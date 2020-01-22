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    Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsü açıklaması

    Çin'de ortaya çıkan ve dünya için büyük bir sağlık tehdidi olan koronavirüsü hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan, karantina hazırlıklarının yapıldığını duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsü açıklaması
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 300 kişiye bulaşan ve 9 kişinin ölümüne neden olan 2019-nCoV koronavirüsü, henüz Türkiye’ye uğramadı.

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    Bakan Koca, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada “Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak." dedi.

    Ayrıca Bkz. "Çin kaynaklı virüs salgınıyla ilgili neler yaşanıyor?"

    ABD’ye sıçradı

    Koranavirüsü, ilk olarak Çin’de gözlemlendi. Tayland, Hong Kong, Japonya, Vietnam gibi komşu ülkelere dağıldı. Virüs son olarak ABD’de bir kişide tespit edildi. Korana virüsü genellikle ağır solunum yolu semptomlarıyla ortaya çıkıyor. ABD’de ve Rusya’da havaalanını kullanacak yolcular girişte termal kameradan geçirilmeye başlandı. Virüsten korunmanın herhangi bir medikal yöntemi bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO); canlı hayvanlarla “korunmasız/açık” temastan sakınılmasını, etlerin ve yumurtaların iyice pişirilmesini ve soğuk algınlığı ya da nezle türü belirtiler gösteren insanlarla yakın temastan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

    Corona virüsü nedir?

    Çoğumuzun hayatının bir bölümünde karşılaşabileceği bu virüs solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Genellikle ağır solunum yolu semptomlarıyla ortaya çıkan virüs, insandan insana genelde solunum yoluyla bulaşıyor. Kuluçka süresi 5 ila 14 gün olan virüsün en sık görülen belirtileri ateş, titreme, öksürük ve boğaz ağrısı. Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) hastalığına neden olan virüsle aynı aileye mensup olan 2019-nCoV isimli corona virüs de diğerleri gibi benzer belirtiler gösteriyor.



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    Adoring 5 sa. en beğenilen
    Ülkede inanılacak kurum kalmadı.O yüzden inanmıyoruz bunu kendi elleriyle yaptılar o yüzden inanmamızı beklemesinler.
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    barkin67 3 sa.
    Bu Çin’de daha ne virüsler vardır
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    Adoring 5 sa. en beğenilen
    Ülkede inanılacak kurum kalmadı.O yüzden inanmıyoruz bunu kendi elleriyle yaptılar o yüzden inanmamızı beklemesinler.
    Yanıtla +5
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    Spider_hip 5 sa.
    Yazık, acaba bakan bey hiç internete bakıp bunları okuyup yahu ben bir şey diyorum ama kimse bana inanmıyor, güvenmiyor, itibar etmiyor. O kadar bakan olmuşum ama gayet güvenilmez bulunuyorum. Neden acaba böyle. Ben neleri eksik yaptım, neleri yapmam lazım diye düşünüyor mudur?
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    eaglepaw_1903 6 sa.
    .
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    sefa404 6 sa.
    Klasik ABD oyunları Önce virüs yaratıyorlar sonra da milyonlarca aşı talebi olunca aşısını üretip satıyorlar Tarihte daha önce görülmemiş bir hastalık nasıl görüldü acbaa
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    joven 6 sa.
    Haberde geçen sağlık bakanlığının açıklamasına neden itibar edeyim öyleki kamu kurumlar dahil kapalı alanlarda Sigara içmek yasaktır gel görki bu yasak sadece formaliteden ibaret zaman zaman sağlık bakanlığından Sigara içimi ile ilgili açıklamalarını kamuoyu nezdinde paylaşılır yalnız bu yasağa özellikle kamu kurumlarında pek uyulmaz çalıştığım kurum mkek’de bu yasağı kimse kale almıyor
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    Amphitritel 6 sa.
    Hiç güven vermedi nedense.Kuluçka süresi 14 gün,eminim bakan bundan bihaberdir.Rusya ve Kore bundan ötürü bölgeden gelen yolcuları kabul etmiyor.Havaalanlarında uzaktan ateş kontrolü yapılıyor,geçmiş seyahatleri inceleniyor.

    -Düzenleme-
    Videoyu şimdi izledim.Evet haberi yok.Ayrıca termal kamera yokmuş.Önlemler alındı diyor,ne olduğunu bilen yok.
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    joven 6 sa.
    Ülke gerçekleri ve yapılan önlemleri aldık hazırlıklıyız açıklaması pek örtüşmüyor
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    darkaura 7 sa.
    o taraflardan gelip basit bir hastalikdan atesiniz falan cikarsa yandiniz soyliyim. gunlerce krantinada surundururler. bir arkasin basina gelmisti, tam ebola salgini sirasinda afrikadan donerken baska bir hastaliga yakalanmis. karantinada perisan olmustu.
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