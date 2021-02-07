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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı

    CoronaVac'in üreticisi Sinovac laboratuvarlarının ürettiği aşı Çin Hükümeti tarafından onaylandı. Brezilya ve Türkiye'deki çalışmalar neticesinde Çin, aşıya genel kullanım onay verdi.
    07 Şubat 2021, 14:30 (1 hf.)
    2,4b
    1
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken CoronaVac'in üreticisi Sinovac laboratuvarlarının ürettiği aşı da Çin Hükümeti tarafından onaylandı. Söz edilen aşı zaten hali hazırda yüksek risk gruplarında kullanılırken yetkililer yeni aşının genel kullanım için onay aldığını açıkladı.

    Sinopharm'ın geliştirdiği aşı, 31 Aralık 2020 tarihinde riskli hasta grupların koşullu kullanım için onay almıştı, daha sonra Çin Hükümeti aşının yaygın kullanımına onay vermişti.

    Çin

    Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac, Çin'de yaygın kullanım onay aldı
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    Şimdi ise araştırmacılar Brezilya ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede yapılan aşı denemeleri neticesinde aşının genel kullanım onayı aldığını belirtmekle birlikte yetkililer aşının etkinlik ve güvenlik neticelerinin tekrar doğrulanması gerektiğini açıkladı.

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    Üretici şirket Sinovac, aşının üçüncü faz denemelerine ilişkin sonuçları açıklamakla birlikte Türkiye ve Brezilya’daki test sonuçlarını ayrı ayrı duyuran Sinovac, Güney Amerika ülkesindeki denemelere 18 yaş üstü 12 bin 396 kişinin katıldığını duyurdu.

    Gözlem sürecinde 253 pozitif vakanın meydana geldiği belirtilirken, 14 gün arayla uygulanan iki doz sonrası aşının enfeksiyonu önlemede % 50.6, tedavi gerektiren vakaları önlemede % 83.7 ve hastane yatışları ile ölümcül durumlara karşı ise % 100 koruma sağladığı ifade edildi.

    Ayrıca Bkz. "Yapay aorta geliştirildi"

    Türkiye’deki çalışmalara da ayrı bir parantez açan Sinovac, 14 gün arayla iki doz aşı olan kişi sayısının 1322 olduğunu duyurdu. 29 vaka üzerindeki analizlerin baz alınmasına göre, Türkiye’de çalışmaların sonucunda koruyuculuk oranının yüzde 91.25 olduğu vurgulandı.

    Son olarak yetkililerin aşının tüm yaş gruplarında güvenli ve iyi immünojenik etkiye sahip olduğunu açıkladığını ekleyelim.



    https://www.barrons.com/news/china-approves-second-domestic-covid-19-vaccine-sinovac-01612604408?refsec=afp-news Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    3 3qzotix (bekir yıldız) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ARISLCK
    Bir haber yapılsada övsek diye sırada bekliyorlar. Yunanistan 10 milyon nüfusuna 3 milyon aşı yapmış. Biz 90 milyona 2.6milyon en kolay bulunabilen aşıdan yapabildik. Önemli olan aşı yapılan insan sayısı değil. Önemli olan aşının kalitesi ve nüfusun % kaçının aşı olduğu. Merdiven altı üniversite bitirmişlere laf anlatamazsın.

    https://tr.euronews.com/2021/02/06/hangi-ulkede-kac-kisiye-covid-19-as-s-yap-ld
    Bir haber yapılsada övsek diye sırada bekliyorlar. Yunanistan 10 milyon nüfusuna 3 milyon aşı yapmış. Biz 90 milyona 2.6milyon en kolay bulunabilen aşıdan yap...
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    5 Yanıt Yanıtla +28
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    profecco 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haber skandal aslında! İlk önce birkaç ülkeye verilen aşıdan millet ölmeyince kendi ülkelerinde de kullanmaya başlamışlar.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    WB 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Batili gelismis devletlerin asi konusunda buyuk sıkıntilar yasadigi su gunlerde sureci sorunsuz ilerleten hukumetimizi cani gonulden tebrik ediyorum.



