdı şimdi bu savaş evlerimize kadar yayıldı beğenelim beğenmeyelim durum bundan ibaret.
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    DH Misafiri 5 sa.
    Mesajları okuyup Selfie kamerasından izlerler :D
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    emre1393 4 sa.
    vatandaşın hayatını nasıl zorlaştırırız, nasıl kontrol altına alırız 101.
    Yanıtla +8
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    Ussuz 4 sa. en beğenilen
    Kankası duymasa bari
    Yanıtla +8
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    asig 3 sa.
    adamlar bunu alt yapısın atmıştı zaten linux kurcalar geceler ya biz ne yapıcaz onu düşünün çini durumu belli
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    Rachsuchtig 3 sa.
    Bugün buzdolabında, çamaşır makinesinde bile yazılım var. Bu karar çok tehlikeli. Her şeyi devlet kontrolünde olması hiçbir zaman vatandaş lehine değildir
    Yanıtla +7
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    rusya, rus yazılım ve
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