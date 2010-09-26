Samsung 8GB kapasiteli DDR3-SoDIMM bellek modülünün hacimli üretimine başladı

Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Samsung, yüksek performanslı notebook'lar için hazırladığı 8GB kapasiteli DDR3-SoDIMM bellek modülünü üretmeye başladı. Yüksek yoğunluklu yeni bellek modülü, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 1G x64 konfigürasyonlu DDR3 DRAM yongalarını kullanıyor.

1333MHz'de görev yapan ve standart olarak 1.5v geriliminde çalışan 8GB kapaisteli DDR3 SoDIMM bellek modülünün daha çok mobil iş istasyonlarında kullanılması bekleniyor. Samsung cephesinden gelen bilgiler egöre Dell, 15-inç boyutundaki Precision M4500 modelinde yer vererek yeni bellek modülünü kullanan ilk isim oldu.