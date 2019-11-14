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    Ryzen 9 3950X Intel’in 28 çekirdekli tepe model Xeon işlemcisinin önünde

    AMD son dönemde işlemci pazarında rekabeti kullanıcıların yıllardır özlediği seviyeye çıkardı. Öyle ki firma durumu daha da öteye taşımış olabilir.
    1 hf.
    4,4b
    1
    59
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD, Zen mimarisiyle işlemci pazarına adeta geri dönüş yaptı. Buna karşın yeni hamleye hazırlıksız yakalanan Intel son kullanıcı tarafında çekirdek arttırarak cevap vermeye çalışsa da önemli pazarlarda kırmız ekip bayrağı önde götürüyor.

    HEDT pazarında AMD

    Bundan daha da önemlisi ise HEDT pazarı. Intel bu segmentte yıllardır kuralları kendisi koyuyor, kendisiyle yarışıyordu. Intel için ne üzücüdür ki AMD bu sınıfa iddialı bir şekilde giriş yaptı. Intel burada da boş durmayıp çekirdek sayısını arttırmasa da gerekli çalışmaların yapılmamasından tutun iş ortaklarına anakart geliştirmek için süre de tanımayınca 3 yıl önce ilk nesil bir çok sorunu da beraberinde getirdi. Diğer taraftan firma yüksek kar marjından da vazgeçmek istemiyordu.

    Aradan geçen 3 yıl içerisinde sorunların üzerine eğildi eğilmesine ama AMD de bu esnada Zen’le geçtiği kalkışı Zen 2 ile şahlandırmasının üzerine çekirdek sayısını sunucu sınıfındaki EPYC’in seviyesine kadar, 64/128 konumuna kadar yükseltti.

    Ryzen 9 3950X Intel’in 28 çekirdekli tepe model Xeon işlemcisinin önünde
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    Peki bu neden gerçekleşti diyecek olursanız, tahminlere göre Intel HEDT platformunda bir tehlike görmeyip yatırım yapmaya gerek görmemiş olabilir. Dolayısıyla bu tablo ortaya çıkmış olabilir.

    Ryzen 9 3950X Intel’in 28 çekirdekli tepe model Xeon işlemcisinin önünde
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    Sonuç olarak Intel’in şu anda yapması gereken temel olarak ciddi bir IPC geliştirmesi, çekirdek artışı ve fiyatlarda kaydadeğer düşüş olarak görünse de firma Cooper Lake-SP’de 56 çekirdeği 20 000 dolar civarından sunacağa benziyor. Anlayacağınız HEDT segmentinde AMD bir süre daha yakaladığı ivmeyi arttırarak sürdürebilir.

    Ryzen 9 3950X Intel’in 28 çekirdekli tepe model Xeon işlemcisinin önünde
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    Ayrıca Bkz. "Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti"

    Test sonucuna dönecek olursak, Passmark testine giren Ryzen 9 3950X 34 009 puan almayı başarırken 3000 dolar seviyesinde satın alabileceğiniz Xeon W-3175X 33 538 puanla kendisinin 4’te biri rakamdan elde edilebilen ve aslında son kullanıcı odaklı bir yonganın gerisinde kalıyor. Son olarak 105 watt TDP’li Ryzen 9 3950X’in 25 Kasım’dan itibaren raflardaki yerini alacağını ekleyelim.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-9-3950x-16-core-cpu-passmark-benchmark-leak/ Yorum Yaz
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    Rennes10 1 hf. en beğenilen kaptan666
    16 çekirdekli 3950X ne işlemcisi? HEDT seviyesi iş işlemcisi. Yani bunu alan kişi render yapacak, video encoding yapacak, kas gücü gereken her türlü uygulamada kullanacak. Yukarıda yazdığım işlerde Gamers Nexus, Hardware Unboxed, paylaştığın Anandtech ne demiş? Muhteşem demiş. Test sonuçları neyi gösteriyor, "muhteşem"i gösteriyor bütün kanallarda. Peki senin bana yanıt diye attığın testte attığın render bölümünde muhteşem sonuçlar almış mı? Almış. Encoding testlerinde muhteşem sonuçlar almış mı? Almış. Oyun işlemcisi olmamasına rağmen güzel oyun sonuçları almış mı? Almış. Sen bana yanıt verebilmek bu işlemcinin esas amacı olan render ve encoding bölümün atla demek zorunda kalmış mısın? Kalmışsın... Yukarıda yazdığın FİYASKO kelimesini haklı çıkarabilmek için bula bula nerede sıkıntı bulmuş sun? Web testlerinde. Web tarayıcı testi evet yanlış duymadınız Orada zaten her işlemci darboğaz yapmış açıkça görülüyor


