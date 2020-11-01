Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 5 5600X CPU-Z’de Core i5-10600K’nın %18.7 önünde

    Zen 3 mimarisiyle nesilden nesile özlenen geliştirme sunacak olan AMD’nin işlemcileri gündemdeki yerini koruyor. Yongaların önde olduğu son teste CPU-Z’de yapıldı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    5,1b
    1
    18
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    14

    Ryzen 5 5600X CPU-Z’de Core i5-10600K’nın %18.7 önünde
    Tam Boyutta Gör

    Ryzen 3000’in üzerine %29’a varan performans artışıyla gelecek Ryzen 5000 ailesinin test sonuçları donanım dünyasının heyecanını tazelemeye devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryzen 5 5600X Passmark’ta en yüksek tek çekirdek skorunu aldı

    6/12 izlek segmentine hükmetmeye geliyor

    CPU-Z’nin performans testine giren Ryzen 5 5600X elde ettiği skorla yongayı bekleyen kullanıcıları daha da sabırsızlandırdı. Model tek çekirdek/çok çekirdek testlerinde 643/4814 puan almış.

    Kıyaslamak gerekirse Core i5-10600K aynı testte sırasıyla 543/4055 puan elde ediyor. Tablo tek çekirdekte %18.7’lik farkla AMD’nin lehine iken çoklu çekirdekte de %18.4’lük payla yine kırmızı ekibin lehine.

    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake’i doğruladı: İki haneli IPC artışı geliyor"

    Tanıtılan 4 Ryzen 5000 işlemcisi içerisinde en düşük boost frekansa sahip yonganın şimdiye kadar ortaya çıkan test sonuçları Intel’den gelecek cevabı düşündürüyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-5600x-spotted-in-cpu-z-benchmarkits-fast.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    58 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sayın editor haberde yanlış cümleler var. Okuyanlarda da kafa karışıklığı olmuş. Düzeltme yapmanız gerekiyor.
    1.yanlış: "Model tek çekirdek/çok çekirdek testlerinde 543/4814 puan almış."
    demişsiniz r5 5600x için. Ama r5 5600x in aldığı puan 643 olacak resimde de görüldüğü üzere.
    2.yanlış: "Kıyaslamak gerekirse Core i5-10600K aynı testte sırasıyla 643/4055 puan elde ediyor."
    demişsiniz. 10600k ne zaman 643 almış? 550puan zor alıyor ne alaka 600 falan?
    Neyse diyelim ki sizin dediğiniz gibi r5 5600x 543puan alıyor. 10600k ise 643 puan. Bu durumda r5 5600x nasıl %18.7 daha önde oluyor?
    Nasıl habercilik bu allahaşkına?? Neresinden tutsan elimizde kalıyor.
    ACİL DÜZELTME YAPMANIZ GEREKİYOR
    Sayın editor haberde yanlış cümleler var. Okuyanlarda da kafa karışıklığı olmuş. Düzeltme yapmanız gerekiyor. 1.yanlış: "Model tek çekirdek/çok çekirdek tes...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Ridianod
    Editör arkadaş yanlış yazmış hocam. Düzelteme istedik. Forum insanlara bilgi vereceği yerde insanlardan bilgi alacak hale geldi.
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) münşi
    resimde zaten alınan this processor kısmında 5600x olduğu yazıyor fazla abartarak tepki vermişsin olabilir yazım hatasıdır düzeltilir birde sanki boynunun borcuymuş gibi abarttıkça abartmışsın adama


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    resimde zaten alınan this processor kısmında 5600x olduğu yazıyor fazla abartarak tepki vermişsin olabilir yazım hatasıdır düzeltilir birde sanki boynun...
    Devamını Gör
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rindaman ( -) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İntel 7 nanometre'ye indiğinde Amd umarım taklaya gelmez.

    Adamlar mimaride vites yükseltip çekirdeği arttırdılar, bu bitiş çizgisine yaklaşmadan erkenden sprint atmaya benziyor.

    Tabi şimdilik tadını çıkarmak lazım, keşke dolar uçmasaydı da 5600x falan alabilseydim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ciri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar kırmızı takıma daha çok sempati duysam da umarım Intel'den 11.nesilde iyi bir cevap gelir. Yoksa AMD bu gazla Intel ile farkı iyice açacak. Çünkü bu firmalar ne de olsa anamız babamız değil, tekelini biri ilan ederse ne olduğu geçtiğimiz senelerde işlemci ve ekran kartı piyasasında gördük. Hele bu rezil ekonomide en son ihtiyacımız olan şey tekelini ilan etmiş bir firmanın fahiş fiyatları.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Editör tek çekirdek puanlarını yanlış yazmış
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    haberdeki rakamlar komple yanlış :P
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Uzkdur (xxxxx xxxx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5950x de aynı testte tek çekirdekte 690 alıyor sanırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    AMD nin geride kaldığı bir test var mı?
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    EDİTÖR UYUDU SANIRIM. SABAHI BEKLEYECEĞİZ DÜZELTME İÇİN.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sayın editor haberde yanlış cümleler var. Okuyanlarda da kafa karışıklığı olmuş. Düzeltme yapmanız gerekiyor.
    1.yanlış: "Model tek çekirdek/çok çekirdek testlerinde 543/4814 puan almış."
    demişsiniz r5 5600x için. Ama r5 5600x in aldığı puan 643 olacak resimde de görüldüğü üzere.
    2.yanlış: "Kıyaslamak gerekirse Core i5-10600K aynı testte sırasıyla 643/4055 puan elde ediyor."
    demişsiniz. 10600k ne zaman 643 almış? 550puan zor alıyor ne alaka 600 falan?
    Neyse diyelim ki sizin dediğiniz gibi r5 5600x 543puan alıyor. 10600k ise 643 puan. Bu durumda r5 5600x nasıl %18.7 daha önde oluyor?
    Nasıl habercilik bu allahaşkına?? Neresinden tutsan elimizde kalıyor.
    ACİL DÜZELTME YAPMANIZ GEREKİYOR
    1 Yanıt Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WarSaw (Savaş T.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) münşi
    resimde zaten alınan this processor kısmında 5600x olduğu yazıyor fazla abartarak tepki vermişsin olabilir yazım hatasıdır düzeltilir birde sanki boynunun borcuymuş gibi abarttıkça abartmışsın adama


