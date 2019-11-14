Ryzen 9 3950X Intel’in 28 çekirdekli tepe model Xeon işlemcisinin önünde

AMD, Zen mimarisiyle işlemci pazarına adeta geri dönüş yaptı. Buna karşın yeni hamleye hazırlıksız yakalanan Intel son kullanıcı tarafında çekirdek arttırarak cevap vermeye çalışsa da önemli pazarlarda kırmız ekip bayrağı önde götürüyor.
HEDT pazarında AMD
Bundan daha da önemlisi ise HEDT pazarı. Intel bu segmentte yıllardır kuralları kendisi koyuyor, kendisiyle yarışıyordu. Intel için ne üzücüdür ki AMD bu sınıfa iddialı bir şekilde giriş yaptı. Intel burada da boş durmayıp çekirdek sayısını arttırmasa da gerekli çalışmaların yapılmamasından tutun iş ortaklarına anakart geliştirmek için süre de tanımayınca 3 yıl önce ilk nesil bir çok sorunu da beraberinde getirdi. Diğer taraftan firma yüksek kar marjından da vazgeçmek istemiyordu.
Aradan geçen 3 yıl içerisinde sorunların üzerine eğildi eğilmesine ama AMD de bu esnada Zen’le geçtiği kalkışı Zen 2 ile şahlandırmasının üzerine çekirdek sayısını sunucu sınıfındaki EPYC’in seviyesine kadar, 64/128 konumuna kadar yükseltti.
Peki bu neden gerçekleşti diyecek olursanız, tahminlere göre Intel HEDT platformunda bir tehlike görmeyip yatırım yapmaya gerek görmemiş olabilir. Dolayısıyla bu tablo ortaya çıkmış olabilir.
Sonuç olarak Intel’in şu anda yapması gereken temel olarak ciddi bir IPC geliştirmesi, çekirdek artışı ve fiyatlarda kaydadeğer düşüş olarak görünse de firma Cooper Lake-SP’de 56 çekirdeği 20 000 dolar civarından sunacağa benziyor. Anlayacağınız HEDT segmentinde AMD bir süre daha yakaladığı ivmeyi arttırarak sürdürebilir.
Ayrıca Bkz. "Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti"
Test sonucuna dönecek olursak, Passmark testine giren Ryzen 9 3950X 34 009 puan almayı başarırken 3000 dolar seviyesinde satın alabileceğiniz Xeon W-3175X 33 538 puanla kendisinin 4’te biri rakamdan elde edilebilen ve aslında son kullanıcı odaklı bir yonganın gerisinde kalıyor. Son olarak 105 watt TDP’li Ryzen 9 3950X’in 25 Kasım’dan itibaren raflardaki yerini alacağını ekleyelim.
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-3950x-16-core-cpu-passmark-benchmark-leak/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela testlerden biri WebXPRT 3: Modern Real-World Web Tasks. Ne işe yarıyormuş bu test: "user interaction, office compute, graph generation, list sorting, HTML5, image manipulation" Bu mudur yani? HTML ve office, kullanıcı arayüz testi? Modern bir işlemci alıp bunlardan yana sıkıntısı olan tek bir kişi var mı? 16/32 işlemciyi alan web'de rahat gezinmek için mi alıyor?
Başka bir test: Speedometer 2: JavaScript Frameworks. Ne işe yarıyormuş bu test: " series of javascript frameworks to do three simple things: built a list, enable each item in the list, and remove the list" Yani java script listeleme testi. Hani şu internette tarama sırasında işimize yarayan ve 4/4 dahil her türlü işlemcinin üstesinden rahatlıkla geldiği kullanıcı için sıfır önemi olan test
--Yani bu işlemci muhteşem cinebench sonucu veriyor, her türlü render / encoding / decoding gibi bu işlemciyi alanın esas amacı olan yerlerde rakiplerini ve senin saydığın işlemcileri yerle bir ediyor
--16 çekirdekli olmasına rağmen akılamaz derecede az enerji tüketiyor
--Oyunlarda iş arasında girip iki oynayayım diyeni zerre üzmeyecek sonuçlar alıyor
Ama neredeyse hiçbir büyük kanalın yapmaya bile gerek görmediği saçma sapan 3-5 tane web testi yani browser / javascript / html testlerinde diğer bütün işlemcilerle beraber tepe noktada sonuç alıp testi darboğaza soktuğu için
"3950x AMD'den beklendiği gibi tam bi fiyasko olmuş. Testlerin çoğunda 3700x'e geri kalanında 3900x'e geçilmiş. Çok azında 3700x/3900x'e 16 çekirdekli olduğunu gösterebilmiş .