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    Mesela testlerden biri WebXPRT 3: Modern Real-World Web Tasks. Ne işe yarıyormuş bu test: "user interaction, office compute, graph generation, list sorting, HTML5, image manipulation" Bu mudur yani? HTML ve office, kullanıcı arayüz testi? Modern bir işlemci alıp bunlardan yana sıkıntısı olan tek bir kişi var mı? 16/32 işlemciyi alan web'de rahat gezinmek için mi alıyor?


    Başka bir test: Speedometer 2: JavaScript Frameworks. Ne işe yarıyormuş bu test: " series of javascript frameworks to do three simple things: built a list, enable each item in the list, and remove the list" Yani java script listeleme testi. Hani şu internette tarama sırasında işimize yarayan ve 4/4 dahil her türlü işlemcinin üstesinden rahatlıkla geldiği kullanıcı için sıfır önemi olan test


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    --Yani bu işlemci muhteşem cinebench sonucu veriyor, her türlü render / encoding / decoding gibi bu işlemciyi alanın esas amacı olan yerlerde rakiplerini ve senin saydığın işlemcileri yerle bir ediyor

    --16 çekirdekli olmasına rağmen akılamaz derecede az enerji tüketiyor

    --Oyunlarda iş arasında girip iki oynayayım diyeni zerre üzmeyecek sonuçlar alıyor


    Ama neredeyse hiçbir büyük kanalın yapmaya bile gerek görmediği saçma sapan 3-5 tane web testi yani browser / javascript / html testlerinde diğer bütün işlemcilerle beraber tepe noktada sonuç alıp testi darboğaza soktuğu için


    "3950x AMD'den beklendiği gibi tam bi fiyasko olmuş. Testlerin çoğunda 3700x'e geri kalanında 3900x'e geçilmiş. Çok azında 3700x/3900x'e 16 çekirdekli olduğunu gösterebilmiş .

    Kısaca oyun da oynanmaz, işte yapılmaz. "


    Oluyor öyle mi?


    Hardware Unboxed incelemesine "yeni performans kralı" diye başlık atıyor, Gamers nexus öve öve bitiremiyor, bana örnek olarak attığın Anandtech test değerlendirme kısmına " If you thought the 3900X didn't have enough power, the 3950X is your answer." yazıp sayfa boyunca övüyor ama donanım haberden kaptan666 arkadaşımız'a göre 3 adet gereksiz web/html/javascript testinde işlemci bizzat testi darboğaz sokup diğer tüm işlemcilerle yakın puan aldı diye AMD'den beklendiği gibi tam bi fiyasko oluyor Kısaca oyun da oynanmaz, işte yapılmaz oluyor...

    Bütün kanallar 20'şer tane test yapmış 3-4 adet gereksiz HTML testi dışında bu işlemcinin esas alanı olan yerlerde hemen hepsinde 3950X yerle bir etmiş rakiplerini burada yazılan yazıya bak

    "Testlerin çoğunda 3700x'e geri kalanında 3900x'e geçilmiş. Çok azında 3700x/3900x'e 16 çekirdekli olduğunu gösterebilmiş"


    Buna tamam sen haklısın dan başka bir şey denir mi?


