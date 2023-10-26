Samanyolu Galaksisi toplamından 1 milyon kat daha büyük patlama gözlemlendi

Amerikan Uzay Ajansı’na bağlı (NASA) James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak, Samanyolu Galaksisi'nin toplamından 1 milyon kat daha parlak bir patlama gözlemlendiği açıklandı.

Bu büyük patlama 7 Mart 2023 tarihinde gerçekleşti ve uzayda yaşam için gerekli nadir kimyasal elementleri oluşturdu.

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Samanyolu Galaksisi'nin genel toplamından 1 milyon kat daha parlak olan patlama, 50 seneden fazla süredir devam eden araştırmalarda tespit edilen “en parlak 2'nci gama ışını patlaması” olarak kayıtlara geçti.

Bu patlama, 2 nötron yıldızının yaklaşık 1 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiyle birleşmesiyle meydana geldi.

"GRB 230307A" adı verilen nadir patlama sonucu, 2 nötron ya da bir nötron yıldızı ile bir kara delik birleştiğinde, kompakt ikili sistemde meydana gelen ve adına "kilonova" denilen astronomik olay ortaya çıktı.

Hollanda'daki Radboud Üniversitesinde astrofizik profesörü Andrew Levan, James Webb Uzay Teleskobu'yla ilk kez bir "kilonova" sonrasının gözlemlendiğini söyledi.

James Webb Uzay Teleskobu, nadir bir metaloit olan "tellür"ün patlama sonrası ortaya çıkan kimyasal izini tespit etmek için de kullanıldı.

James Webb Uzay Teleskobu'nun yanı sıra NASA'nın Fermi Gama-Işığı Uzay Teleskobu, Neil Gehrels Swift Gözlemevi ve NASA'nın keşif uydusu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de patlamayı gözlemledi.

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