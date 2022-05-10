Samsung Galaxy S22, iPhone 13’ten 3 kat daha fazla değer kaybediyor

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Bu sene, amiral gemiler arasında kızgın bir rekabet bulunuyor. iPhone 13 serisinin karşısına çıkan Galaxy S22 serisi, ikinci el satıcılarını üzeceğe benziyor.

Galaxy S22 serisi, 2 ayda değerinin yarısını kaybetti

SellCell tarafından yapılan analiz ile Galaxy S22, iPhone 13 ve Pixel 6 serilerinin ikinci el değerlerini karşılaştırıyor. Rapor, her cihazın çıkışından 2 ay sonraki değerini hesaplamış ve bunları karşılaştırmış. Galaxy S22 serisi, ortalama %47 ile en büyük değer kaybını gösteriyor. Pixel 6 serisi ortalama %42 değer kaybederken iPhone 13 serisi yalnızca %16 değer kaybetmiş durumda. Hatta 128GB Galaxy S22+ modeli, %57,5 değer kaybederek listedeki en kötü cihaz olmayı başarıyor.

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Samsung, her ne kadar Android tarafında amiral gemi pazarını yönetse de iPhone serisinin değer kaybı ile yarışamamış. iPhone’lar zaten değelerini uzun yıllar korumaları ile biliniyor. Hatta 128GB iPhone 13 Pro Max modeli, çıkışından 2 ay sonra yalnızca %4 değer kaybederek listedeki en başarılı akıllı telefon oluyor. 256GB Pixel 6 Pro ise firmanın en başarısız modeli olarak %47 değer kaybetmiş durumda. iPhone ve Pixel modelleri, çıkışından 1 ay sonraa değer kaybetse de ikinci ayda bunu biraz toparlıyor ancak Samsung, benzer bir performans gösteremiyor. Galaxy S22 kullanıcılarını üzebilecek bir haber en azından Samsung’un değişim programı sayesinde daha iyi bir durumda geliyor.

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Galaxy S22, iPhone 13’ten çok daha fazla değer kaybediyor