    Buraları harbiden yazmanın bir anlamı olmayacağı kadar ilginçleşti. Yani uğraştığımız şeylere bak. Gelen yanıtlara ve yorumlara bak. Şurada 3-5 doğru dürüst bilip yazan, yanlışları düzelten kişi kaldı. Onlar da bezdikçe ortalık "3950X web / html5 testinde 3900'e fazla fark atamamış yani fiyasko ne işe ne oyuna alınır", "6 fps stutter demek değildir", "6/6 6/12 olursa 50% performans kazanır", "5700'ün hakkı 250 dolardır" yazılarıyla dolup taşacak ki oluyor bile. Düzelt düzelt nereye kadar bırak kendi hallerine der en sabırlı insan bile en sonunda Ha yabancı dil bilmeyip bu konulara uzak olan ama bu tür iş işlemcilerine ihtiyacı olup sizin yorumlarınıza kanıp başka saçma sapan işlemcilerden alıp zaman ve para kaybedip gerçeği öğrendiğinde yeniden sistem kurmak zorunda kalıp büyük zarar eden kişiler yarın bir gün size "senin yüzünden yanlış yaptım zarar yazdım derse" verecek bir yanıtınız olur umarım..

    Neyse ne işte. Bu kadar vakit harcamak bile büyük ziyan. Evet haklısın deyip geçiyorum yazdığım gibi: Haklısın kardeşim çok haklısın. Büyük fiyasko. Tam da beklendiği gibi..
    16 çekirdekli 3950X ne işlemcisi? HEDT seviyesi iş işlemcisi. Yani bunu alan kişi render yapacak, video encoding yapacak, kas gücü gereken her türlü uygulamada ...
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    2 Yanıt Yanıtla +43
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    babgozd 1 hf.
    Ama intel 5 gigahertz ühühühü
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    Rennes10 1 hf. kaptan666
    "3950x AMD'den beklendiği gibi tam bi fiyasko olmuş. Testlerin çoğunda 3700x'e geri kalanında 3900x'e geçilmiş. Çok azında 3700x/3900x'e 16 çekirdekli olduğunu gösterebilmiş .

    Kısaca oyun da oynanmaz, işte yapılmaz. Anlaşılan o ki 2xRam kontolcüsü 16 çekirdeği kaldırmamış, tüm çekirdekler ram erişimine aç birbirinin performansını düşürmüş."



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    Evet arkadaşlar beklendiği gibi tam bi fiyasko olmuş. Testlerin çoğunda 3700x'e geri kalanında 3900x'e geçilmiş. Çok azında 3700x/3900x'e 16 çekirdekli olduğunu gösterebilmiş . Kısaca oyun da oynanmaz, işte yapılmaz.





    "3950x AMD'den beklendiği gibi tam bi fiyasko olmuş. Testlerin çoğunda 3700x'e geri kalanında 3900x'e geçilmiş. Çok azında 3700x/3900x'e ...
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    5 Yanıt Yanıtla +18
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    mito1172 1 gün
    fiyasko falan yok bir 2 testte ve oyunda geri kalmış çoğunda önde 9900k dan fanatikliğin gereği yok sanki intel yada amd den bedava işlemci alıyorsunuz bu nasıl bir hastalık yahu



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    ilkerinanç 1 gün
    Fiyasko mu olmuş?Kafasını bir yere mi çarpmış bunu söyleyen?
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    DH Misafiri 1 gün
    İnternette çok sayıda inceleme baktım...Kötü bir işlemci değil...intelin 9900k 3500tl civarı bunun ise 4000tl yi geçeceği söyleniyor...
    Genel dezavantajları şunlar:
    -Fiyat açısından f/p bir ürün değil
    -tek izlek performansı 9900k ya göre çok az düşük...%5 gibi...
    -tek izlekle boşa yakın kullanımda bile güç tüketimi %5 fazla...
    -genel ve oyun senaryolarında sıcaklıkları intel e göre biraz yüksek...

    bunlar sizin için teferruatsa süper bir işlemci diyebiliriz....

    oyunculuk açısından bir işlemciye 4000 tl verebilecekseniz..rtx 2080 ti alın daha çok işinizi görür...

