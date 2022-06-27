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    Sabancı Ventures yapay zeka tabanlı sesli sağlık asistanı Albert'e yatırım yaptı

    Sabancı Ventures, yerli girişim Albert Health'e yatırım yaptı ve şirketin hissedarı oldu. Alberth Health, kronik hastalara yapay zeka tabanlı hastalık yönetim özellikleri sunuyor.
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    Sabancı Holding’in girişimleri desteklemek için kurduğu Sabancı Ventures, beşinci yatırımını yaptı. Bu defa dijital sağlık alanında faaliyet gösteren yerli girişim Albert Health’a yatırım yapıldı. Albert Health, yapay zeka tabanlı hastalık yönetimi hizmeti sunuyor.

    Albert Health’a 1 milyon dolar yatırım

    Sabancı Ventures’ın liderlik ettiği yatırım turunda Akportföy, Teknoloji Yatırım (TTGV1 Fonu) ve EGİAD (Ege Genç İş İnsanları Derneği) Melekleri’nin katılımı ile Albert Health’a toplam 1 milyon dolar tohum yatırımı yapıldı.

    Albert Health, kronik hastalar için Android ve iOS platformlarına geliştirilmiş mobiluygulamadır. Yapay zeka tabanlı dijital sağlık asistanı olarak geliştirilen Albert Health ile ilaç takibi, sağlık dökümanları yönetimi, ölçüm takibi ve sağlık uzmanlarıyla online görüntülü görüşme özellikleri sunuyor. Sesli asistan özelliği sayesinde hastalar uygulamayı kolaylıkla kullanabiliyor.

    Sabancı Ventures, Alberth Health'e yatırım yaptı
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    Türk girişimciler tarafından kurulan Albert Health’ın Türkiye’de ve İngiltere’de ofisi bulunuyor. 2018 yılında kurulan şirket hali hazırda 100 binden fazla hastaya hizmet veriyor. Yapılan yatırım ile klinik doğrulama çalışmalarını hızlandırmayı ve yurt dışında büyümeyi hedefliyor.

    İlk etapta 30 milyon dolar fon büyüklüğü ile yola çıkan Sabancı Ventures, bugüne kadar beş farklı girişime yatırım yaptı. Şirket, Siber güvenlik, yapay zeka, enerji teknolojileri, finansal hizmetler, nesnelerin interneti, malzeme teknolojileri ve e-mobilite alanındaki girişimleri takip ediyor. Girişimlere büyüme amaçlı olarak 500 bin dolar ile 4 milyon dolar arasında değişen tutarlarda yatırım yaparak, hissedar olmayı hedeflemektedir.

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