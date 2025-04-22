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    Mercedes'ten lüks ve teknolojiyi bir araya getiren konsept: Vision V

    Gözler yarın başlayacak olan Şanghay Otomobil Fuarı'na çevrilmişken Mercedes-Benz, spot ışıklarını kendi üzerine çevirdi ve yeni konsept aracı Vision V'yi tanıttı.

    Mercedes Vision V konsepti tanıtıldı: İşte tasarım ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mercedes, 2023’te tanıttığı yeni elektrikli araç platformu VAN.EA ile 2026 itibarıyla tamamen elektrikli ve lüks odaklı modellerini piyasaya süreceğini duyurmuştu. Bu yeni jenerasyonun ilk habercisi olan Vision V konsept aracı, Mercedes’in lüks ve teknolojiyi birleştiren vizyonunu gözler önüne seriyor. Hem özel şoförlü limuzin olarak hem de üst düzey bir aile aracı olarak konumlandırılan Vision V, tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Vision V, klasik bir van yapısında olsa da tasarım detaylarıyla fark yaratıyor. Kısa tampon çıkıntıları, devasa 24 inçlik aydınlatmalı jantları ve krom süslemelerle bezenmiş gövdesiyle oldukça etkileyici bir duruş sergiliyor. Önde LED farlar, ışıklı üç kollu yıldız logosuyla birleşiyor. Krom ve aydınlatmalı detaylarla yeniden tasarlanan ön ızgara, arkada neredeyse tamamen camdan oluşan ve tek bir ışık ünitesiyle çevrelenen stop grubuyla uyum içinde.

    Mercedes Vision V konsepti tanıtıldı: İşte tasarım ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sürgülü kapılar ve aydınlatmalı basamaklar, içeriye adım atar atmaz lüksü hissettiriyor. İç mekânda beyaz Nappa deri, beyaz ipek kumaş ve ahşap detaylar dikkat çekiyor. Her iki yanda, cilalı alüminyum çerçeveli cam vitrinler yer alıyor. Bu alanlar hem estetik hem de fonksiyonel olarak düşünülmüş; çanta, gözlük ve hatta cam satranç takımı gibi aksesuarlar burada sergilenebiliyor.

    42 hoparlörlü Dolby Atmos surround sistemi, içeride adeta bir konser salonu havası oluşturuyor. Orta konsolda ise dokunmatik kontrol paneli ve açıldığında bir satranç tahtasına dönüşen katlanır masa yer alıyor. Koltuklar ise tamamen düz yatabiliyor ve maksimum konfor için pozisyonunu otomatik olarak ayarlayabiliyor.

    Vision V’nin en çarpıcı teknolojik özelliği ise zeminden yukarıya doğru çıkan 65 inçlik 4K sinema ekranı. Zemin panellerinden ekranın yükselişi görülebiliyor. Tavan ve zemindeki yedi projektör, yan camlarla birlikte 360 derecelik bir görsel deneyim sağlıyor. Yan camlar ve sürücüyle yolcu bölmesini ayıran cam duvar, istenildiğinde opak hale gelebiliyor.

    Mercedes Vision V konsepti tanıtıldı: İşte tasarım ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mercedes, bu sistemle yedi farklı dijital deneyim modu sunuyor:
    • Eğlence: Film ya da müzikle keyifli bir yolculuk.
    • Rahatlama: Rahatlatıcı manzaralar ve yumuşak melodilerle dinlenme.
    • Oyun: Entegre oyun kolu sayesinde interaktif oyun deneyimi.
    • İş: Sinema ekranı bir ofis monitörüne dönüşüyor.
    • Alışveriş: Yolculuk sırasında sanal mağazadan alışveriş.
    • Keşfetme: Çevreyi artırılmış gerçeklikle keşfetme.
    • Karaoke: Aracın içi bir karaoke odasına dönüşüyor.

    Tüm bu deneyimler, müziğe göre senkronize olan ambiyans aydınlatmaları ve parfüm difüzörüyle destekleniyor. Ön kabinde ise sürücü ve ön yolcu için tam genişlikte bir “Superscreen” ekran bulunuyor.

    Vision V konsepti, bu haliyle üretime girmeyecek olsa da Mercedes-Benz’in lüks van segmentinde ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen üretim versiyonunun piyasadaki lüks modellere ciddi rakip olması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Sharjor 8 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 9 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 21 saat önce

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