    Sonuç olarak Intelin 2020 nin başında sunmayı planladığı 10 nm lil cpu ları bekliyorum size de aynı tavsiyeyi yaparım...hem o zaman AMD biraz fiyat da kırabilir...
    (şu anda kulladığım işlemciler : Ryzen 1600, i5 8600, i5 8500 )
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    .: mds :. 4 gün
    Ogh.
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    mito1172 5 gün
    3950x isimli arkadaş sıvı soğutma istiyormuş

    Yeni ECO Modu
    Bütün bunlara ek olarak Ryzen Master ile yeni ECO Modu geliyor. AMD, mobil işlemcilerdeki ayarlanabilir TDP teknolojisini Ryzen 3000 işlemcilere entegre ettiğini ve bu özelliği Ryzen Master güncellemesi ile herkese açacağını belirtiyor.
    Bu özellik ile 105W işlemci 65W olarak ayarlanabilecek. Ryzen 1000 ve 2000 işlemcilerde bu teknoloji mevcut değil.
    3950X ECO moduna alındığında:
    7 derece daha serin çalışıyor
    %44 daha düşük güç tüketimi sunuyor
    Buna karşın performansının %77’sini sunabiliyor


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    kaptan666 5 gün
    Orta Segment denilen segmentteki kullanıcı ne yapar? Oyun oynar, film izler, internette dolaşır. Belki arada hobileri ile ilgili film, resim editler, belki yazılım falan yapar. Ama para kazanmak için render, çizim vs yapmaz. İş üretkenlik ve para olduğu zaman parayı basıp daha iyi işlemcilere geçmek daha çok para kazandırır. O tarz işler için threadripper var, skylake x platformu var. Yetmedi server platformları var.

    Orta segmente işlemci çıkartıp oyunlarda 3700x'e geçiliyorsan, office, internet gibi günlük kullanımda 3900'e geçiliyorsan kusura bakma marketing olayında batırmışsın demektir.

    Tasarımda da berbat. Buldozerden beri bir takıldı 2 çekirdek için tek fpu olayına gidiyor. En son Zen 2'de biraz toparladı ama tam değil. Hala 512AVX performansı batık çünkü 512 kullanınca 2 çekirdek için tek kalıyor yine. Ön bellek hala 60ns'lerde geziyor bu 9900k'da 40 civarlarında. L3 desen hem ayrı hem değil. En çok sinirimi bozan ise tuttular ALU sayısını arttırdılar, FPU'yu değil. Ölçeklenebilir mimari yapacaz dediler yaptılar hatta şimdi 64 çekirdekli işlemci geliyor ama var mı bize faydası? Yok. Aynı işlemci mimarisini 8-16 yapar orta segmente veririz hemde yırtık silikonları değerlendiririz, hem de 64 yapar highend ve server'a hitap ederiz dediler, en büyük hataları da bu oldu. Parayı düşündüler, kullanıcıları ve performansı değil. Eğer bizi düşünmüş olsalardı bu hataları çözdükleri orta segmente bir işlemci hazırlarlardı. Buna itiraz etmeye de zahmet etme, Lisa bile kabul etti "mimariyi geliştirmemiz lazım" diye.

    Kısaca 16 çekirdek koydu, 2 kanal hafıza kapasitesinin limitine geldi hala inteli geçemedi. Zen2 öncekilere göre iyi evet doğru. İntel'in neredeyse 10 yıldır yerinde saydığını düşünürsek, bunca zamandır denemesine rağmen hala daha iyi bir orta segment işlemcisi çıkarabilmiş değil, bu da doğru.

    Farkında mısın bilmiyorum ama orta segment işlemci fiyatını 750 dolara çıkarttı. İntel bu işlemcinin karşısına 750 dolara 10900'ü yerleştirse ne olacak şimdi? İyi ki rezil olmayan bir işlemci çıkarttı, orta segment işlemci fiyatını %50 arttırdı. Bunu kullanıcıyı düşünmek???

    "çok az enerji harcıyor, 7nm olduğundan ne güzel" nidalar bu şekilde. 3700x'inden 3950x ine kadar hepsi tek çekirdek çalışırken 30W, iddle'da ise 20W fazla yakıyor 9900k'dan bunun farkında olan var mı? Donanım haber dahil hiçbir site çıkıpta, "ya bu segmentteki kullanıcı film izler, internette dolaşır, pdf okur veya bilgisayar boşta bekler. Bunları yaparken intelden 20-30W fazla harcadığından toplamda da fazla elektrik faturası öder" dedi mi? Demedi. Neden? Donanım haber dahil yerli yabancı hepsi ayakta kalabilmek için sponsor bulmak zorunda. Sponsor olma ihtimali olan bir firmanın kirli çamaşırlarını dökmez kimse.

