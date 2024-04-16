Samanyolu'nun en büyük yıldız kaynaklı kara deliği keşfedildi

Gaia-BH3, Dünya’nın hemen dibinde
Dünya'dan sadece 2000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Gaia-BH3, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 33 katı kütleye sahip büyük bir kara delik. Aquila takımyıldızında saklanan kara delik, ESA'nın Gaia uzay teleskobu ile keşfedildi. Samanyolu'nda bulunan bu sınıftaki önceki en büyük kara delik, Kuğu takımyıldızındaki (Cyg X-1) Güneş'in yaklaşık 20 katı olduğu tahmin edilen bir kara delikti. Samanyolu'ndaki ortalama yıldız kaynaklı kara delikler Güneş'ten yaklaşık 10 kat daha büyük olma eğiliminde.
Gaia-BH3, 2000 ışık yılı, yani ışık hızında iki bin yılda gidilebilecek bir uzaklıkta bulunuyor olsa da gezegenimize şimdiye kadar keşfedilen en yakın ikinci kara delik konumunda. Dünya'ya en yakın kara delik ise 1,560 ışık yılı uzaklıktaki Gaia-BH1. Gaia-BH1, Güneş'in yaklaşık 9,6 katı bir kütleye sahip, dolayısıyla yeni keşfedilen kara deliğe göre oldukça küçük bir yapıda.
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Araştırmacılar Gaia BH3’ü tesadüfen keşfettiklerini söylerken mümkün olan en kısa sürede daha fazla gözlem yapabilmelerini sağlamak için nesnenin ayrıntılarını planlanandan daha erken yayınladılar. Büyük kütleli yıldızların ömürlerinin sonunda çöktüklerinde oluşan yıldız kaynaklı kara delikler, Samanyolu'nun kalbine hükmeden ve Güneş'in 4,2 milyon katı kütleye sahip olan Sagittarius A* (Sgr A*) süper kütleli kara deliğe kıyasla küçük bir yavru konumunda.
Sagittarius A gibi süper kütleli kara delikler, dev yıldızların patlamasıyla değil büyük toz ve gaz bulutlarının çökmesiyle oluşuyor. Bu kara delikler galaksilerin merkezinde yer alıyor ve etraflarındaki maddeyi tüketmeye devam ediyor. Zaten galaksilerin merkezlerindeki inanılmaz parlaklık da bu sürecin bir göstergesi. Bu arada araştırma ekibi Gaia verilerinin bir sonraki bölümlerinin en erken 2025'in sonlarında yayınlamayı planlıyor.Kaynakça https://www.space.com/milky-way-biggest-stellar-mass-black-hole-gaia https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Sleeping_giant_surprises_Gaia_scientists Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)