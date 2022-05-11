Samsung, 6G çalışmalarına başladı: Hızlar 50 kat artacak

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Günümüzde 5G bağlantı teknolojisi yavaş yavaş standart halini gelirken, büyük şirketlerin 6G yatırımları hız kazanmaya başladı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirketin 6G teknolojilerine yönelik '6G Spectrum: Expanding The Frontier' isimli yeni bir makale paylaştı. Makalede teknolojinin sunacağı olası geliştirmelere değinen şirket, 6G ile birlikte 5G ağlarındaki 20Gbps hızlardan 50 kat daha hızlı diyebilecegimiz 1 Tbps hızlara ulaşılacağını iddia ediyor.

Çalışmalar başladı

Bununla birlikte yüzlerce MHz'den onlarca GHz'e kadar değişen ultra-geniş bantlı bir spectrum gerektireceği belirtilen yeni teknoloji, hologram ve genişletilmiş gerçeklik (XR) konusunda büyük bir gelişim sağlayacak. Ayrıca kapsama alanı konusunda taleplerin arttığını bildiren şirket, bunun için 1GHz’in altındaki düşük banttan 1 ila 24Ghz aralığındaki orta banta ve hatta 24 ila 300GHz aralığındaki yüksek bantlara kadar 6G için mevcut tüm bantları değerlendirmeyi düşünüyor.

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2021 yılının Haziran ayında gerçekleştiren 15 metrelik iç mekan testlerinde 6 Gbps aktarım hızına ulaşan Samsung, 2022 yılındaki denemelerde 30 metre mesafede 12 Gbps, dış mekanlarda ise 120 metre mesafede 2,3 Gbps'lik hızlara erişildiğini belirtiyor. Şirketin 6G iletişim teknolojilerini anlamak, geliştirmek ve standart haline getirmek için uzun zaman önce yola çıktığını söyleyen Samsung İletişim Araştırma Merkezi Başkanı Sunghyun Choi, ''Bir sonraki hiper bağlantılı deneyimi, hayatın her köşesine getirme vizyonumuzu yaymak için liderlik etmeye ve bulgularımızı paylaşmaya kararlıyız'' sözlerini dile getirdi.

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