    Bir çıkarı olmayan birisi çıkıp "Zen 2 fiyaskodur" dediğinde acaba gereçeklik payı var mıdır diye düşünmek bişeyler kazndırır.
    [mention]Rennes10[/mention]
    1 Yanıt Yanıtla
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    Timeguard 5 gün kaptan666
    Fiyasko olan intel işlemcilerin 2. eldeki ve perakendedeki satışları.. Başka bir fiyasko yok.




    Zen serisi rakiplerine oranla 1. seriden itibaren 2 kata varan işlem hacmi ve çok yüksek fiyat perfomans sunan işlemcilerdir ipc leri en hızlı artan ve en verimli saat hızları ile en yüksek ıpc başarısı gösteren işlemcilerdir ayrıca piyasada ki intelin delid di vs idi sıkıntılarının yanında sadece rame çok açlardır o da artık çok cuzi şekilde çözülebilen bir durum biraz merak yeterli..

    Saygılar

    450 liralık 16gb crucial 3000mhz bellek biraz uğraş şimdilik sorunsuz çalışıyor.

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    forum.donanimhaber.com/...

    forum.donanimhaber.com/...



    Bu firma yoktan küllerinden doğdu onuda unutma ve dünyanın en büyük ötesi yok sermayesi iş hacmi iş ağı tarihi en büyük silikon x86 icadını yapan firmanın önüne dikildiler öylece dimdik çok küçük bütçe ve yıllar yılı zarar açıklarken.

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    BekirHan 6 gün
    İşlemciler ile alakası sadece oyun oynamaki bench açmak olan kişilerin söylediklerine pek itiabar etmeyiniz. Şöyle güzel bir fizik simülasyonu çözücüsü kurup bir analiz koşturun. O zaman AMD' nin masaüstüne getirdiği neymiş anlaşılıyor. Cidden anlamadığım ve anlayamacağım şey ise; hiç bir zaman AMD kullanmayacak birisinin bile AMD' nin Intel' e karşı piyasaya sürdüğü bir ürüne sevinmesi gerektiğidir. Rekabet uygun fiyat, ulaşılabilir ürün demektir. Bunu ne zaman anlayacaklar bilemiyorum...
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    wolferto 1 hf.
    Size en basitinden aynı fiyat olan son kullanıcı için üretilen işlemcileri karsılastırayım mı

    R5 1600 vs i3 9100f oyundan oyuna birbirini tokatlıyorlar dimi 9100 bazen işlemci yukunu yuzde yuze dayıyor arka planda steam discord ve kullandığınız çoğu program ne oluyor dersiniz aynı performansda çalışıyormu ama 1600 yuzde 60 dan yukarı çıkmıyor isterse kalan yuzde 40 ile yayın aç yada herhangi bişi bidahaki seneye ne olacak 10100 destekleyecek mi o anakart bu işlemciyi oyun için almazssın ama tek çekirdek performansıda iyi oyunda oynayabilirsin render flan rakibi yok hem oyun oynayan hmde iş istasyonu isteyen bri için başka secenek varmı fiyatımı sorun al 3600 derdin ne
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    DH Misafiri 1 hf.
    3700x 8 çekirdekli bir işlemci, 3950x ise 16 çekirdekli. 3950x en kaba hesapla bile 2 katı daha fazla hesap gücü var. 3950x'in oyunlarda ve ofis uygulamalarında tek çekirdek performansı diğer işlemcilere göre iyi / kötü / kafa kafaya diyebilirsiniz ama profesyonel kullanımda (3d render, video editting, floating point hesapları vs) 3950x 16 çekirdeği ile 8 çekirdekli tüm işlemcilere karşı büyük fark yaratır.

    Sonuç: "Kısaca oyun da oynanmaz, işte yapılmaz. Anlaşılan o ki 2xRam kontolcüsü 16 çekirdeği kaldırmamış, tüm çekirdekler ram erişimine aç birbirinin performansını düşürmüş." yorumunuz tamamen yanlış.
    Yanıtla +5
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kesinlikle katılıyorum, özellikle intel fanboylarının bunu iyi anlaması lazım
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