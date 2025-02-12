Samsung, ağ kalitesini artırmak için 6G'de yapay zekayı kullanmayı planlıyor

6G'de beş alanda fayda sağlaycak
Şirket, 2020'de 6G telekomünikasyon teknolojisiyle ilgili ilk araştırma teknik belgesini yayınladıktan sonra, konu hakkında yeni bir teknik belge yayınladı. Buna göre, gelecekte hayatımıza girecek olan 6G, beş alanda önemli faydalar sağlayacak.
- Eğlence, sağlık ve bilim için sürükleyici Arttırılmış Gerçeklik (XR) deneyimi
- Fiziksel varlıkların sanal kopyaları olan Dijital İkiz teknolojisi
- Birden fazla sensör, makine ve terminal arasında sürekli bağlantıya izin veren Kitlesel İletişim
- Hizmet alanlarının genişletilmesi ve karasal ve karasal olmayan (uydu) ağlar arasında birlikte çalışmayı sağlayan Yaygın Bağlantı
- Kablolu bağlantıya benzer kalitede Sabit Kablosuz Internet
Samsung, 6G telekomünikasyon standardının 2030 yılında kesinleşmesini ve bu alandaki araştırma ve geliştirmenin yakın zamanda yoğunlaşmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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