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    Ryzen 4000G APU’ları da hacimli üretime hazır olabilir

    Geçtiğimiz günlerdeki Ryzen 4000 çözümlerinden sonra APU’larda da son adıma gelinmiş olabilir.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 4000G APU’ları da hacimli üretime hazır olabilir
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    AMD’nin merakla beklenen Ryzen 4000G çözümlerinde de Ryzen 4000 işlemcilerinde olduğu gibi son aşamaya gelindiği iddia ediliyor.

    3 yeni Ryzen 4000G APU'su

    Ryzen 7 4700G, Ryzen 5 4400G ve Ryzen 3 4300G’nin görsellerini paylaşan kaynağa göre AMD Ryzen Renoir APU’ları hacimli üretime hazır durumda. Perakende satışa hazır versiyonların görsellerini paylaşan kullanıcı ayrıca yongaları B450 ve B550 anakartlarda da test etmeyi ihmal etmemiş.

    Mevcut BIOS sürümlerinde herhangi bir güncelleme olmaksızın Renoir APU’larının çalıştığını belirtilirken sürücü tarafında bazı düzeltmelerin gerektiği rapor edilmiş.

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    Ryzen 4000G APU’ları da hacimli üretime hazır olabilir
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    CPU-Z ekran alıntılarında yer verilen Ryzen 7 4700G’nin 8 çekirdek 16 izlekli yapıda 4 MB L2 ve 8 MB L3 önbellekle desteklendiği görülüyor. Toplamda 12 MB’a ulaşan önbellek Matisse yongalarındaki 32 MB’a kadar ölçeklenen L3 önbelleğin yanında bir hayli düşük. Burada yonganın monolitik yapıda olması tabloda ana etken olarak  görülüyor.

    Ryzen 4000G APU’ları da hacimli üretime hazır olabilir
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    3.6 GHz’den 4.45 GHz’e yükselebilen işlemci 65 watt TDP’ye sahip. 8 CU içerisinde 512 shader içeren 7 nm Vega GPU’su ise 2100 MHz’de görev yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4700G APU’sunun bellek gecikmesi bir hayli düşük"

    Burada dün paylaştığımız APU'nun 35 watt TDP'li Ryzen 7 4700GE yongası olduğu düşünülüyor zira çözüm 3.1 GHz'den 4.35 GHz'e yükseliyordu. Ryzen 7 4700G geçtiğimiz ayın başlarında 5600 MHz’lik çift kanal bellekle görüntülenmişti. Görünüşe göre APU’larda heyecan verici bellek frekanslarına ulaşılacak.

    Ayrıca Bkz. "Nehalem ve Yorkfield birlikte poz verdi"



    https://wccftech.com/amd-ryzen-7-4700g-renoir-flagship-apu-spotted-cpuz-7nm-zen-2-cpu-vega-gpu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 1 hf.
    4700G cok super islemci olacak.Bu slemciye 2070Super 2080 Super bile gayet rahatlıkla takılıp mis gibi kullanılır.
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    The Killing Road 1 hf.
    4700g ile çok güzel nuc tazrı sistem kurulur televizörün altına atmalık
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    WereChaos 1 hf. yeni yorumcu
    Fiyatıda belli olsun bakalım belki amd gene f/p canavarları yaratır
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