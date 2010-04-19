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Samsung 20nm üretim teknolojisiyle hazırladığı bellek yongalarını örneklendirmeye başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden biri olan Samsung, 20nm üretim teknolojisiyle NAND Flash bellek yongası geliştirdiğini açıkladı. SD kartlar ve gömülü uygulamalar için hazırlanan yeni yongaların, MLC (Multi Level Cell) formunda olduğu ve 30nm üretim teknolojisiyle hazırlanan mevcut çözümlere göre %50 daha yüksek verimlilik sundukları bildirildi.

Yeni yongalar sayesinde 10MB/saniye hızında yazabilen SD bellek kartlarının hazırlanabileceği belirtilirken, örneklendirmesi başlayan ilk yonganın 32Gb olduğu açıklandı. Hacimli üretimine yıl sonuna doğru başlanması beklenen 20nm NAND flash bellek yongalarının 4GB ile 64GB arasında farklı kapasite seçenekleri sunmaları bekleniyor.


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itsthehallowman 9 yıl
Bana nano mano yapma kardesim. Yapacaksan hizindan ve fiyatindan bahset. Ne o oylel nanik yapar gibi dakka basi bir nano haberi okur olduk ama ne ucuzluyor ne hizlaniyor. Samsung yoneticilerinin dikkatine !..

Okumaya başlayınca ilk aklıma gelen bu olmuştu.. SSD ler çıkalı kaç yıl oldu..
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fatihcanery 9 yıl
Samsung dünya devi olma yolunda emin adımlarla geliyor,girmedi sektör kalmadı galiba.Adamlar akıllı yükte hafif pahada ağır seyleri yapıyorlar,simdi bir tır yonga satarlar onu karşılamak için bir gemi dolusu eşya göndeririz.SONRA NEDEN DIŞ TİCARET AÇIĞI DERLER MANTIK BU...
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Confusion 9 yıl
firmanın 20nm de üretim yapması gerçekten müthiş bir haber. ellerindeki ürünün kullanım alanını özelliklerini göz önüne alarak çok iyi belirlemişler.
sonraki versiyonlar hızlandıkça SSDler içindeki yerlerini alacaklardır
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jiddi 9 yıl
Bana nano mano yapma kardesim. Yapacaksan hizindan ve fiyatindan bahset. Ne o oylel nanik yapar gibi dakka basi bir nano haberi okur olduk ama ne ucuzluyor ne hizlaniyor. Samsung yoneticilerinin dikkatine !..
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jiddi 9 yıl
Micron 34nm üretim teknolojisiyle NAND flash bellek yongası hazırlamaya başlamis - Haber tarihi 30 Haziran 2009 !
34nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla daha yüksek kapasiteli, daha hızlı ve daha az güç tüketen NAND flash bellek yongaları üreteceği belirtilen Micron'un ilk çözümlerin ONFI 2.1 ara birimini destekleyecekleri ifade edilirken 200MB/sn'lik veri aktarım performansı sunacakları ifade edilmekte.
Gelen bilgilere göre Micron'un 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını, yüksek performanslı Crucial sistem belleklerini hazırlayan ve aynı zamanda firmanın bir iştiraki olan Lexar Media'nın Platinum II serisi 32GB SDHC ve 16GB microSDHC bellek kartlarında kullanacağı açıklandı.
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jiddi 9 yıl
10MB/saniye hızında yazmasi iyi olmamis. Bugun 30 mb/saniyede yazan kartlar varken ! Bu nasil bir teknolojik ilerlemedir ?! Sanirim vardir farkli yonden ustunlukleri.
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Batuist 9 yıl
20nm çok iyi bir değer gibi gözüküyor.. Güzel bir gelişme... Yine samsung yine samsung...
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