Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti

Intel son dönemde AMD karşısında rekabeti elden bırakmamak için çekirdek artışıyla performansı çok daha ileriye taşırken biz kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Diğer taraftan da ne yazık ki firma bazı yanıltıcı testler de yayınlamaya devam ediyor. Son örnek sunucu segmentinden.

Intel Xeon Platinum 9282 belli şartlar altında %84'e kadar önde

Xeon Platinum 9282’nin karşısına AMD EPYC 7742’i konumlandıran firma 64 çekirdek 128 izlekli yonganın 56 çekirdekli kendi modelinden GROMACS testinde %84 geride olduğunu yayınladı. Burada 8 çekirdek üzerinde duran Intel belli bir frekansın korunduğu 8 çekirdekli yonganın gerçek dünya uygulamarında daha iyi sonuç verdiğini belirtti.

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Buna sebep olaraksa daha yüksek IPC, frekans ve yazılım-donanım arasındaki uyuma işaret edilen makalede değinilmeyen noktalarsa AMD’nin çözümünün sahip olduğu TDP avantajı ve Intel kanadının sunduğu yonganın yaklaşık 3.5 katı fiyat etiketine sahip olmasıydı.

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Ayrıca Bkz. "Intel Xeon E serisi güncellendi"

Aslında en önemli nokta ise testte kullanılan GROMACS yazılımının AMD’nin 256 bit genişliğinde AVX2 SIMD komut setini kullanmayan 2019.3 sürümlü olması. Zira AMD’nin Intel’in Cascade Lake-AP modellerine karşı yanıtının verimli bir şekilde kullanılması için güncel 2019.4 versiyonunun kullanılması gerekiyordu. Tabloyu özetlemek gerekirse Intel yine yanlış anlaşılmalara mahal verecek şekilde bir kıyaslamaya gitmişe benziyor.

https://wccftech.com/intel-xeon-cascade-lake-ap-84-percent-faster-amd-epyc-rome-7742-server-cpu/