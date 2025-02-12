Samsung, ağ kalitesini artırmak için 6G'de yapay zekayı kullanmayı planlıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, gelecek nesil mobil iletişim standardı 6G'de yapay zekayı kullanmayı planlıyor. Şirketin telekomünikasyon bölümü Samsung Networks, 6G teknolojisine yapay zekayı entegre ederek, geleceğe yönelik ve sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için ağ kalitesini iyileştirmeyi planlıyor.

6G'de beş alanda fayda sağlaycak

Şirket, 2020'de 6G telekomünikasyon teknolojisiyle ilgili ilk araştırma teknik belgesini yayınladıktan sonra, konu hakkında yeni bir teknik belge yayınladı. Buna göre, gelecekte hayatımıza girecek olan 6G, beş alanda önemli faydalar sağlayacak.

Eğlence, sağlık ve bilim için sürükleyici Arttırılmış Gerçeklik (XR) deneyimi

deneyimi Fiziksel varlıkların sanal kopyaları olan Dijital İkiz teknolojisi

teknolojisi Birden fazla sensör, makine ve terminal arasında sürekli bağlantıya izin veren Kitlesel İletişim

Hizmet alanlarının genişletilmesi ve karasal ve karasal olmayan (uydu) ağlar arasında birlikte çalışmayı sağlayan Yaygın Bağlantı

Kablolu bağlantıya benzer kalitede Sabit Kablosuz Internet

Tam Boyutta Gör Samsung, yapay zeka kullanımının bu alanlarda kullanıcı deneyimini geleceğe hazır hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda maliyetleri düşüreceğini, enerji verimliliğini arttıracağını ve hizmet kapsamını genişleteceğini söylüyor.

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Samsung, 6G telekomünikasyon standardının 2030 yılında kesinleşmesini ve bu alandaki araştırma ve geliştirmenin yakın zamanda yoğunlaşmasını bekliyor.

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