Kısaca oyun da oynanmaz, işte yapılmaz. "
Oluyor öyle mi?
Hardware Unboxed incelemesine "yeni performans kralı" diye başlık atıyor, Gamers nexus öve öve bitiremiyor, bana örnek olarak attığın Anandtech test değerlendirme kısmına " If you thought the 3900X didn't have enough power, the 3950X is your answer." yazıp sayfa boyunca övüyor ama donanım haberden kaptan666 arkadaşımız'a göre 3 adet gereksiz web/html/javascript testinde işlemci bizzat testi darboğaz sokup diğer tüm işlemcilerle yakın puan aldı diye AMD'den beklendiği gibi tam bi fiyasko oluyor Kısaca oyun da oynanmaz, işte yapılmaz oluyor...
Bütün kanallar 20'şer tane test yapmış 3-4 adet gereksiz HTML testi dışında bu işlemcinin esas alanı olan yerlerde hemen hepsinde 3950X yerle bir etmiş rakiplerini burada yazılan yazıya bak
"Testlerin çoğunda 3700x'e geri kalanında 3900x'e geçilmiş. Çok azında 3700x/3900x'e 16 çekirdekli olduğunu gösterebilmiş"
Buna tamam sen haklısın dan başka bir şey denir mi?
Buraları harbiden yazmanın bir anlamı olmayacağı kadar ilginçleşti. Yani uğraştığımız şeylere bak. Gelen yanıtlara ve yorumlara bak. Şurada 3-5 doğru dürüst bilip yazan, yanlışları düzelten kişi kaldı. Onlar da bezdikçe ortalık "3950X web / html5 testinde 3900'e fazla fark atamamış yani fiyasko ne işe ne oyuna alınır", "6 fps stutter demek değildir", "6/6 6/12 olursa 50% performans kazanır", "5700'ün hakkı 250 dolardır" yazılarıyla dolup taşacak ki oluyor bile. Düzelt düzelt nereye kadar bırak kendi hallerine der en sabırlı insan bile en sonunda Ha yabancı dil bilmeyip bu konulara uzak olan ama bu tür iş işlemcilerine ihtiyacı olup sizin yorumlarınıza kanıp başka saçma sapan işlemcilerden alıp zaman ve para kaybedip gerçeği öğrendiğinde yeniden sistem kurmak zorunda kalıp büyük zarar eden kişiler yarın bir gün size "senin yüzünden yanlış yaptım zarar yazdım derse" verecek bir yanıtınız olur umarım..
Neyse ne işte. Bu kadar vakit harcamak bile büyük ziyan. Evet haklısın deyip geçiyorum yazdığım gibi: Haklısın kardeşim çok haklısın. Büyük fiyasko. Tam da beklendiği gibi..
Kısaca oyun da oynanmaz, işte yapılmaz. Anlaşılan o ki 2xRam kontolcüsü 16 çekirdeği kaldırmamış, tüm çekirdekler ram erişimine aç birbirinin performansını düşürmüş."
Evet arkadaşlar beklendiği gibi tam bi fiyasko olmuş. Testlerin çoğunda 3700x'e geri kalanında 3900x'e geçilmiş. Çok azında 3700x/3900x'e 16 çekirdekli olduğunu gösterebilmiş . Kısaca oyun da oynanmaz, işte yapılmaz.