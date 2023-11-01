Teknosa 9 ayda 24,9 milyar lira ciro açıkladı

Sabancı Holding’in şirketlerinden olan teknoloji devi Teknosa, birçok atılım yaptığı 2023 yılının ilk 9 ayında geçen yıla göre yüzde 130 büyümeyle 24,9 milyar TL ciroya ulaştı.
Teknosa açıklamasına göre, Türkiye'de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modelini tüketicilerle buluşturan şirket, e-ticaretteki başarılı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle brüt işlem hacmini (GMV) yüzde 211 artırarak, 4 milyar 963 milyon TL'ye taşımayı başardı.
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin büyük markalarından Teknosa, 2023'ün 9 ayında geçen yıla göre yüzde 130 büyüyerek, 24 milyar 861 milyon TL ciroya ve 591 milyon TL net kara ulaştı.
Teknosa, ilk iki çeyrekteki güçlü performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirerek, geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 129, e-ticaret brüt işlem hacmini de yüzde 197 artırdı.
Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin yaptığı açıklamada “Bu yılın 9 ayında mağazalarda ve e-ticarette gerçekleştirdiğimiz atılımlarla geçen yıla göre büyüme ivmemizi devam ettirerek 24,9 milyar TL ciroya ve 591 milyon TL net kara ulaştık. E-ticarette de brüt işlem hacmimizi üç katına çıkararak pazarın ve dünya örneklerinin de üzerinde bir büyüme sergilemekten çok mutluluk duyuyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimi kutluyorum.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.