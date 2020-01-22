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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin kaynaklı virüs salgınıyla ilgili neler yaşanıyor?

    Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve 2019-nCoV adı verilen corona virüs dünyayı tehdit ediyor. Yetkili kurumlardan ardı ardı uyarı niteliğinde açıklamalar gelirken, DSÖ acil olarak toplanacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Çin kaynaklı virüs salgınıyla ilgili neler yaşanıyor?

    2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde bir balık pazarında tespit edilen ve 2020’nin Ocak ayında 59 kişiyi hasta ettiği haberleriyle gündeme oturan SARS ailesine ait corona virüsle ilgili korkutucu haberler hızla yayılmaya başladı. Gündeme geldiği ilk günlerde sadece hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülen virüsün aslında insandan insana da bulaştığı ortaya çıktı.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “2019-nCoV” adı verilen virüsle ilgili dünya çapında alınan tedbirlerin ne kadar etkili olacağı bilinmese de bir tür zatürre salgınına neden olan virüsün şu ana kadar en az 300 kişiye bulaştığı ve 6 cana mal olduğu belirtiliyor. Hastalığın bulaştığı insanların 15’i ise sağlık görevlisi. DSÖ, virüse karşı kullanılabilecek bir aşının henüz bulunmadığını ancak çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ermiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Çin’de ortaya çıkan gizemli hastalık, yeni bir tür virüse işaret ediyor"

    Güney Kore, Tayland, Hong Kong, Japonya ve Vietnam’da da benzer vakaların görüldüğü belirtilirken Çinli yetkililer ise karantina yöntemine başvurmaya başladı.

    Peki, son günlerde dünya gündemine bomba gibi düşen 2019-nCoV isimli corona virüsü nedir, nasıl bulaşır, yetkililer virüsün neden olduğu salgınla  savaşmak için ne gibi tedbirler alıyor?

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin’de ortaya çıkan gizemli hastalık, yeni bir tür virüse işaret ediyor

    Corona virüsü nedir?

    Çoğumuzun hayatının bir bölümünde karşılaşabileceği bu virüs solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Genellikle ağır solunum yolu semptomlarıyla ortaya çıkan virüs, insandan insana genelde solunum yoluyla bulaşıyor. Kuluçka süresi 5 ila 14 gün olan virüsün en sık görülen belirtileri ateş, titreme, öksürük ve boğaz ağrısı. Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) hastalığına neden olan virüsle aynı aileye mensup olan 2019-nCoV isimli corona virüs de diğerleri gibi benzer belirtiler gösteriyor.

    Tedavi nasıl yapılır?

    Corona virüsün neden olduğu hastalıkların belirli bir tedavisi bulunmuyor. Genellikle hafif seyirli hastalıklara neden olan virüs, ortaya çıkmasını müteakip ilaç tedavisine gerek kalmadan etkisini yitiriyor. İlaç tedavisi gereken hallerde ise geniş spektrumlu antibiyotikler ve antiviraller tercih ediliyor. Ancak 2019-nCoV gibi corona virüsler bugün karşı karşıya kaldığımız ciddi salgınlara neden olabiliyor.

    Korunmak için neler yapılmalı?

    Halihazırda bir aşı tedavisi bulunmayan 2019-nCoV enfeksiyonu ve diğer corona virüsler için sık el yıkama ve hasta kişilerle temastan kaçınmak gibi genel önlemler alınabileceği biliniyor. Çin kaynaklı salgın hastalık kapsamında ise DSÖ; canlı hayvanlarla “korunmasız/açık” temastan sakınılmasını, etlerin ve yumurtaların iyice pişirilmesini ve soğuk algınlığı ya da nezle türü belirtiler gösteren insanlarla yakın temastan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

    Gelinen en son noktada durum nedir?

    DSÖ’nün acil koduyla yaptığı açıklamaya göre hızla yayılan virüsün Çin’in diğer kentleri ile çok daha fazla ülkeye sıçrayabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasareviç yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde Çin’in diğer bölgelerinde ve diğer ülkelerde daha çok vakanın görülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Örgüt, bu hafta içinde toplanarak salgının durdurulması kapsamında yapılabilecekler konusunda bir toplantı icra edecek. Yetkililer, salgının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayanlar için “sokağa çıkmayın!” uyarısı da yapmış durumda.

    Ülkemizdeki durum nedir?

    Türkiye’de 2019-nCoV’un neden olduğu hastalıkla ilgili sağlık kurumlarına yapılmış bir başvuru henüz bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında 403 bin Çinli’nin ziyaret ettiği ülkemiz, bu ülkeden gelen insanlar için oldukça popüler bir destinasyon. Artan ticaret hacmiyle birlikte özellikle iş adamlarının gerçekleştirdiği ziyaretler, bu anlamda ister istemez akıllara “acaba” sorusunu getiriyor.

    Önümüzdeki dönemde neler olabilir?

    Gelecek hafta Çin'de Ay takvime göre yeni yıla girilecek olması yetkililerin en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Yeni yılla birlikte başlayacak Bahar Bayramı ise dünyanın en kapsamlı iç göçü olarak nitelendiriliyor. Böyle bir dönemde yapılacak seyahatlerin salgını kontrol edilemez hale getirme korkusu ise yetkilileri tedirgin ediyor. Seyahat etmek isteyenler için yapılabilecek tavsiyeler ise ne yazık ki sadece maske takılması ve hijyene önem verilmesi başlıkları altında toplanıyor.



