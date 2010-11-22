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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Saab, iddialı Crossover modeli 9-4X'i Los Angeles'ta otomobil severlerle buluşturdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Saab, iddialı Crossover modeli 9-4X'i Los Angeles'ta otomobil severlerle buluşturdu
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Eski günlerine dönüş yapmak adına arka arkaya iddialı otomobiller üretmeye devam eden Saab, yeni compact crossover modeli 9-4X'in Dünya Prömiyeri'ni Los Angeles Auto Show'da gerçekleştirdi.İsveçli markanın ilk kompakt Crossover modeli olan 9-4X, 9-3X ile 9-5 Sedan modelleri arasında konumlandırılmış.

Saab'ın el değiştirmesinden sonra piyasaya çıen önemli model olduğu belirtilen 9-4X, daha çok markanın bir önceki sahibi General Motors döneminde, General Motors'un diğer bir modeli olan Cadillac SRX baz alınarak gelştirilmiş. 9-4X'in kaputunun altında 6 silindirli motorlar yer alıyor. Baz motor olarak 3.0 litre atmosferik 265 beygirlik bir motor kullanılıyor. Bu motoru tercih eden müşteriler 4x2 (FWD) ve 4x4 (AWD) opsiyonlarıyla 9-4X'e sahip olabilecekler. Otomobile hareket kazandıran en güçlü motor ise 2.8 litre hacminde turbo beslemeli bir motor olacak. 300 beygirlik bu motor standart olarak AWD sistemi ile birlikte satılacak.

Mayıs 2011'de Amerika'da, Ağustos'ta ise Avrupa'da satışa çıkarılması planlanan otomobilin, Avrupa versiyonu ve fiyatıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. 9-4X'in daha sonra bir de dizel-hybrid versiyonu olabileceği belirtiliyor.

Saab, iddialı Crossover modeli 9-4X'i Los Angeles'ta otomobil severlerle buluşturdu
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Saab, iddialı Crossover modeli 9-4X'i Los Angeles'ta otomobil severlerle buluşturdu
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Saab, iddialı Crossover modeli 9-4X'i Los Angeles'ta otomobil severlerle buluşturdu
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar saab herzaman on numaradır ve öylede kalacaktır
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toz-koparan 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar saab herzaman on numaradır ve öylede kalacaktır



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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar SAAB;; 1937'de İsveç'te kurulan otomobil ve uçak şirketidir. II. Dünya Savaşının ardından 15 uçak mühendisinin tasarımı olan 92001 adlı modelle otomobil üretmeye başladı. Aerodinamik yapıyı olumlu yönde etkileyen kanat profili şeklindeki gövde yapısı aracın tasarımındaki en büyük farklılık oldu. Saab firmasının dünyanın en sağlam ve güvenli otomobillerini ürettiği savunulur. Bunda İsveç çeliğinin de önemi büyüktür. Saab aynı zamanda süpersonik savaş uçakları da üretmektedir. SAAB'ın ticari araç markası ise Scania'dır. Fakat 1995 yılında ayrılmışlardır. General Motors'un bir markasıdır. Saab 2000 yılında tamamen General Motors tarafından satın alındı.2010 yılında Hollandalı spor araba üreticisi Spyker' a satılmıştır. Uçak üreten şirketinin adı Saab Ab`dir. 2008 Yılında İsviçreli ucak firmasi RUAG Holding AG`ye satılmıştır
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garcia1905 8 yıl
DH Misafiri

Arkadaşlar SAAB;; 1937'de İsveç'te kurulan otomobil ve uçak şirketidir. II. Dünya Savaşının ardından 15 uçak mühendisinin tasarımı olan 92001 adlı modelle otomobil üretmeye başladı. Aerodinamik yapıyı olumlu yönde etkileyen kanat profili şeklindeki gövde yapısı aracın tasarımındaki en büyük farklılık oldu. Saab firmasının dünyanın en sağlam ve güvenli otomobillerini ürettiği savunulur. Bunda İsveç çeliğinin de önemi büyüktür. Saab aynı zamanda süpersonik savaş uçakları da üretmektedir. SAAB'ın ticari araç markası ise Scania'dır. Fakat 1995 yılında ayrılmışlardır. General Motors'un bir markasıdır. Saab 2000 yılında tamamen General Motors tarafından satın alındı.2010 yılında Hollandalı spor araba üreticisi Spyker' a satılmıştır. Uçak üreten şirketinin adı Saab Ab`dir. 2008 Yılında İsviçreli ucak firmasi RUAG Holding AG`ye satılmıştır



yaprak dökümü dizisinde bile bukadar ayrılık ve satış olmadı
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Akarsu. 9 yıl
Dış tasarım station wagon'dan hallice. Daha hareketli tasarlanabilirdi.
içeride havalandırma ve altındaki start butonu göz tırmalıyor.
Bence olmamış.
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bwhiteshark 9 yıl

