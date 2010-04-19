Samsung 20nm üretim teknolojisiyle hazırladığı bellek yongalarını örneklendirmeye başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük yarıiletken üreticilerinden biri olan Samsung, 20nm üretim teknolojisiyle NAND Flash bellek yongası geliştirdiğini açıkladı. SD kartlar ve gömülü uygulamalar için hazırlanan yeni yongaların, MLC (Multi Level Cell) formunda olduğu ve 30nm üretim teknolojisiyle hazırlanan mevcut çözümlere göre %50 daha yüksek verimlilik sundukları bildirildi.
Yeni yongalar sayesinde 10MB/saniye hızında yazabilen SD bellek kartlarının hazırlanabileceği belirtilirken, örneklendirmesi başlayan ilk yonganın 32Gb olduğu açıklandı. Hacimli üretimine yıl sonuna doğru başlanması beklenen 20nm NAND flash bellek yongalarının 4GB ile 64GB arasında farklı kapasite seçenekleri sunmaları bekleniyor.
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Okumaya başlayınca ilk aklıma gelen bu olmuştu.. SSD ler çıkalı kaç yıl oldu..
sonraki versiyonlar hızlandıkça SSDler içindeki yerlerini alacaklardır
34nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla daha yüksek kapasiteli, daha hızlı ve daha az güç tüketen NAND flash bellek yongaları üreteceği belirtilen Micron'un ilk çözümlerin ONFI 2.1 ara birimini destekleyecekleri ifade edilirken 200MB/sn'lik veri aktarım performansı sunacakları ifade edilmekte.
Gelen bilgilere göre Micron'un 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını, yüksek performanslı Crucial sistem belleklerini hazırlayan ve aynı zamanda firmanın bir iştiraki olan Lexar Media'nın Platinum II serisi 32GB SDHC ve 16GB microSDHC bellek kartlarında kullanacağı açıklandı.