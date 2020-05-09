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    Samsung da banka kartı çıkarıyor

    Teknoloji devi Apple geçen yol Goldman Sachs işbirliği ile kredi kartı hizmeti sunmaya başlamıştı. Güney Koreli Samsung da kendi fiziksel banka kartını çıkarmaya hazırlanıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung da banka kartı çıkarıyor
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    Samsung bu yaz fiziksel banka kartı çıkararak yeni bir Samsung Pay deneyimi başlatmayı planlıyor. Güney Koreli dev söz konusu banka kartını, kişisel finans kuruluşu SoFi ile işbirliği içerisinde kullanıma sunacak.

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    Samsung Pay Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı ve CEO'su Sang Ahn'a göre şirket "para yönetimine yönelik bir mobil platform" geliştiriyor. Ancak deneyimli yönetici bu konuda çok fazla bilgi vermedi.

    Samsung da banka kartı çıkarıyor
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    Detaylar önümüzdeki haftalarda açıklanacak

    Önümüzdeki haftalarda Samsung'un bu yöndeki planları hakkında daha detaylı bir açıklama yapılacak. Hatırlayacağınız üzere Apple da geçen yıl Goldman Sachs işbirliği ile kredi kartı çıkarmıştı.

    Samsung da banka kartı çıkarıyor
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    Arama devi Google'ın da kendi banka kartı üzerinde çalıştığında dair raporlar var. Çinli dev Huawei ise geçen ay Çin'de hem fiziksel hem de sanal olarak kullanılabilen bi banka kartı çıkardı. Şirket ilk başvuru yapanlardan bir yıla mahsus olmak üzere yıllık üyelik ücreti almayacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/08/samsung-pay-debit-card-summer-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jimlovell (Mert Şenyurt) 4 gün
    Ödemeniz yapılıy..... ⏳
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    mehmetfeyaz33 4 gün
    aidat almazsa kullanılır bak
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    Askaparta 5 gün
    Olmadı, seneye aidat alacakmış.
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    interwap (Volkan ) 6 gün
    Ülkemizde olmasa da belli ülkelerde Samsung Pay yıllardır kullanılıyor.
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    gun (Gün Oksay) 6 gün
    Bunlar finansal teknoloji diye geçen Fintek’in çok gelişmediği ülkelerde işe yarıyor şaka maka dünyanın en iyi teknolojik finansal hizmetler Türkiye’de.
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    Kampaku 6 gün yeni yorumcu gun
    Ama hala telefonla ödeme yapamıyoruz. Cüzdan kart çıkartmak zor değil tabii ama insan özeniyor.
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    Greylights (THE E ) 6 gün
    Şu kartlar kadar saçma bişey yok. Artık sanala, telefona yada tek bir karta toplansın bu nedir cüzdan dolu kart. Atm ye gidiyorum ara ki kart bulasın buluyorsun sözde temazssız var okumuyor, tak iki saat kartı okusun okumaz geri çıkarır. QR okutmaya çalışıyorum ekranlar leş yansımadan okuyamıyor telefon. Tek inancım şu Samsung Pay idi. Söz verdiler gelecek diye ama Lanet olası samsung birşey yapmadı. Yoksa hem telefonunu hem saatini alacaktım.

    Şimdi de kart çıkarıyorlar salak saçma eskiye dönüyoruz hayrola?
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    khytr89 (Hakan ) 6 gün
    Bankalar, poslar ve ATM'ler NFC ye geçiyor, telefon şirketleri karta :/
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    canmania (ismail can) 6 gün khytr89
    En büyük sebebi internet üzerinden alışverişlerde kullanılması için çıkarttıyorlar.
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