Skoda Yeti



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fx57 9 yıl
@Mech.Engineer, Evet zaten isim açılımı da "Svenska Aeroplan AB" şeklindedir. Ancak farklı alanlarda üretim yapan başka otomobil firmaları da var. Şu anki mevcut iç tasarım, çeşitli değişikliklerle uzun yıllardır kullanılmakta. Bugün gelinen noktaya baktığımızda, bu tasarım artık dikkat çekici gelmemektedir. Uçak üretimi bile yapan ileri teknoloji odaklı bir firmanın daha yenilikçi tasarımlar kullanması gerekir.
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Paramedik 112 9 yıl
İç tasarım iç gıcıklayıcı.
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bwhiteshark 9 yıl
Skodanın bir modeli var , onun büyüğü olmuş. Konsol felaket.
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fx57 9 yıl
Saab'ın iç tasarımda radikal bir güncellemeye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır uçak kokpiti şeklindeki karmaşık panelden vazgeçmediler. Saab'ın yer aldığı segmentteki diğer marka/modellere baktığımızda, araç içi elektronik sistemlerin tek merkezden yönetilmesini sağlayan sistemlere geçildiğini ya da geçilmek için adım atıldığını görüyoruz. Bu arada Volvo'nun da benzer bir adım atması gerektiğini de düşünüyorum.
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Mech.Engineer 9 yıl

fx57

Saab'ın iç tasarımda radikal bir güncellemeye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır uçak kokpiti şeklindeki karmaşık panelden vazgeçmediler. Saab'ın yer aldığı segmentteki diğer marka/modellere baktığımızda, araç içi elektronik sistemlerin tek merkezden yönetilmesini sağlayan sistemlere geçildiğini ya da geçilmek için adım atıldığını görüyoruz. Bu arada Volvo'nun da benzer bir adım atması gerektiğini de düşünüyorum.




Saab aslen uçak üreten bir firmadır. Uçak kokpiti şeklindeki sürücü odaklı kontrol paneli tasarımıda Saab karakteristiğidir. Biraz gelenekçi bir markadır ve amaçları herkes için araç üretmek değildir. Genellikle hastaları tercih eder Saab otomobillerini. Yıllık satış rakamlarına bakarsanız ne dediğimi anlayacaksınız.
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anday 9 yıl
fx57

Saab'ın iç tasarımda radikal bir güncellemeye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır uçak kokpiti şeklindeki karmaşık panelden vazgeçmediler. Saab'ın yer aldığı segmentteki diğer marka/modellere baktığımızda, araç içi elektronik sistemlerin tek merkezden yönetilmesini sağlayan sistemlere geçildiğini ya da geçilmek için adım atıldığını görüyoruz. Bu arada Volvo'nun da benzer bir adım atması gerektiğini de düşünüyorum.


Resimlere baktıktan sonra tam da bunu diycektim ki yorumunuzu okudum. Bence de iç tasarım değişmeli sürekli aynı ,dış tasarım yine saab'ın karakteristiğini gösterse de hem jip olması ayrı bi' hava katmış hem de ağır ,oturaklı ,şık gözüküyor.Farlar da ayrıca konuşulmaya değer.
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Bvlgarı 9 yıl
Araç Genel Olarak Başarılı Bence Tasarımı Gayet Güzel Kaliteli,Şık bir araba çıkmış ortaya.
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funkmaster 9 yıl
Son derece yalın ve şık bir otomobil.
Gördüğüm en güzel viteslerden birisi diyebilirim. Hatta Jaguar ve otomatik Maserati'den sonra 2. sıraya koyarım.
Direksiyonun alt parçası da göbekten çıkan tek bir kol olsaymış o da vites kadar güzel olurmuş.
Dışardaki yapıyı bozmayan sis farı çok nadir bulunur, bu da onlardan birisi... Cuk oturmuş.
Sadece şu abuk ızgaralara sinir oluyorum, o da malesef markanın karakteri.
İddialı oynamak istemeyen, ama şıklıktan da vazgeçmeyenler için en güzel denge kurulmuş X-over budur.


Umarım memlekete güzel bir fiyatla gelir ve "satar".
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