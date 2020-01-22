Çin kaynaklı virüs salgınıyla ilgili neler yaşanıyor?

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde bir balık pazarında tespit edilen ve 2020’nin Ocak ayında 59 kişiyi hasta ettiği haberleriyle gündeme oturan SARS ailesine ait corona virüsle ilgili korkutucu haberler hızla yayılmaya başladı. Gündeme geldiği ilk günlerde sadece hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülen virüsün aslında insandan insana da bulaştığı ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “2019-nCoV” adı verilen virüsle ilgili dünya çapında alınan tedbirlerin ne kadar etkili olacağı bilinmese de bir tür zatürre salgınına neden olan virüsün şu ana kadar en az 300 kişiye bulaştığı ve 6 cana mal olduğu belirtiliyor. Hastalığın bulaştığı insanların 15’i ise sağlık görevlisi. DSÖ, virüse karşı kullanılabilecek bir aşının henüz bulunmadığını ancak çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ermiş durumda.

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Güney Kore, Tayland, Hong Kong, Japonya ve Vietnam’da da benzer vakaların görüldüğü belirtilirken Çinli yetkililer ise karantina yöntemine başvurmaya başladı.

Peki, son günlerde dünya gündemine bomba gibi düşen 2019-nCoV isimli corona virüsü nedir, nasıl bulaşır, yetkililer virüsün neden olduğu salgınla savaşmak için ne gibi tedbirler alıyor?

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Corona virüsü nedir?

Çoğumuzun hayatının bir bölümünde karşılaşabileceği bu virüs solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Genellikle ağır solunum yolu semptomlarıyla ortaya çıkan virüs, insandan insana genelde solunum yoluyla bulaşıyor. Kuluçka süresi 5 ila 14 gün olan virüsün en sık görülen belirtileri ateş, titreme, öksürük ve boğaz ağrısı. Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) hastalığına neden olan virüsle aynı aileye mensup olan 2019-nCoV isimli corona virüs de diğerleri gibi benzer belirtiler gösteriyor.

Tedavi nasıl yapılır?

Corona virüsün neden olduğu hastalıkların belirli bir tedavisi bulunmuyor. Genellikle hafif seyirli hastalıklara neden olan virüs, ortaya çıkmasını müteakip ilaç tedavisine gerek kalmadan etkisini yitiriyor. İlaç tedavisi gereken hallerde ise geniş spektrumlu antibiyotikler ve antiviraller tercih ediliyor. Ancak 2019-nCoV gibi corona virüsler bugün karşı karşıya kaldığımız ciddi salgınlara neden olabiliyor.

Korunmak için neler yapılmalı?

Halihazırda bir aşı tedavisi bulunmayan 2019-nCoV enfeksiyonu ve diğer corona virüsler için sık el yıkama ve hasta kişilerle temastan kaçınmak gibi genel önlemler alınabileceği biliniyor. Çin kaynaklı salgın hastalık kapsamında ise DSÖ; canlı hayvanlarla “korunmasız/açık” temastan sakınılmasını, etlerin ve yumurtaların iyice pişirilmesini ve soğuk algınlığı ya da nezle türü belirtiler gösteren insanlarla yakın temastan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Gelinen en son noktada durum nedir?

DSÖ’nün acil koduyla yaptığı açıklamaya göre hızla yayılan virüsün Çin’in diğer kentleri ile çok daha fazla ülkeye sıçrayabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasareviç yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde Çin’in diğer bölgelerinde ve diğer ülkelerde daha çok vakanın görülmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Örgüt, bu hafta içinde toplanarak salgının durdurulması kapsamında yapılabilecekler konusunda bir toplantı icra edecek. Yetkililer, salgının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yaşayanlar için “sokağa çıkmayın!” uyarısı da yapmış durumda.

Ülkemizdeki durum nedir?

Türkiye’de 2019-nCoV’un neden olduğu hastalıkla ilgili sağlık kurumlarına yapılmış bir başvuru henüz bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında 403 bin Çinli’nin ziyaret ettiği ülkemiz, bu ülkeden gelen insanlar için oldukça popüler bir destinasyon. Artan ticaret hacmiyle birlikte özellikle iş adamlarının gerçekleştirdiği ziyaretler, bu anlamda ister istemez akıllara “acaba” sorusunu getiriyor.

Önümüzdeki dönemde neler olabilir?

Gelecek hafta Çin'de Ay takvime göre yeni yıla girilecek olması yetkililerin en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Yeni yılla birlikte başlayacak Bahar Bayramı ise dünyanın en kapsamlı iç göçü olarak nitelendiriliyor. Böyle bir dönemde yapılacak seyahatlerin salgını kontrol edilemez hale getirme korkusu ise yetkilileri tedirgin ediyor. Seyahat etmek isteyenler için yapılabilecek tavsiyeler ise ne yazık ki sadece maske takılması ve hijyene önem verilmesi başlıkları altında toplanıyor.

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