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    Portraitclub 20 sa. en beğenilen
    Dünyanın sonunu getirecek bir ülke varsa Bu da Çin çok fazla insan var bu kadar insanı kontrol etmek kolay değil. Ve çok fazla değişik besinler tüketiyorlar her türlü canlıyı yiyorlar halk zaten yoksulluktan bu besinleri tüketmeye başlamış zamanında ve hiç alışkanlıklarını değiştirmemişler. Ayrıca tıp alanında çok fazla deneyler yaparak çok saçma şeylere sebep oluyorlar gelecek 100 yıl Çin’in dünyayı nasıl ele geçirdiğini görmekle geçecek gibi görünüyor.
    Dünyanın sonunu getirecek bir ülke varsa Bu da Çin çok fazla insan var bu kadar insanı kontrol etmek kolay değil. Ve çok fazla değişik besinler tüketiyorlar her...
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    Yanıtla +22
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    AirSupport 20 sa.
    İki gündür bu virüsü araştırıyorum şimdi de ABD’e bulaşmış. Zaten gribim okurken insanın psikolojisi bozuluyor, herneyse demek istediğim şu, savaş falan değilde virüslerden enfeksiyonlardan çok korkarım, umarım global kriz olmaz.





    Not : Çinlilerin bir an önce dünya nüfusundan silinmesi dileği ile
    İki gündür bu virüsü araştırıyorum şimdi de ABD’e bulaşmış. Zaten gribim okurken insanın psikolojisi bozuluyor, herneyse demek istediğim şu, savaş falan değild...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Rachsuchtig 17 sa. keremec
    Tek derdin telefon mu? Biz daha büyük şeylerden bahsediyoruz
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    Guaire 1 sa.
    Büyük resim görücü zekalar gelmiş yine

    Bi bitmediniz...
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    Qtrone 2 sa.
    Medya hayatını yalan haber üreterek sürdüren Cumhuriyet paçavrasının haberine bakın, sanki virüs yeni havaalanında ve Türk Hava Yolları uçağında çıkmış gibi.

    Yalanlarınızda boğulun vatan millet Türkiye düşmanları!



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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    The Hollow 12 dk. Qtrone
    Al birini vur ötekine. Üstteki güvenli değil (HTTP) uyarısı cuk diye oturmuş. Ne Akit, A Haber ne de bu Halk TV, Cumhuriyet gibi kendi ideolojilerini yansıtmaya çalışanları ciddiye almam. Tarafız haber yapan yoksa da hiç okumam. Önemli bir konu varsa farklı kaynaklardan araştırırım. Herkese de bunu öneririm.
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    tobepeople 2 sa.
    Trump başkan çalışıyor 🤔 O değil de ülkeye girişleri yasaklansa bari, zaten Çin'den bile bir şey alamıyoruz..Kargo ile bulaşmaz , devlet zam yaparak önlem aldı gelecek için çalışıyor adamlar 🤗
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    tarlabasi 5 sa.
    Nerde çokluk orda bokluk diye boşuna dememişler.
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    DPLALİ 7 sa.
    Plague Inc. oynuyor herhalde Çin.
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    darkaura 8 sa.
    cin buyuk bir salginin cikmasi icin saatli bomba. nufus cok kalabalik, hijyen cok dusuk, en kotusu her cesit abidik gubidik hayvani yetistirip yiyorlar ve yetistirirken onlarla ic ice yasiyorlar. en tehlikeli salginlarin kaynagi vektor hayvanlardir. baska bir hayvana ait hastalik insana atladiginda insan vucuduna adapte olamaz, insan bagisikligida o hastaligi tanimaz, sonucunda cok daha olumcul olur. hastaligin adapte olmasida neden iliski derseniz hastalik parazitdir, konagini oldurmek istemez, iyi adapte olmus evrilmis bir hastalik konagi ile en uyum icinde yasayanidir. bu yuzden hayvanlardan yeni gecen hastaliklar cok tehlikeli. ornegin ebolanin meyva yarasalarindan bulastigi tahmin ediliyor. avrupanin yarisinin olduren meshur kara vebanin vektoru ise orta asyada mogullarin yedigi bir cesit kostebek.
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    Cpt. MacMillan 8 sa.
    Ne zaman t virüsü çıkıp insanlığı zombi kıyametine sürükleyecek?
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    Rektifier 8 sa. yeni yorumcu
    Özellikle planlanmış bir virüs zamanı manidar tam çin yeni yılından birkaç gün önce.
    Daha öncede domuz gribi yaymışlardı ve çindeki yüzbinlerce domuz telef edilmek durumunda kalmıştı yine yeni yıl bayramında olmuştu.

    Biyolojik savaş

    Bazı ülkelerin nüfusunun büyük ölçüde yok edilmesi planlanıyorsa afrika kıtasından ve hindistandan başlanmalı.
    Çini yıpratabilceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar 4000bin yıllık bir yanılgının parçası olurlar.
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    LLithya 8 sa.
    Grip olarak okurken insan yusuf yusuf yapmıyor değil :(
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