Samsung da banka kartı çıkarıyor

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Samsung bu yaz fiziksel banka kartı çıkararak yeni bir Samsung Pay deneyimi başlatmayı planlıyor. Güney Koreli dev söz konusu banka kartını, kişisel finans kuruluşu SoFi ile işbirliği içerisinde kullanıma sunacak.

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Samsung Pay Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı ve CEO'su Sang Ahn'a göre şirket "para yönetimine yönelik bir mobil platform" geliştiriyor. Ancak deneyimli yönetici bu konuda çok fazla bilgi vermedi.

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Detaylar önümüzdeki haftalarda açıklanacak

Önümüzdeki haftalarda Samsung'un bu yöndeki planları hakkında daha detaylı bir açıklama yapılacak. Hatırlayacağınız üzere Apple da geçen yıl Goldman Sachs işbirliği ile kredi kartı çıkarmıştı.

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Arama devi Google'ın da kendi banka kartı üzerinde çalıştığında dair raporlar var. Çinli dev Huawei ise geçen ay Çin'de hem fiziksel hem de sanal olarak kullanılabilen bi banka kartı çıkardı. Şirket ilk başvuru yapanlardan bir yıla mahsus olmak üzere yıllık üyelik ücreti almayacak.

https://www.gizmochina.com/2020/05/08/samsung-pay-debit-card-summer-launch

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