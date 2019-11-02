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    RX 5500 XT EEC listesinde göründü

    AMD’nin giriş seviyesine konumlandırğı RX 5500’den donanım severlerin gözü RX 5500 XT’de. Görünüşe göre firma yeni bir model hazırlığında.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 5500 XT EEC listesinde göründü
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    AMD’nin RDNA mimarisini uygun fiyatla sunduğu RX 5500 ekran kartı tanıtıldığından bu yana henüz özelleştirilmiş çözümler raflardaki yerini almasa da donanım dünyasının gözü şimdiden olası RX 5500 XT modelinin üzerinde.

    8 GB GDDR6 bellek

    EEC’nin listesinde ortaya çıkan Gigabyte’ın çözümleri Windforce, Gaming ve OC Edition modelleri olarak karşımıza çıkıyor. 8 GB GDDR6 tip bellekle desteklendiği anlaşılan RX 5500 XT modellerinin saat hızlarına ise raporda yer verilmemiş.

    RX 5500 XT EEC listesinde göründü
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    Ayrıca Bkz. "Lisa Su:İleride odağımız üretim süreci değil, mimarideki geliştirmeler olacak"

    Son olarak RX 5500 ile RX 5500 XT’nin saat hızlarında çok farklılaşmadığı durumda RX 5500 XT’ye eklenen 2 üniteden gelecek 128 işlem birimi sonucunda performansın %9 civarında daha ileride olması bekleniyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/eec_listing_hints_at_gigabyte_radeon_rx_5500_xt_8gb_graphics_cards/1 Yorum Yaz
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    a_y_k_u_t 2 hf. en beğenilen
    Bu isimlendirmeler insana kafayı yedirttir ya..
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    Donanımcı31 2 hf. yeni yorumcu
    Minnacık şirin bir kart olmuş.
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    al-ozaria 2 hf.
    Amd'den GTX 1660 muadili ama ondan ucuz kart bekliyoz, Pc'de ve dizüstünde yaygın şekilde. Sesimizi duy AMD.
    Yanıtla +1
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    a_y_k_u_t 2 hf. en beğenilen
    Bu isimlendirmeler insana kafayı yedirttir ya..
    Yanıtla +6
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