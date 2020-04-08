Samsung 11 ve 12.4 inçlik iki yeni amiral gemisi tablet hazırlıyor

Tablet pazarının istikrarlı oyuncularından birisi olan Samsung, bu yıl için de amiral gemisi hazırlıklarına başladı. Firmanın bu kez farklı ekran boyutlarına sahip iki tablet hazırladığı iddia ediliyor.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy Tab S6 Lite görselleri sızdırıldı
Galaxy Tab S7 neler sunacak?
Sektörden gelen bilgilere göre Galaxy Tab S6 modelinin devamı olacak yeni amiral gemisi tablet modellerinde iki farklı ekran boyutu kullanacak. Bir tanesi 11 inç boyutlarındayken diğeri ise 12.4 inç boyutlarında olacak.
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Yeni amiral gemilerinin Snapdragon 865 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama kapasitesi, daha gelişmiş kamera paketi ve daha iyi bir hızlı şarj desteği ile geleceği tahmin ediliyor.
İsimlendirme tarafında Galaxy Tab S7 öne çıkıyor olsa da Galaxy Note 12.4 şeklinde bir sürpriz yapmasını bekleyenler de var. Hatırlanacağı üzere Galaxy Note tablet serisinde S-Pen ekran kalemi önemli bir unsur olarak kullanılmıştı. İlerleyen haftalarda yeni tablet modelleri ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.
https://www.phonearena.com/news/Samsung-11-inch-12.4-flagship-tablets-upcoming_id123646 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Örnek vermek gerekirse kenarlar hariç net ekran "Popüler Science" dergisi boyutlarındadır.
Samsung' un çıkaracağı tablet tahminimce klasik her zaman ki oran 16:9 olacaktır.
Apple' ın tabletini övdüğüme bakmayın, yüksek fiyatlar yüzünden satın almadım.
ISlemci pakedi de GPU CPU NPU filan gucu de Snapdragon 865 Plus veya Snapdragon 875 li olmalidir...
Apple bile tabletlerine ozel daha da guclu islemciler sunarken SAmsung ne hakla ne akilla cep telefonu icin tasarlanmis islemcileri kullaniyor anlamis degilim !
Bari UFS 3.0 ile gelse ... Tema destegi ...
RAM en az 12 GB olmali. Amiral telefonlarda bile 12 GB 16 GB RAM standart oluyorken tablet olmasi ile coklu is es zamanli gorevler dokumanlar erisilecek olmasi ile dahili depolama birimi cok yuksek cok hizli ve RAM en az 12 GB olmasi elzemdir.
Ekran da umarim MiniLED li olur.. Icerik tuketimine degil de icreik uretimi olarak ta ele alinabilsin. Hem gercek 10 bit milyar renk destegi de saglanir. Artik pentile 8 bit veya cakma FRC li 8+2 li filan da bir tablette AYIP olur....
Ekrani da 4K+ olmali . Ama gider de AMOLED tabanli ve ekrani da 4K+ dahi yapsa 16:10 filan yine tutmaz...
Samsung belli ki Ipad Pro lari anca hedef alma gayretinde ama donanimsal ozellikleri ile bakalim ne cikaracaklar ?
Lidar teknolojiis Ipad lerde geldi ...
Aslinda haberdeki Samsung tableti Mart ayinda tanitip Nisan da satista olmasi gerekirdi. Yillar onceki Tab S3 Samsung tabletimde boyle olmustu ... Samsung bu kadar gec oteleyebiliyorsa Note20 lere de yapsin ki Android 11 ve Snapdragon 875 ile piyasaya ilk cikan olsun. O zaman kim tutar Samsung u bilhassa her ulkede de resmi olarak Snapdragon lu modelleri de satarlarsa ...
Samsung eski yillar onceki gibi Exynos lu tabletlerini amiral tabletlerinde kullanmiyor :) .... Telefonlarinda niye kullaniyor Exynos anlamis degilim...