    Zaten goruldu ki geleneksel yontemlerle yapilan bu asi Biontech’e gore cok daha iyi..
    Batili gelismis devletlerin asi konusunda buyuk sıkıntilar yasadigi su gunlerde sureci sorunsuz ilerleten hukumetimizi cani gonulden tebrik ediyorum.
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    3 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    %50 koruma sağlayabilen sinovac aşısı yerine bir zamanlar faz 3 sonuçları ile inanılmayan ama etkinliği defalarca kanıtlanmış %91 etkili Sputnik V aşısı kullanımı yaygınlaştırılmalı.Sinovac aşısı ciddi vakaları önelese de virüsün önüne kısa vadede set çekemeyecektir.Ama Sputnik V aşısı şu an Ab ülkelerinin de gözdesi durumunda Çin aşısının yerine çok daha fazla yaygın şekilde bu aşı kullanılmalı.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O millet yerli aşı hazır olunca neler bulacaklar kötülemek için merak ediyorum.



    Herhalde kendini bu kadar aşağılayan hor gören başka millet yoktur.
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    Bay Robot ( tunc) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım 5 10 yıl sonra aşılanan insanlar dökülmeye başlamaz...
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    vamp (b .) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "ölümcül durumlara karşı ise % 100 koruma sağladığı"

    Önemli olan bu zaten. Gerisi boş tartışma.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) vamp
    aşı ölümsüzlük mü sağlıyormuş ? Ağrı kesiciler bile %100 etkili değildir, tıpta %100 etkili diye bir şey yoktur :)
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    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu Çin aşısından ziyade Avrupalılar yumulmadan Sputnik V getirtmek lazım şuanda piyasadaki en ucuz en efektif ve en kolay taşınabilen (toz versiyonunu taşımak çok basit) aşılardan biri... Üretimi burda yapılacak ama üretilmiş dozlardanda almak mantıklı daha hızlı aşılama için ülkemizde aşı tedariği tam olsa eminim ki Avrupadan daha hızlı aşılayacağız yetersiz aşıda bile ilk 5 e girdik. (Hükümet yanlılığı yapmıyorum yorumlarımı bilen bilir sadece istatiklere bakıyorum boş muhalefet yapmıyorum)
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_89388446/corona-bekommen-wir-bald-russische-und-chinesische-impfstoffe-gespritzt-.html

    Avrupa'da yavas yavas ruslara ve cinlilere yanlamaya basladi. AstraZeneca gecikti. Pfizer-Biontech yetmiyor tek basina
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir an önce çatır çatır aşılanmalıyız.
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    labtek38 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok geriden geliyor bu Çinliler. Bizim 2. Doz zamanı geldi bunlar daha yeni onay veriyor
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    profecco 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haber skandal aslında! İlk önce birkaç ülkeye verilen aşıdan millet ölmeyince kendi ülkelerinde de kullanmaya başlamışlar.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    W warchief46 1 hf. ( Mesaj Silindi ) profecco
    Skandal olacak bir şey yok. Bu aşı Çin'de zaten acil kullanım izniyle kullanılıyordu. Bizde de şu an acil kullanım izni var. Bu verdikleri yaygın kullanım izni. Yeni kullanmaya başlamadılar yani.
    Yanıtla +6
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    venomboy_85 1 hf. ( Mesaj Silindi ) profecco
    Biontech moderna mrna aşıların dahi acil kullanım onayı ile uygulandığını bilmiyor musun?

    Ayrıca inaktif aşının en ciddi yan etkisi dahi ÖLÜM değil. Diğer aşılar ile karıştırmışsın
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    WB 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Batili gelismis devletlerin asi konusunda buyuk sıkıntilar yasadigi su gunlerde sureci sorunsuz ilerleten hukumetimizi cani gonulden tebrik ediyorum.



    Zaten goruldu ki geleneksel yontemlerle yapilan bu asi Biontech’e gore cok daha iyi..
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    Yav he he
    Yanıtla +4
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    labtek38 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    Aşı olsa çok hızlı uygulanacak ama yeterli aşı yok. İlk birkaç gün sağlık personeline hızlı bir şekilde yapıldı. Haftaya 2. Doz tarihi geliyor. Yine hızlı bir sayı artışı olacak. Fakat onun dışında hastanede hazırlanan aşı odaları boş bekliyor. Ben de annem ve babam için bekliyorum 65 yaş üstü. Zaten aşının nerden geldiğine bakacak tercih yapacak lüxe sahip değiliz. Genel halka randevuyu açsalar emin olun günde 1 milyon aşı uygulamak hiç zor değil bizim hastanelerde.
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