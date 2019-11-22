Rusya'da, Rus yazılımı olmayan teknolojik cihazların satışı yasaklandı

Geçtiğimiz haftalarda sizlere duyurduğumuz üzere Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların yüklü gelmediği teknolojik cihazların satışına yasak getirecek yasa tasarısı üzerinde çalışıyordu. Beklenen haber geldi ve ülkede Rus yazılımı olmayan cihazların satışı yasaklandı.

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Rus yazılımlar hükümet tarafından belirlenecek

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması'nın yaptığı açıklamada, parlamentodan geçen bu yasaya göre 2020 yılının Temmuz ayından itibaren, Rus yazılımı ve uygulaması önyüklü olarak gelmeyen akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon gibi elektronik cihazlar ülkede satılamayacak. Eğer dev teknoloji şirketleri cihazlara Rus yazılımı kurmazlarsa, Rusya'da varlık göstermeleri mümkün olmayacak diyebiliriz. Rus hükümetine göre bu yasa, yerel şirketlerin gelişmesine katkıda bulunacak.

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Geçtiğimiz Perşembe günü kabul edilen yasaya göre, cihazlara önceden kurulması gereken Rus yazılımların listesi ise hükümet tarafından belirlenecek. Rusya hükümetinin yürürlüğe koyduğu bu yasa, geniş çapta tepkilere neden olmuş durumda ve bu yazılımlarla casusluk operasyonları yapılabileceği de ileri sürülüyor. Zira Rusya son 5 yıldır arama motorlarından bazı sonuçları listelememelerini ve mesajlaşma platformlarından da kullanıcı bilgilerine ulaşmak için gerekli verilerin kendilerine iletilmesini istiyordu. Eleştirmenlere göre Rusya bu sıkı politikaları daha da ileri seviyelere çekebilir.

https://www.engadget.com/2019/11/22/russia-bans-smartphone-sales-without-russian-apps/