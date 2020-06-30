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    Ryzen 7 4700G APU’sunun bellek gecikmesi bir hayli düşük

    AMD’nin yeni APU’ları mimarisel kanatta güncellemeyle gelecek olması nedeniyle heyecanla bekleniyor.
    4 sa.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 7 4700G APU’sunun bellek gecikmesi bir hayli düşük
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    Kırmızı ekibin Zen 2 mimarisiyle gelecek Ryzen 4000G APU’ları aynı zamanda çekirdek/izlek sayısında da artışa sahne olacak.

    Ryzen 7 4700G

    Bir inceleme ekibinin ulaşan erken mühendislik örneği Ryzen 7 APU’su düşük bellek gecikmesiyle şaşırtıyor. 8 çekirdek 16 izlekli Ryzen 7 4700G’de 8 MB L3 önbellekle desteklenmiş.

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    Bu bellek değeri Ryzen 3000 işlemcilerinin ¼’üne tekabül ediyor. Bu açıdan bir kırpma söz konusu olsa da yapılan testte 14-14-13-24 zamanlamalı 4233 MHz’lik bellekle çalıştırılan APU’nun 47.6 ns’ye düştüğü gözlemlenmiş.

    Aynı frekansta bellekle kombinlenen Ryzen 9 3900X’te gecikme 60-70 ns seviyesine ancak ulaşabiliyor. Tabi skorlar için erken mühendislik örneği işlemci nihai frekansta çalışmadığı için biraz gıdıklanarak 4.35 GHz’e çıkarılmış. Yonganın 4.3 GHz’de çalıştığı senaryodaki bellek gecikmesi ise 49.1 ns seviyesinde kalmış.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 işlemciler hacimli üretime hazır: AMD, Intel’den hamle bekliyor olabilir"

    Yeni APU’nun tek CCX’ten oluşması ortaya çıkan tablonun yapıtaşı olarak görülüyor. Bu açıdan Ryzen 4000G yongaları ikinci bir Ryzen 3 3300X gibi iddialı performans gösterme potansiyeli taşıyor.



    https://www.techpowerup.com/269223/amd-ryzen-7-4700ge-memory-benchmarked-extremely-low-latency-explains-tiny-l3-caches Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    bisiklet.tekerleği (Yusuf Akli) 1 sa. yeni yorumcu
    Ya şimdi 3600 alicam yakında gt710 ya da bekleyip 4700g alacağım hangisini önerirsiniz? Bütçem top 4k kasa için. Ekran kartı önemsiz.
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    northwood (_ _) 1 sa. bisiklet.tekerleği
    ryzen 5 3600. Kullanım amacına göre değişir yalnız.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 sa.
    yani beni 4233'te cl14 yapabilmesi daha çok ilgilendirdi 47ns'den çok çünkü ryzen2'lerin aptal FCLK sınırlaması yüzünden 1:1:1 olarak anca 3800/1900 yapabiliyoruz demek ki bu FCLK işini 4233'e kadar en azından çözmüşler neden 4400 4600 değil yeterli bulmadım.47ns ise 4233 cl14'e göre aboow bişi değil ben 3800 cl14'te 59 yaptım 3300x'le. 4233 cl14 yapabilsem ryzen2 mimarisiyle baya yanaşırdım yani bu kadar mı geliştirmişler?3800 bile yapsan 47 olması lazım tam çözememişler.ryzen 4000'ler 3300x gibi tek ccx geliyor zaten umduğum beklediğim bir şeydi başka türlü zaten öpsen almam 4 bin mört bin.3300x'e 2080 super taktım neredeyse darboğaz olmuyor 2k'da bilmiyorum fikir verir mi tek ccx konusunda?
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    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 2 sa.
    apu sistem varken tonlarca para verip sistem dizenleri anlamıyorum. hem enerjiden hem maliyetten tasarruf
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    Timeguard (HASAN T) 3 sa. (düzenlendi)
    4+4mb l3 cache Çift ccx diye hatırlıyorum.
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    No Way Out (Mert A.) 4 sa.
    4233mhz 14-14-13-24 gerçekçi bir senaryo değil.
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    Jon_Kar 4 sa.
    Bellek gecikmesini dusururse Intelin elinde kalan son kaleyi de fetheder AMD



    Intelin biraz fazla fps vermesinin nedeni düşük bellek gecikmesi
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    WereChaos 3 sa. yeni yorumcu Jon_Kar
    apu konusunda amd inteli tamamen geçmedimi ya
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