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    Samsung, ağ kalitesini artırmak için 6G'de yapay zekayı kullanmayı planlıyor

    Samsung, gelecek nesil mobil iletişim standardı 6G'de ağ kalitesini iyileştirmek, maliyetleri azaltmak ve verimliliği arttırmak için yapay zekayı kullanmayı planlıyor.
    Samsung, 6G'de yapay zekayı kullanmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, gelecek nesil mobil iletişim standardı 6G'de yapay zekayı kullanmayı planlıyor. Şirketin telekomünikasyon bölümü Samsung Networks, 6G teknolojisine yapay zekayı entegre ederek, geleceğe yönelik ve sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için ağ kalitesini iyileştirmeyi planlıyor.

    6G'de beş alanda fayda sağlaycak

    Şirket, 2020'de 6G telekomünikasyon teknolojisiyle ilgili ilk araştırma teknik belgesini yayınladıktan sonra, konu hakkında yeni bir teknik belge yayınladı. Buna göre, gelecekte hayatımıza girecek olan 6G, beş alanda önemli faydalar sağlayacak.

    • Eğlence, sağlık ve bilim için sürükleyici Arttırılmış Gerçeklik (XR) deneyimi
    • Fiziksel varlıkların sanal kopyaları olan Dijital İkiz teknolojisi
    • Birden fazla sensör, makine ve terminal arasında sürekli bağlantıya izin veren Kitlesel İletişim
    • Hizmet alanlarının genişletilmesi ve karasal ve karasal olmayan (uydu) ağlar arasında birlikte çalışmayı sağlayan Yaygın Bağlantı
    • Kablolu bağlantıya benzer kalitede Sabit Kablosuz Internet
    Samsung, 6G'de yapay zekayı kullanmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, yapay zeka kullanımının bu alanlarda kullanıcı deneyimini geleceğe hazır hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda maliyetleri düşüreceğini, enerji verimliliğini arttıracağını ve hizmet kapsamını genişleteceğini söylüyor.

    Samsung, 6G telekomünikasyon standardının 2030 yılında kesinleşmesini ve bu alandaki araştırma ve geliştirmenin yakın zamanda yoğunlaşmasını bekliyor.

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