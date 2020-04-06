Samsung Birleşik Krallık, 8K TV alana 4K Frame TV hediye ediyor

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Dünyanın lider TV üreticisi Samsung, 8K TV modellerini piyasaya sürmekte hiç gecikmemişti. Firma İngiltere’nin de içinde olduğu Birleşik Krallık bölgesinde yaptığı yeni kampanya dâhilinde 8K TV satın alanlara 4K Frame TV hediye ediyor.

Sadece kısıtlı bir süre için geçerli olan bu kampanya, 2020 QLED TV’lerle kullanılabiliyor. İnternet sitesi ve fiziksel mağazalar yoluyla bu TV’ler için ön siparişler alan Samsung, 8K TV sattığı müşterilerin daha sonra tekrar onlara müracaat etmesini istiyor. Bu sırada satın alımı kanıtlar belge ile 4K Frame TV, ücretsiz şekilde 45 gün içerisinde teslim ediliyor.

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8K TV modellerini en ucuzu 3999 sterlin iken, firmanın 1000 sterlin değerinde bir 4K TV’yi hediye etmesi, fiyat değer oranını oldukça artıran bir etken. Kampanya, açıklanana göre 7 Nisan’da son bulacak.

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