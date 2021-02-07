Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken CoronaVac'in üreticisi Sinovac laboratuvarlarının ürettiği aşı da Çin Hükümeti tarafından onaylandı. Söz edilen aşı zaten hali hazırda yüksek risk gruplarında kullanılırken yetkililer yeni aşının genel kullanım için onay aldığını açıkladı.

Sinopharm'ın geliştirdiği aşı, 31 Aralık 2020 tarihinde riskli hasta grupların koşullu kullanım için onay almıştı, daha sonra Çin Hükümeti aşının yaygın kullanımına onay vermişti.

Çin

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Şimdi ise araştırmacılar Brezilya ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede yapılan aşı denemeleri neticesinde aşının genel kullanım onayı aldığını belirtmekle birlikte yetkililer aşının etkinlik ve güvenlik neticelerinin tekrar doğrulanması gerektiğini açıkladı.

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Üretici şirket Sinovac, aşının üçüncü faz denemelerine ilişkin sonuçları açıklamakla birlikte Türkiye ve Brezilya’daki test sonuçlarını ayrı ayrı duyuran Sinovac, Güney Amerika ülkesindeki denemelere 18 yaş üstü 12 bin 396 kişinin katıldığını duyurdu.

Gözlem sürecinde 253 pozitif vakanın meydana geldiği belirtilirken, 14 gün arayla uygulanan iki doz sonrası aşının enfeksiyonu önlemede % 50.6, tedavi gerektiren vakaları önlemede % 83.7 ve hastane yatışları ile ölümcül durumlara karşı ise % 100 koruma sağladığı ifade edildi.

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Türkiye’deki çalışmalara da ayrı bir parantez açan Sinovac, 14 gün arayla iki doz aşı olan kişi sayısının 1322 olduğunu duyurdu. 29 vaka üzerindeki analizlerin baz alınmasına göre, Türkiye’de çalışmaların sonucunda koruyuculuk oranının yüzde 91.25 olduğu vurgulandı.

Son olarak yetkililerin aşının tüm yaş gruplarında güvenli ve iyi immünojenik etkiye sahip olduğunu açıkladığını ekleyelim.

https://www.barrons.com/news/china-approves-second-domestic-covid-19-vaccine-sinovac-01612604408?refsec=afp-news

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