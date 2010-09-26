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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 8GB kapasiteli DDR3-SoDIMM bellek modülünün hacimli üretimine başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Samsung, yüksek performanslı notebook'lar için hazırladığı 8GB kapasiteli DDR3-SoDIMM bellek modülünü üretmeye başladı. Yüksek yoğunluklu yeni bellek modülü, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 1G x64 konfigürasyonlu DDR3 DRAM yongalarını kullanıyor.

1333MHz'de görev yapan ve standart olarak 1.5v geriliminde çalışan 8GB kapaisteli DDR3 SoDIMM bellek modülünün daha çok mobil iş istasyonlarında kullanılması bekleniyor. Samsung cephesinden gelen bilgiler egöre Dell, 15-inç boyutundaki Precision M4500 modelinde yer vererek yeni bellek modülünü kullanan ilk isim oldu.


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DH Misafiri 8 yıl
evet 8gb ram var samsung başaröış ve sonunda PC min ramlarıni tam kapasiteye ulaştırabileceğim
yani 32gb ram
dell m6500
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::Ashes:: 9 yıl
çok güzel bir gelişme 8gb yaygınlaşırsa artık 4gblerda ucuzlar bizde 2x2 yerine 4x2 li kitler alırız aynı fiyata
teknolojinin ilerlemesi güzel birşey :)
1 Yanıt Yanıtla
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MaDMaxiBo 8 yıl ::Ashes::
::Ashes::

çok güzel bir gelişme 8gb yaygınlaşırsa artık 4gblerda ucuzlar bizde 2x2 yerine 4x2 li kitler alırız aynı fiyata

teknolojinin ilerlemesi güzel birşey :)

2x4gb kitler 100 liraya kadar düştü zaten


sodimm için diyorsan onu bilmiyorum ama...
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Batuist 9 yıl
yalnız mobil iş istasyonlarında kullanılan sistemler bu bellek modülünü ağzına kadar doldurduğunuzda o kadar veriyle baş edebilecekmi acaba??* benim sistemde ram kullanım miktarı 3GB üzerine çıktımı hemen performansta hissediliyor.. hem mobil hemde 8GB ve bundan çift kanal kullansa 2 adet olsa 16GB 15GBtı dolsa o sistem zor çalışır..
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El Mukteda 9 yıl
8GB tek parçamı? notebook'larla pek aram yok ama tek parça 8GB destekli notebook varmı?
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