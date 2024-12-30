Çinli Audi E yollarda test edilmeye başlandı

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Tam Boyutta Gör SAIC ve Audi tarafından Çin pazarına özel olarak geliştirilen yeni Audi E, kamuflajlı bir şekilde yol testlerinde görüntülendi. Çin'deki son elektrikli araç teknolojilerinden faydalanacak olan model 2025'in yaz aylarında satışa sunulacak.

Audi E; 4870 mm uzunluğa, 1990 mm genişliğe, 1460 mm yüksekliğe ve 2950 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin tasarımı alışıldık Audi modellerine göre çok daha farklı. Hatta Alman markanın ikonik dört halkalı logosuna bile sahip değil. Bunun yerine ön ve arka tarafta aydınlatılmış Audi yazısı bulunuyor.

Aerodinamik bir silüete sahip olan modelin kamuflajlı görsellerine baktığımızda konseptteki detayların büyük oranda korunduğunu görmekteyiz. Önde ve arkada yer alan ince LED aydınlatmalara çerçeve şeklindeki ışık imzası eşlik ediyor. Ön camın üzerinde ise Çinli otomobillerin üst versiyonlarında görmeye alışık olduğumuz Lidar sensörü bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Aerodinamik bir silüete sahip olan Audi E, geniş çamurlukları omuz çizgisi sayesinde kaslı bir görünüm sunuyor. Tıpkı konsept versiyon gibi yollarda test edilen kamuflajlı prototiplerde de geleneksel yan aynalar yerine kameralar bulunuyor. İç mekanı henüz göremiyoruz ancak konseptten yola çıkarak Audi E'de boydan boya ekran deneyiminin sunulacağını söyleyebiliriz.

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Söz konusu model, Audi ve SAIC tarafından ortaklaşa geliştirilen "Gelişmiş Dijitalleştirilmiş Platform" üzerine inşa edilmiş. Çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan model toplam 570 kW (764 hp) güç ve 800 Nm tork sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3,6 saniyede tamamlayan araçta 100 kWsa kapasiteye sahip NMC batarya ile CLTC'ye göre 700 kilometreye varan sürüş menzili vadediliyor.

800V elektrik mimarisi sayesinde 10 dakika şarjla 370 km civarında menzil elde edebildiği belirtilen Audi E, altyapısındaki havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirme sistemi gibi özelliklerle sürüş konforu ve yol tutuş deneyimini de üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

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Çinli Audi E yollarda test edilmeye başlandı