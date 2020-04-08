Samsung 11 ve 12.4 inçlik iki yeni amiral gemisi tablet hazırlıyor

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Tablet pazarının istikrarlı oyuncularından birisi olan Samsung, bu yıl için de amiral gemisi hazırlıklarına başladı. Firmanın bu kez farklı ekran boyutlarına sahip iki tablet hazırladığı iddia ediliyor.

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Galaxy Tab S7 neler sunacak?

Sektörden gelen bilgilere göre Galaxy Tab S6 modelinin devamı olacak yeni amiral gemisi tablet modellerinde iki farklı ekran boyutu kullanacak. Bir tanesi 11 inç boyutlarındayken diğeri ise 12.4 inç boyutlarında olacak.

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Yeni amiral gemilerinin Snapdragon 865 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama kapasitesi, daha gelişmiş kamera paketi ve daha iyi bir hızlı şarj desteği ile geleceği tahmin ediliyor.

İsimlendirme tarafında Galaxy Tab S7 öne çıkıyor olsa da Galaxy Note 12.4 şeklinde bir sürpriz yapmasını bekleyenler de var. Hatırlanacağı üzere Galaxy Note tablet serisinde S-Pen ekran kalemi önemli bir unsur olarak kullanılmıştı. İlerleyen haftalarda yeni tablet modelleri ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

https://www.phonearena.com/news/Samsung-11-inch-12.4-flagship-tablets-upcoming_id123646

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