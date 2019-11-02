RX 5500 XT EEC listesinde göründü

AMD’nin RDNA mimarisini uygun fiyatla sunduğu RX 5500 ekran kartı tanıtıldığından bu yana henüz özelleştirilmiş çözümler raflardaki yerini almasa da donanım dünyasının gözü şimdiden olası RX 5500 XT modelinin üzerinde.
8 GB GDDR6 bellek
EEC’nin listesinde ortaya çıkan Gigabyte’ın çözümleri Windforce, Gaming ve OC Edition modelleri olarak karşımıza çıkıyor. 8 GB GDDR6 tip bellekle desteklendiği anlaşılan RX 5500 XT modellerinin saat hızlarına ise raporda yer verilmemiş.
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Son olarak RX 5500 ile RX 5500 XT’nin saat hızlarında çok farklılaşmadığı durumda RX 5500 XT’ye eklenen 2 üniteden gelecek 128 işlem birimi sonucunda performansın %9 civarında daha ileride olması bekleniyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/eec_listing_hints_at_gigabyte_radeon_rx_5500_xt_8gb_graphics_cards/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle