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    Samanyolu'nun en büyük yıldız kaynaklı kara deliği keşfedildi

    Gökbilimciler Samanyolu'nun en büyük yıldız kaynaklı kara deliğini keşfetti. "Gaia-BH3" adlı kara delik Aquila takımyıldızında tespit edildi ve Güneş’in 33 katı büyüklüğünde.
    Gaia BH3 kara delik Tam Boyutta Gör
    Gökbilimciler Dünya'dan sadece 2000 ışık yılı uzaklıkta patlayan bir yıldızın ardından oluşan muazzam bir kara delik keşfettiler. "Gaia-BH3" adlı kara delik, Samanyolu'nda şimdiye kadar bulunan en büyük yıldız kaynaklı kara delik olarak nitelendirildi. Gökbilimciler, Gaia-BH3’ü doğrudan görülemediğini ancak yörüngesinde dönen bir yoldaş yıldız üzerinde uyguladığı güçlü çekim sayesinde tespit edildiğini belirtiyor.

    Gaia-BH3, Dünya’nın hemen dibinde

    Dünya'dan sadece 2000 ışık yılı uzaklıkta bulunan Gaia-BH3, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 33 katı kütleye sahip büyük bir kara delik. Aquila takımyıldızında saklanan kara delik, ESA'nın Gaia uzay teleskobu ile keşfedildi. Samanyolu'nda bulunan bu sınıftaki önceki en büyük kara delik, Kuğu takımyıldızındaki (Cyg X-1) Güneş'in yaklaşık 20 katı olduğu tahmin edilen bir kara delikti. Samanyolu'ndaki ortalama yıldız kaynaklı kara delikler Güneş'ten yaklaşık 10 kat daha büyük olma eğiliminde.

    Gaia-BH3, 2000 ışık yılı, yani ışık hızında iki bin yılda gidilebilecek bir uzaklıkta bulunuyor olsa da gezegenimize şimdiye kadar keşfedilen en yakın ikinci kara delik konumunda. Dünya'ya en yakın kara delik ise 1,560 ışık yılı uzaklıktaki Gaia-BH1. Gaia-BH1, Güneş'in yaklaşık 9,6 katı bir kütleye sahip, dolayısıyla yeni keşfedilen kara deliğe göre oldukça küçük bir yapıda.

    Gaia BH3 Tam Boyutta Gör
    Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'nin Atacama çölündeki Very Large Telescope'undan yapılan daha ileri gözlemler BH3'ün kütlesini ve yıldızın her 11,6 yılda bir kara deliğin etrafında dönen yörüngesini doğruladı.

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    Araştırmacılar Gaia BH3’ü tesadüfen keşfettiklerini söylerken mümkün olan en kısa sürede daha fazla gözlem yapabilmelerini sağlamak için nesnenin ayrıntılarını planlanandan daha erken yayınladılar. Büyük kütleli yıldızların ömürlerinin sonunda çöktüklerinde oluşan yıldız kaynaklı kara delikler, Samanyolu'nun kalbine hükmeden ve Güneş'in 4,2 milyon katı kütleye sahip olan Sagittarius A* (Sgr A*) süper kütleli kara deliğe kıyasla küçük bir yavru konumunda.

    Sagittarius A gibi süper kütleli kara delikler, dev yıldızların patlamasıyla değil büyük toz ve gaz bulutlarının çökmesiyle oluşuyor. Bu kara delikler galaksilerin merkezinde yer alıyor ve etraflarındaki maddeyi tüketmeye devam ediyor. Zaten galaksilerin merkezlerindeki inanılmaz parlaklık da bu sürecin bir göstergesi. Bu arada araştırma ekibi Gaia verilerinin bir sonraki bölümlerinin en erken 2025'in sonlarında yayınlamayı planlıyor.

    Kaynakça https://www.space.com/milky-way-biggest-stellar-mass-black-hole-gaia https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Sleeping_giant_surprises_Gaia_scientists
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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