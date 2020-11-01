Ryzen 5 5600X CPU-Z’de Core i5-10600K’nın %18.7 önünde

Ryzen 3000’in üzerine %29’a varan performans artışıyla gelecek Ryzen 5000 ailesinin test sonuçları donanım dünyasının heyecanını tazelemeye devam ediyor.İlginizi Çekebilir Ryzen 5 5600X Passmark’ta en yüksek tek çekirdek skorunu aldı
6/12 izlek segmentine hükmetmeye geliyor
CPU-Z’nin performans testine giren Ryzen 5 5600X elde ettiği skorla yongayı bekleyen kullanıcıları daha da sabırsızlandırdı. Model tek çekirdek/çok çekirdek testlerinde 643/4814 puan almış.
Kıyaslamak gerekirse Core i5-10600K aynı testte sırasıyla 543/4055 puan elde ediyor. Tablo tek çekirdekte %18.7’lik farkla AMD’nin lehine iken çoklu çekirdekte de %18.4’lük payla yine kırmızı ekibin lehine.
Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake’i doğruladı: İki haneli IPC artışı geliyor"
Tanıtılan 4 Ryzen 5000 işlemcisi içerisinde en düşük boost frekansa sahip yonganın şimdiye kadar ortaya çıkan test sonuçları Intel’den gelecek cevabı düşündürüyor.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-5600x-spotted-in-cpu-z-benchmarkits-fast.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
1.yanlış: "Model tek çekirdek/çok çekirdek testlerinde 543/4814 puan almış."
demişsiniz r5 5600x için. Ama r5 5600x in aldığı puan 643 olacak resimde de görüldüğü üzere.
2.yanlış: "Kıyaslamak gerekirse Core i5-10600K aynı testte sırasıyla 643/4055 puan elde ediyor."
demişsiniz. 10600k ne zaman 643 almış? 550puan zor alıyor ne alaka 600 falan?
Neyse diyelim ki sizin dediğiniz gibi r5 5600x 543puan alıyor. 10600k ise 643 puan. Bu durumda r5 5600x nasıl %18.7 daha önde oluyor?
Nasıl habercilik bu allahaşkına?? Neresinden tutsan elimizde kalıyor.
ACİL DÜZELTME YAPMANIZ GEREKİYOR