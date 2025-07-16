Google Keşfet’e yapay zeka özeti geldi: Yayıncıların trafiğine bir darbe daha

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Tam Boyutta Gör Google, iOS ve Android’deki arama uygulamasının ana haber akışı olan Google Keşfet’e yapay zeka destekli özetler eklemeye başladı. Artık kullanıcılar haber başlığı yerine, birden fazla yayıncının logosunu ve bu kaynaklara dayalı olarak oluşturulan AI özetini görecek. Bu değişiklik, Google’dan gelen trafik kaybından endişe duyan yayıncılar için yeni bir tehdit oluşturuyor.

Keşfet’e AI özetleri geldi

Şimdilik ABD’de kullanıma alınan bu özetlerin aynı zamanda “hatalı olabilir” uyarısıyla verildiği de görülüyor. Özellik henüz her haberde görünmese de zamanla yaygınlaşması bekleniyor. Zira Google, bunun bir test olmadığını ve resmi bir lansman olduğunu söylüyor. Şirket, özellikle spor ve eğlence gibi trend yaşam tarzı konularına odaklandığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Google, bu yeni özellikle kullanıcıların hangi haberi okumak istediklerine daha kolay karar verebileceklerini savunuyor. Ancak yayıncılar açısından bakıldığında, kullanıcıların haber sitelerini doğrudan ziyaret etmeden yalnızca özetlere göz atması, trafik ve reklam gelirinde düşüş riskini artırıyor.

Trafikler düşüyor

Yapay zeka özetlerinin yanı sıra, Google Keşfet’te başka sunum biçimleri de deneniyor. Bazı haberlerin altında madde madde özet bilgiler yer alırken, bazı içerikler ilgili haberlerle birlikte gruplanıyor.

Google, yayıncıları desteklemek amacıyla geçtiğimiz aylarda Offerwall adında yeni bir sistem tanıttı. Bu özellik sayesinde içerik üreticileri, kullanıcıların anket doldurarak, bültene abone olarak, reklam izleyerek ya da mikro ödemelerle içeriğe erişmesini sağlayabiliyor. Ancak birçok medya kuruluşu için bu adım trafik düşüşünün hızına yetişemeyen geç bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Similarweb verilerine göre, Haziran 2025 itibarıyla küresel ölçekte arama motoru trafiği bir önceki yıla göre yüzde 15 azaldı. Ayrıca, haber aramalarının tıklamaya dönüşmeden sonuçlandığı oran Mayıs 2024’te yüzde 56 iken Mayıs 2025’te yüzde 69’a yükseldi. Organik trafik ise aynı dönemde 2,3 milyar ziyaretten 1,7 milyarın altına geriledi.

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Uzun süredir yayıncılar için önemli bir trafik kaynağı olan Google Keşfet’in de yapay zeka özetlerine yönelmesi, bu kanalın da giderek daha az tıklama sağlayan bir platforma dönüşmesine neden olabilir.

Bilgi-lenememek

Elbette buna sadece “tık” ve “gelir” penceresinden de bakmamak gerek. Yapay zeka özetleri, bilgiye erişim biçimini kökten değiştirirken aynı zamanda önemli riskler de barındırıyor. Otomatik oluşturulan içerikler, karmaşık olayları basitleştirip bağlamından koparabilir ya da eksik ve yüzeysel aktarım nedeniyle okuyucuyu yanıltabilir. Üstelik bu özetlerde yer alan bilgiler, orijinal haberlerin içeriğini tam olarak yansıtmayabilir. Bu da özellikle hassas konularda detaylardan arındırılmış, kırpılmış ve bağlamı eksik bilgilerle kamuoyunun yönlendirilmesi riskini beraberinde getiriyor. Yanlış anlama ya da hatalı kanaat oluşturma ihtimali, bilgiye dayalı karar alma süreçlerini de doğrudan etkileyebilir.

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Google Keşfet'in yeni özelliği yayıncıların trafiğini azaltabilir

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