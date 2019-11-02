RX 5500 XT EEC listesinde göründü

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AMD’nin RDNA mimarisini uygun fiyatla sunduğu RX 5500 ekran kartı tanıtıldığından bu yana henüz özelleştirilmiş çözümler raflardaki yerini almasa da donanım dünyasının gözü şimdiden olası RX 5500 XT modelinin üzerinde.

8 GB GDDR6 bellek

EEC’nin listesinde ortaya çıkan Gigabyte’ın çözümleri Windforce, Gaming ve OC Edition modelleri olarak karşımıza çıkıyor. 8 GB GDDR6 tip bellekle desteklendiği anlaşılan RX 5500 XT modellerinin saat hızlarına ise raporda yer verilmemiş.

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Ayrıca Bkz. "Lisa Su:İleride odağımız üretim süreci değil, mimarideki geliştirmeler olacak"

Son olarak RX 5500 ile RX 5500 XT’nin saat hızlarında çok farklılaşmadığı durumda RX 5500 XT’ye eklenen 2 üniteden gelecek 128 işlem birimi sonucunda performansın %9 civarında daha ileride olması bekleniyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/eec_listing_hints_at_gigabyte_radeon_rx_5500_xt_8gb_graphics_cards/1