Ryzen 5 5600X CPU-Z’de Core i5-10600K’nın %18.7 önünde

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Ryzen 3000’in üzerine %29’a varan performans artışıyla gelecek Ryzen 5000 ailesinin test sonuçları donanım dünyasının heyecanını tazelemeye devam ediyor.

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Ryzen 5 5600X Passmark’ta en yüksek tek çekirdek skorunu aldı

6/12 izlek segmentine hükmetmeye geliyor

CPU-Z’nin performans testine giren Ryzen 5 5600X elde ettiği skorla yongayı bekleyen kullanıcıları daha da sabırsızlandırdı. Model tek çekirdek/çok çekirdek testlerinde 643/4814 puan almış.

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Kıyaslamak gerekirse Core i5-10600K aynı testte sırasıyla 543/4055 puan elde ediyor. Tablo tek çekirdekte %18.7’lik farkla AMD’nin lehine iken çoklu çekirdekte de %18.4’lük payla yine kırmızı ekibin lehine.

Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake’i doğruladı: İki haneli IPC artışı geliyor"

Tanıtılan 4 Ryzen 5000 işlemcisi içerisinde en düşük boost frekansa sahip yonganın şimdiye kadar ortaya çıkan test sonuçları Intel’den gelecek cevabı düşündürüyor.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-5600x-spotted-in-cpu-z-benchmarkits-fast.html

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