Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsü açıklaması

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 300 kişiye bulaşan ve 9 kişinin ölümüne neden olan 2019-nCoV koronavirüsü, henüz Türkiye’ye uğramadı.

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Coronavirüs nedir ?

Bakan Koca, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada “Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak." dedi.

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ABD’ye sıçradı

Koranavirüsü, ilk olarak Çin’de gözlemlendi. Tayland, Hong Kong, Japonya, Vietnam gibi komşu ülkelere dağıldı. Virüs son olarak ABD’de bir kişide tespit edildi. Korana virüsü genellikle ağır solunum yolu semptomlarıyla ortaya çıkıyor. ABD’de ve Rusya’da havaalanını kullanacak yolcular girişte termal kameradan geçirilmeye başlandı. Virüsten korunmanın herhangi bir medikal yöntemi bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO); canlı hayvanlarla “korunmasız/açık” temastan sakınılmasını, etlerin ve yumurtaların iyice pişirilmesini ve soğuk algınlığı ya da nezle türü belirtiler gösteren insanlarla yakın temastan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Corona virüsü nedir?

Çoğumuzun hayatının bir bölümünde karşılaşabileceği bu virüs solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Genellikle ağır solunum yolu semptomlarıyla ortaya çıkan virüs, insandan insana genelde solunum yoluyla bulaşıyor. Kuluçka süresi 5 ila 14 gün olan virüsün en sık görülen belirtileri ateş, titreme, öksürük ve boğaz ağrısı. Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) hastalığına neden olan virüsle aynı aileye mensup olan 2019-nCoV isimli corona virüs de diğerleri gibi benzer belirtiler gösteriyor.

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