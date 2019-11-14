Ryzen 9 3950X Intel’in 28 çekirdekli tepe model Xeon işlemcisinin önünde

AMD, Zen mimarisiyle işlemci pazarına adeta geri dönüş yaptı. Buna karşın yeni hamleye hazırlıksız yakalanan Intel son kullanıcı tarafında çekirdek arttırarak cevap vermeye çalışsa da önemli pazarlarda kırmız ekip bayrağı önde götürüyor.

HEDT pazarında AMD

Bundan daha da önemlisi ise HEDT pazarı. Intel bu segmentte yıllardır kuralları kendisi koyuyor, kendisiyle yarışıyordu. Intel için ne üzücüdür ki AMD bu sınıfa iddialı bir şekilde giriş yaptı. Intel burada da boş durmayıp çekirdek sayısını arttırmasa da gerekli çalışmaların yapılmamasından tutun iş ortaklarına anakart geliştirmek için süre de tanımayınca 3 yıl önce ilk nesil bir çok sorunu da beraberinde getirdi. Diğer taraftan firma yüksek kar marjından da vazgeçmek istemiyordu.

Aradan geçen 3 yıl içerisinde sorunların üzerine eğildi eğilmesine ama AMD de bu esnada Zen’le geçtiği kalkışı Zen 2 ile şahlandırmasının üzerine çekirdek sayısını sunucu sınıfındaki EPYC’in seviyesine kadar, 64/128 konumuna kadar yükseltti.

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Peki bu neden gerçekleşti diyecek olursanız, tahminlere göre Intel HEDT platformunda bir tehlike görmeyip yatırım yapmaya gerek görmemiş olabilir. Dolayısıyla bu tablo ortaya çıkmış olabilir.

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Sonuç olarak Intel’in şu anda yapması gereken temel olarak ciddi bir IPC geliştirmesi, çekirdek artışı ve fiyatlarda kaydadeğer düşüş olarak görünse de firma Cooper Lake-SP’de 56 çekirdeği 20 000 dolar civarından sunacağa benziyor. Anlayacağınız HEDT segmentinde AMD bir süre daha yakaladığı ivmeyi arttırarak sürdürebilir.

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Ayrıca Bkz. "Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti"

Test sonucuna dönecek olursak, Passmark testine giren Ryzen 9 3950X 34 009 puan almayı başarırken 3000 dolar seviyesinde satın alabileceğiniz Xeon W-3175X 33 538 puanla kendisinin 4’te biri rakamdan elde edilebilen ve aslında son kullanıcı odaklı bir yonganın gerisinde kalıyor. Son olarak 105 watt TDP’li Ryzen 9 3950X’in 25 Kasım’dan itibaren raflardaki yerini alacağını ekleyelim.

https://wccftech.com/amd-ryzen-9-3950x-16-core-cpu-passmark-benchmark-leak/