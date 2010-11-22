Saab, iddialı Crossover modeli 9-4X'i Los Angeles'ta otomobil severlerle buluşturdu

Eski günlerine dönüş yapmak adına arka arkaya iddialı otomobiller üretmeye devam eden Saab, yeni compact crossover modeli 9-4X'in Dünya Prömiyeri'ni Los Angeles Auto Show'da gerçekleştirdi.İsveçli markanın ilk kompakt Crossover modeli olan 9-4X, 9-3X ile 9-5 Sedan modelleri arasında konumlandırılmış.
Saab'ın el değiştirmesinden sonra piyasaya çıen önemli model olduğu belirtilen 9-4X, daha çok markanın bir önceki sahibi General Motors döneminde, General Motors'un diğer bir modeli olan Cadillac SRX baz alınarak gelştirilmiş. 9-4X'in kaputunun altında 6 silindirli motorlar yer alıyor. Baz motor olarak 3.0 litre atmosferik 265 beygirlik bir motor kullanılıyor. Bu motoru tercih eden müşteriler 4x2 (FWD) ve 4x4 (AWD) opsiyonlarıyla 9-4X'e sahip olabilecekler. Otomobile hareket kazandıran en güçlü motor ise 2.8 litre hacminde turbo beslemeli bir motor olacak. 300 beygirlik bu motor standart olarak AWD sistemi ile birlikte satılacak.
Mayıs 2011'de Amerika'da, Ağustos'ta ise Avrupa'da satışa çıkarılması planlanan otomobilin, Avrupa versiyonu ve fiyatıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. 9-4X'in daha sonra bir de dizel-hybrid versiyonu olabileceği belirtiliyor.
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yaprak dökümü dizisinde bile bukadar ayrılık ve satış olmadı
içeride havalandırma ve altındaki start butonu göz tırmalıyor.
Bence olmamış.
Skoda Yeti
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Saab aslen uçak üreten bir firmadır. Uçak kokpiti şeklindeki sürücü odaklı kontrol paneli tasarımıda Saab karakteristiğidir. Biraz gelenekçi bir markadır ve amaçları herkes için araç üretmek değildir. Genellikle hastaları tercih eder Saab otomobillerini. Yıllık satış rakamlarına bakarsanız ne dediğimi anlayacaksınız.
Resimlere baktıktan sonra tam da bunu diycektim ki yorumunuzu okudum. Bence de iç tasarım değişmeli sürekli aynı ,dış tasarım yine saab'ın karakteristiğini gösterse de hem jip olması ayrı bi' hava katmış hem de ağır ,oturaklı ,şık gözüküyor.Farlar da ayrıca konuşulmaya değer.
Gördüğüm en güzel viteslerden birisi diyebilirim. Hatta Jaguar ve otomatik Maserati'den sonra 2. sıraya koyarım.
Direksiyonun alt parçası da göbekten çıkan tek bir kol olsaymış o da vites kadar güzel olurmuş.
Dışardaki yapıyı bozmayan sis farı çok nadir bulunur, bu da onlardan birisi... Cuk oturmuş.
Sadece şu abuk ızgaralara sinir oluyorum, o da malesef markanın karakteri.
İddialı oynamak istemeyen, ama şıklıktan da vazgeçmeyenler için en güzel denge kurulmuş X-over budur.
Umarım memlekete güzel bir fiyatla gelir ve "satar".