Intel Nova Lake serisinde "X3D rakibi" bLLC kapasitesi sızdı

Tam Boyutta Gör Intel'in bir süredir AMD 3D V-Cache işlemcilere yanıt vereceği söyleniyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda bLLC'nin yalnızca orta seviyedeki bazı Nova Lake SKU'larında yer alacağı ileri sürülmüştü. Ancak son raporlar, Intel'in bu geniş önbellek tasarımını açık çarpanlı modellerle sınırlandıracağını gösteriyor.

144 MB önbellek yalnızca belirli modellerde olacak

Son sızıntılara göre Intel, ek önbellek kapasitesini minimum 8 P çekirdeği ve 16 E çekirdeği içeren unlocked (kilidi açık) işlemcilerde kullanmayı planlıyor. Şu an için bellek kapasitesileri ise belirsiz. Ancak bazı iddialar Core Ultra 9 modellerinin çift bLLC dizilimiyle 180 MB seviyesine kadar ulaşabileceği yönünde.

Sızıntılar, bLLC’nin Clearwater Forest mimarisine benzer şekilde yerleşeceğini söylese de, önbelleğin doğrudan işlemci compute tile'ı üzerinde bulunduğu belirtiliyor. Bu tercih, veri yolunda gereksiz gecikmeleri azaltırken performans anlamında avantaj yaratabilir.

Sızıntıların ortak noktası, Intel'in bLLC’yi yalnızca kilidi açık modellere getirmesinin performans hedefleriyle ilişkili olduğu yönünde. AMD’nin Ryzen 9000X3D serisinde tam teşekküllü hız aşırtma desteği sunması, rekabeti belirgin şekilde yükseltmiş durumda. Intel'in de benzer bir alan oluşturmak için bLLC’yi daha iddialı SKU'lara ayırdığı düşünülüyor.

Nova Lake serisinin konfigürasyonlarına bakıldığında Intel, hem masaüstü hem mobil tarafta geniş bir yelpaze sunacak. Üst segment Core Ultra 9 modelleri 16 P çekirdeği ve 32 E çekirdeğiyle gelirken, aynı sınıftaki Core Ultra 7 ise biraz daha düşük çekirdek sayısına sahip. Orta sınıfta yer alan Ultra 5 modellerinde ise iki farklı bLLC destekli varyant bulunuyor.

