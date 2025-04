Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 7 güncellemesini vermeye başladı

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisi için dört ay gibi uzun süredir One UI 7 beta testi sürüyor. Testlerin ardından nihayet Samsung, Android 15 tabanlı güncellemeyi sunmaya başladı. Galaxy S24 telefonlara kararlı One UI 7 güncellemesi gelmeye başladı.

One UI 7 güncellemesi, bazı ülkelerde Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra için indirilebilir, kademeli olarak yayılacak. Galaxy S24 FE modeli için güncelleme henüz yayınlanmadı. Güncelleme şu anda beta test kullanıcılarıyla sınırlı, ilerleyen saatlerde herkese sunulacak. Güncelleme, BYCG ile biten ürün yazılımı sürümüyle geliyor.

One UI 7 güncellemesi neler sunuyor?

Android 15 tabanlı One UI 7, Galaxy S24 serisinin yararlanabileceği yedi büyük işletim sistemi yükseltmesinin ilki. One UI 7 güncellemesi, Galaxy S24 telefonlara Ses Silme ve geliştirilmiş yazma ve çizim yardımcı araçları dahil olmak üzere birçok yeni yapay zeka aracı getiriyor. Kilit ekranında ve durum çubuğunda devam eden aktiviteleri gösteren Now Bar ve yenilenen simgeler, yeni Hızlı Panel ve kişiselleştirilebilir Bildirim bölümü, güncellemenin bir parçası.

Galaxy S24 serisi için One UI 7 güncellemesi yayınlandı