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    Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti

    Yarı iletken devi Intel yayınladığı gerçek hayat performansına dayandığını iddia ettiği testte işlemcisini %84’e kadar önde göstermeyi başardı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    6,1b
    1
    24
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel son dönemde AMD karşısında rekabeti elden bırakmamak için çekirdek artışıyla performansı çok daha ileriye taşırken biz kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Diğer taraftan da ne yazık ki firma bazı yanıltıcı testler de yayınlamaya devam ediyor. Son örnek sunucu segmentinden.

    Intel Xeon Platinum 9282 belli şartlar altında %84'e kadar önde

    Xeon Platinum 9282’nin karşısına AMD EPYC 7742’i konumlandıran firma 64 çekirdek 128 izlekli yonganın 56 çekirdekli kendi modelinden GROMACS testinde %84 geride olduğunu yayınladı. Burada 8 çekirdek üzerinde duran Intel belli bir frekansın korunduğu 8 çekirdekli yonganın gerçek dünya uygulamarında daha iyi sonuç verdiğini belirtti.

    Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti
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     Buna sebep olaraksa daha yüksek IPC, frekans ve yazılım-donanım arasındaki uyuma işaret edilen makalede değinilmeyen noktalarsa AMD’nin çözümünün sahip olduğu TDP avantajı ve Intel kanadının sunduğu yonganın yaklaşık 3.5 katı fiyat etiketine sahip olmasıydı.

    Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti
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    Ayrıca Bkz. "Intel Xeon E serisi güncellendi"

    Aslında en önemli nokta ise testte kullanılan GROMACS yazılımının AMD’nin 256 bit genişliğinde AVX2 SIMD komut setini kullanmayan 2019.3 sürümlü olması. Zira AMD’nin Intel’in Cascade Lake-AP modellerine karşı yanıtının verimli bir şekilde kullanılması için güncel 2019.4 versiyonunun kullanılması gerekiyordu. Tabloyu özetlemek gerekirse Intel yine yanlış anlaşılmalara mahal verecek şekilde bir kıyaslamaya gitmişe benziyor.



    https://wccftech.com/intel-xeon-cascade-lake-ap-84-percent-faster-amd-epyc-rome-7742-server-cpu/ Yorum Yaz
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    bkadem 2 hf. en beğenilen
    Intelin düştüğü durum.

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    CVenturas 2 hf.
    AMD geride kaldığı zaman böyle sahtekarlıklar yapmamıştı. Intel dansöz gibi kıvırıyor Allah saygınlığını artırsın. Intel dantel işleri bırakın, kaya gibi AMD kullanın
    AMD geride kaldığı zaman böyle sahtekarlıklar yapmamıştı. Intel dansöz gibi kıvırıyor Allah saygınlığını artırsın. Intel dantel işleri bırakın, kaya gibi AMD ku...
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    V4LKyR 2 hf.
    Evet Intel yavaştan saçmalamaya başladı... Hayırlısı.
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    01myavuz 2 hf.
    Diğerinin desteklemediği komut setleriyle yapsın fark istediği gibi olur.
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    unconc3rn3d 2 hf.
    "Eski yazılım kullanarak" 2000'lerden kalma yazılım sanırsın .

    test güncellenmiş. sonuç aynı.



    2019.3 sürümünde zaten amd için AVX2'nin proaktif olarak etkinleştirilmesini içeriyormuş.

    2019.4 sürümde de sonuç değişmemiş fark %1.08

    Details:
    On the GROMACS results, our testing used the 2019.3 version released in June with best known optimizations applied to both platforms. This included proactive enabling of 256b AVX2 for AMD. Since our original testing, an updated version of GROMACS 2019.4 now automates the AMD build options for their newest core, including autodetecting 256b AVX2 support. We have now tested using GROMAC 2019.4 and found no material difference to the performance geomean of the five GROMACS workloads (difference of 1.08%). The 2019.4 results are in-line with our previous 2019.3 results.
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    Eeltorm 2 hf.
    Bundan sonra AMD alınır.
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    BoşnakAğa 2 hf.
    Olay niye bu kadar büyütülmüş anlamadım

    Olay çok bariz biçimde bir adet Intel çalışanın anlık dikkatsizliği ile yaptığı ufak bir yanlış. Programın yanlış bir sürümünü kullanmış sadece. Belki yeni versiyondan haberi bile yoktur

    Zaten Intel bu küçük hatayı yapan dikkatsiz kişiye en ağız cezayı ve uyarıyı kendi içinde yapacaktır. Son çeyrekte 19.2 milyar dolarlık mal ve hizmet satan intel'in elinde bu kadar kaliteli çekirdekleri ve stabil yazılım donanım platformu varken, herkes ilk fırsatta intel ürününe geçmek için imkan kovalarken bu tür işler yapması beklenemez

    Hele hele karşısında tüm Navi ve Zen 2 yaygarasına rağmen aynı dönemde ancak 1.8 milyar dolarlık mal satan bunun da yarısı konsola verdiği tarih öncesi dönemden kalma jaguar çipleri olan AMD denen firma varken hiç yapmaz

    Rakip bile değiller...
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    Greylights 2 hf. BoşnakAğa
    Aga iki haberdir intel avukatı kesildin bi elin kolun yerinde dursun boş boş yorum yapıyorsun bu ilk hata değil ne yazıkki, biz de mal değiliz ama anlaşılan sen safkan fanboysun. Intel babanın malı değil ki gelmiş burda intel yerine açıklama yapıyorsun.. Yapıyorsan da kanıt ver kardeş bize.
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    Frost05 2 hf. BoşnakAğa
    Az yağlıyorsun kardeşim bu ne böyle. 10 paragraf daha yazman lazımdı.
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    interwap 2 hf.
    Intel katakulli peşinde.
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    celeroni 2 hf.
    amd işlemcilerini k7 işlemcilerinden beri kullandım ve hemen hemen her işlemcisinden memnun kaldım. Intel çözümlerinin pahalı olması her dönem kendisini hissettirdi.
    bu yarışta bakalım en sonunda gülen kim olacak?
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    qoqoCAN 2 hf.
    Ulan ne güldüm bee :D
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    RaptorFX 2 hf.
    AMDyi tebrik etmek lazım. Adamlar Athlon döneminde P4leri ezdi geçti ancak Core serisiyle intel tekrar liderliği aldı. AMD buna karşılık çirkeflik yapmak yerine sürekli mimari değişiklikleri yaptı. "Lider değilim ama f/p ürünlerim var" dedi test sonuçlarıyla. Ama intele bakıyorum da... Yazık, kaç kat güçlü firmasın, gerekirse 1-2 yıl mimari için uğraş sen de onu geç. İmkanların kat kat yüksek.
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    huseyincarnege 2 hf.
    intel eski yazılım derken windows 98 bahsediyor anlamadım :)
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    bkadem 2 hf. en beğenilen
    Intelin düştüğü durum.

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    Morphinz 2 hf. bkadem
    ahahahahahahahahhaah
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    amd epyc 7742, ıntel xeon platinum 9282 ve
    8 etiket daha amd amd avx2 simd gromacs 2019.4 İşlemci Donanım Metehan Göktaş Popüler MPopüler
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