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kan Turalı (Hüseyin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resim doğru, Metindeki 643 olacak.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LGR9 (Levent Görgülü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    R9 5900X sızıntılara göre 653 puan alıyor, R5 5600X ve R9 5900X arasında tek çekirdek performansında en fazla %5 fark olacakken 543 puan alması %16,84'lük bir fark olacak demektir ve bu durumda imkânsızdır. Editör yanlış yazdı muhtemelen.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    münşi (Ramazan Karatopcu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) LGR9
    Resimde de göreceğin şekilde r5 5600x 643 puan alıyor. Editör arkadaşın dalgınlığına gelmiş diyeceğim ama 10600k için de 643puan yazmış. 10600k 5.2ghz bile 600puan alamaz
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    carter +150 realblade +120 _Emir +103 Mütercim Bey +91 drjacob +88 Ceqa +86 Cem300 +83 _ESvED_ +78 fhrstw +65 NOSTOY +57
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 lazer__ 3. kez +308 2 Alqu 2. kez +297 3 Sabriye Baaas ilk kez +223
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5059 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd ryzen 5 5600x, amd zen 3 ve
    2 etiket daha amd 7 nm Donanım
    Facebook Sayfası250,4b
    Twitter Profili92,9b
    YouTube Kanalı306b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Huawei'den ABD yasaklarına karşı atak: Şangay'da yonga üretim fabrikası kuracak 1 hf. Çin’de insanlar, henüz onaylanmamış koronavirüs aşısını para karşılığı yaptırabilecek 1 hf. 120Hz ekranla batarya başarımı şaşırttı! "Poco X3 NFC incelemesi" 1 hf. Sıfır kilometre araçlar için ekspertiz uyarısı 1 hf. Doctor Strange 2'nin çekimleri başlıyor 1 hf. Sony'den renkli PlayStation 5 kapaklarına yasal engel 1 hf. Facebook, mobil uygulamasında herkese açık 'karanlık mod' testlerine başladı 1 hf. Gears POP! oyunu kapanıyor 1 hf. HP Pavilion Gaming 16 dev ekranı kompakt gövdeye sığdırıyor 1 hf. Dungeons and Dragons'ın live-action dizisi geliştiriliyor 1 hf. Tofaş CEO'su: "Makyajlı Egea'yı yüzde 50 ÖTV'de tutmak için elimizden geleni yapacağız" 1 hf. Realme, 50 milyon telefon satışına "en çabuk" ulaşan şirket oldu 1 hf. Sony Xperia XZ serisi için batarya değişim programı başlıyor 1 hf. MILO ile 1.5 kilometreye kadar anlık iletişim kurun 1 hf. Resident Evil 3 Remake'in satış sayısı açıklandı 1 hf. AC: Valhalla ve Watch Dogs Legion yeni nesil konsollarda 4K çalışmıyor 1 hf. Xbox Series X’deki makine öğrenmesi destekli shader çekirdekleri, konsolu avantajlı kılabilir 1 hf. Nintendo Switch’e özel çıkacak Monster Hunter Rise’dan oynanış videosu geldi 1 hf. Crytek’in Crysis Next isimli bir battle royale oyun üzerinde çalıştığı iddia edildi 1 hf. Iris Xe Max’ın 3DMark’ta test edildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Ryzen 5 5600X CPU-Z’de Core i5-10600K’nın %18.7 önünde Sonraki Spotify abonelik fiyatlarına zam geliyor 1 hf. AMD, RX 6000 satışa çıkmadan önce ışın izleme ve süper ölçekleme teknolojilerini detaylandırabilir 1 hf. GamePower Devour S oyuncu faresi - İnceleme 1 hf. Seat, MO eScooter 125 ile elektrikli motosiklet pazarına giriş yaptı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG'li versiyonu tanıtıldı 1 hf. Windows 10 Telefonunuz uygulamasına üç yeni özellik eklendi 1 hf. Xiaomi, Mi Notebook 14'ün yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. Motorola'nın yeni telefonu Moto G 5G, Snapdragon 750G ile gelebilir 1 hf. FromSoftware Elden Ring'in gelişim sürecinin devam ettiğini söyledi 1 hf. Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ın temel özelliklerini tanıttı 1 hf. James Gunn Suicide Squad 3'ün büyük bir ihtimalle gerçekleşeceğini söyledi 1 hf. Disney, insansı bakışlara sahip korkutucu robotunu tanıttı 1 hf. Cyberpunk 2077'nin tekrar ertelenmesinin ardından CD Projekt'in hisseleri %25 düştü 1 hf. Louis Moinet Space Revolution modelini duyurdu 1 hf. Mads Mikkelsen, Hannibal'ın 4. sezonunu yapmak istediğini söyledi 1 hf. Egzersiz sırasında salınan metabolitlerin immün sistem üzerindeki etkisi incelendi 1 hf. League of Legends evreninde geçen sıra tabanlı RPG oyunu Ruined King'in çıkış tarihi açıklandı 1 hf. Dimensity serisine iki yeni amiral gemisi ekleniyor 1 hf. Google Meet kişisel arka plan özelliği webe geldi 1 hf. AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız