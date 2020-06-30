Ryzen 7 4700G APU’sunun bellek gecikmesi bir hayli düşük

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Kırmızı ekibin Zen 2 mimarisiyle gelecek Ryzen 4000G APU’ları aynı zamanda çekirdek/izlek sayısında da artışa sahne olacak.

Ryzen 7 4700G

Bir inceleme ekibinin ulaşan erken mühendislik örneği Ryzen 7 APU’su düşük bellek gecikmesiyle şaşırtıyor. 8 çekirdek 16 izlekli Ryzen 7 4700G’de 8 MB L3 önbellekle desteklenmiş.

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Bu bellek değeri Ryzen 3000 işlemcilerinin ¼’üne tekabül ediyor. Bu açıdan bir kırpma söz konusu olsa da yapılan testte 14-14-13-24 zamanlamalı 4233 MHz’lik bellekle çalıştırılan APU’nun 47.6 ns’ye düştüğü gözlemlenmiş.

Aynı frekansta bellekle kombinlenen Ryzen 9 3900X’te gecikme 60-70 ns seviyesine ancak ulaşabiliyor. Tabi skorlar için erken mühendislik örneği işlemci nihai frekansta çalışmadığı için biraz gıdıklanarak 4.35 GHz’e çıkarılmış. Yonganın 4.3 GHz’de çalıştığı senaryodaki bellek gecikmesi ise 49.1 ns seviyesinde kalmış.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 işlemciler hacimli üretime hazır: AMD, Intel’den hamle bekliyor olabilir"

Yeni APU’nun tek CCX’ten oluşması ortaya çıkan tablonun yapıtaşı olarak görülüyor. Bu açıdan Ryzen 4000G yongaları ikinci bir Ryzen 3 3300X gibi iddialı performans gösterme potansiyeli taşıyor.

https://www.techpowerup.com/269223/amd-ryzen-7-4700ge-memory-benchmarked-extremely-low-latency-explains-tiny-l3-caches

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