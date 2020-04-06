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    Samsung Birleşik Krallık, 8K TV alana 4K Frame TV hediye ediyor

    Samsung'un İngiltere başta olmak üzere Birleşik Krallık ülkelerindeki kolu, 8K TV satışlarını desteklemek için ön sipariş verenlere 1000 Sterlin değerinde 4K Frame TV hediye ediyor.
    2 gün
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    Televizyonlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Birleşik Krallık, 8K TV alana 4K Frame TV hediye ediyor
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    Dünyanın lider TV üreticisi Samsung, 8K TV modellerini piyasaya sürmekte hiç gecikmemişti. Firma İngiltere’nin de içinde olduğu Birleşik Krallık bölgesinde yaptığı yeni kampanya dâhilinde 8K TV satın alanlara 4K Frame TV hediye ediyor.

    Sadece kısıtlı bir süre için geçerli olan bu kampanya, 2020 QLED TV’lerle kullanılabiliyor. İnternet sitesi ve fiziksel mağazalar yoluyla bu TV’ler için ön siparişler alan Samsung, 8K TV sattığı müşterilerin daha sonra tekrar onlara müracaat etmesini istiyor. Bu sırada satın alımı kanıtlar belge ile 4K Frame TV, ücretsiz şekilde 45 gün içerisinde teslim ediliyor. 

    Ayrıca Bkz. "IKEA, 2018 kataloğunun %70’inde yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullandı"

    8K TV modellerini en ucuzu 3999 sterlin iken, firmanın 1000 sterlin değerinde bir 4K TV’yi hediye etmesi, fiyat değer oranını oldukça artıran bir etken. Kampanya, açıklanana göre 7 Nisan’da son bulacak.



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    Feyzuli 2 gün en beğenilen
    Bize anca 7 öde 1 al kampanyasından 8K TV alana yanında margarinli kazık veriyorlar. Ehh başka türlüsü pahalıya gelir yoksa.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    niyazieser 1 gün yeni yorumcu
    ülkemize ne zaman gelecek acaba
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    olağan_şüpheli 1 gün
    4k 65inç oled tv alabilsem yeter. 8-10 bin tl den başlıyor
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 gün
    ABD'de de laptop alana 82 ekran falan TV hediye ediyorlar ve bunların toplam fiyatı 400$ falan.

    Bizde ise Atari seviyesi bir laptop 2500TL civarı.
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    TurboBoosted (Evren X) 1 gün
    araba parasıdır bu. yani araba alana hediye tv veriyorlar gibi düşün.
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    burakdc 2 gün
    ılk 8 k orneklerı turkıyeye geldı gecen sene 65 ınch 8 k nın fıyatı 25000 TL ye kadar gerılemıstı bu sene ne olur bılmem ama bızde daha uzun yıllar 8k tv yaygın olarak satılamaz gıbı gelıyor cunku bırakın 8k tv yı 4k tvlerı dolduracak yayın ve ıcerık yenı yenı yaygınlasıyor bırde 8k goruntu netlıgı ve keskınlıgı acısından cok bır sey kazandırmayacak herseferınde tekrar tekrar soyluyorum 3d gerı gelse cok daha ıyı olur keske uretıcıler mesajlarımı dıkkate alsa hdr frame rate yada cozunurlukten zıyade tekrardan 3d olmalı artık
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    DavutBurak36 2 gün yeni yorumcu
    Keşke türkiuedede olsa
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    eren1can 2 gün yeni yorumcu
    fiyatı uygun olsa bari bizde alsak
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    DH Misafiri 2 gün
    Dünya'da ne oluyor ne bitiyor,bunu bilmek insanlığa vizyon açar.Ayrıca her bilgiden fayda beklmek mantıksız. Bilgi,güçtür. Ön yargısız yıllar dilerim.
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    2498 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    samsung 8k tv, qled tv ve
    2 etiket daha frame 4k tv Ev Elektroniği
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