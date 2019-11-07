Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti

Intel son dönemde AMD karşısında rekabeti elden bırakmamak için çekirdek artışıyla performansı çok daha ileriye taşırken biz kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Diğer taraftan da ne yazık ki firma bazı yanıltıcı testler de yayınlamaya devam ediyor. Son örnek sunucu segmentinden.
Intel Xeon Platinum 9282 belli şartlar altında %84'e kadar önde
Xeon Platinum 9282’nin karşısına AMD EPYC 7742’i konumlandıran firma 64 çekirdek 128 izlekli yonganın 56 çekirdekli kendi modelinden GROMACS testinde %84 geride olduğunu yayınladı. Burada 8 çekirdek üzerinde duran Intel belli bir frekansın korunduğu 8 çekirdekli yonganın gerçek dünya uygulamarında daha iyi sonuç verdiğini belirtti.
Buna sebep olaraksa daha yüksek IPC, frekans ve yazılım-donanım arasındaki uyuma işaret edilen makalede değinilmeyen noktalarsa AMD’nin çözümünün sahip olduğu TDP avantajı ve Intel kanadının sunduğu yonganın yaklaşık 3.5 katı fiyat etiketine sahip olmasıydı.
Ayrıca Bkz. "Intel Xeon E serisi güncellendi"
Aslında en önemli nokta ise testte kullanılan GROMACS yazılımının AMD’nin 256 bit genişliğinde AVX2 SIMD komut setini kullanmayan 2019.3 sürümlü olması. Zira AMD’nin Intel’in Cascade Lake-AP modellerine karşı yanıtının verimli bir şekilde kullanılması için güncel 2019.4 versiyonunun kullanılması gerekiyordu. Tabloyu özetlemek gerekirse Intel yine yanlış anlaşılmalara mahal verecek şekilde bir kıyaslamaya gitmişe benziyor.
https://wccftech.com/intel-xeon-cascade-lake-ap-84-percent-faster-amd-epyc-rome-7742-server-cpu/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
test güncellenmiş. sonuç aynı.
2019.3 sürümünde zaten amd için AVX2'nin proaktif olarak etkinleştirilmesini içeriyormuş.
2019.4 sürümde de sonuç değişmemiş fark %1.08
Details:
On the GROMACS results, our testing used the 2019.3 version released in June with best known optimizations applied to both platforms. This included proactive enabling of 256b AVX2 for AMD. Since our original testing, an updated version of GROMACS 2019.4 now automates the AMD build options for their newest core, including autodetecting 256b AVX2 support. We have now tested using GROMAC 2019.4 and found no material difference to the performance geomean of the five GROMACS workloads (difference of 1.08%). The 2019.4 results are in-line with our previous 2019.3 results.
Olay çok bariz biçimde bir adet Intel çalışanın anlık dikkatsizliği ile yaptığı ufak bir yanlış. Programın yanlış bir sürümünü kullanmış sadece. Belki yeni versiyondan haberi bile yoktur
Zaten Intel bu küçük hatayı yapan dikkatsiz kişiye en ağız cezayı ve uyarıyı kendi içinde yapacaktır. Son çeyrekte 19.2 milyar dolarlık mal ve hizmet satan intel'in elinde bu kadar kaliteli çekirdekleri ve stabil yazılım donanım platformu varken, herkes ilk fırsatta intel ürününe geçmek için imkan kovalarken bu tür işler yapması beklenemez
Hele hele karşısında tüm Navi ve Zen 2 yaygarasına rağmen aynı dönemde ancak 1.8 milyar dolarlık mal satan bunun da yarısı konsola verdiği tarih öncesi dönemden kalma jaguar çipleri olan AMD denen firma varken hiç yapmaz
Rakip bile değiller...
bu yarışta bakalım en sonunda gülen kim olacak?
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amd epyc 7742, ıntel xeon platinum 9282 ve