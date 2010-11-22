Saab, iddialı Crossover modeli 9-4X'i Los Angeles'ta otomobil severlerle buluşturdu

Eski günlerine dönüş yapmak adına arka arkaya iddialı otomobiller üretmeye devam eden Saab, yeni compact crossover modeli 9-4X'in Dünya Prömiyeri'ni Los Angeles Auto Show'da gerçekleştirdi.İsveçli markanın ilk kompakt Crossover modeli olan 9-4X, 9-3X ile 9-5 Sedan modelleri arasında konumlandırılmış.

Saab'ın el değiştirmesinden sonra piyasaya çıen önemli model olduğu belirtilen 9-4X, daha çok markanın bir önceki sahibi General Motors döneminde, General Motors'un diğer bir modeli olan Cadillac SRX baz alınarak gelştirilmiş. 9-4X'in kaputunun altında 6 silindirli motorlar yer alıyor. Baz motor olarak 3.0 litre atmosferik 265 beygirlik bir motor kullanılıyor. Bu motoru tercih eden müşteriler 4x2 (FWD) ve 4x4 (AWD) opsiyonlarıyla 9-4X'e sahip olabilecekler. Otomobile hareket kazandıran en güçlü motor ise 2.8 litre hacminde turbo beslemeli bir motor olacak. 300 beygirlik bu motor standart olarak AWD sistemi ile birlikte satılacak.

Mayıs 2011'de Amerika'da, Ağustos'ta ise Avrupa'da satışa çıkarılması planlanan otomobilin, Avrupa versiyonu ve fiyatıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. 9-4X'in daha sonra bir de dizel-hybrid versiyonu olabileceği belirtiliyor.