Samsung krizi derinleşiyor: Net gelir yüzde 95 düştü!

Samsung resmen çakıldı

Yılın ikinci çeyreğinde Samsung, sadece 0,527 milyar dolar faaliyet kârı elde etti. Bu net gelir, bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 95’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Samsung aynı zamanda satışlarda da yüzde 22’lik bir düşüş bildirdi ancak yapay zekâ için gerekli olan DRAM çiplerine olan talebin ikinci çeyrekte düşüşü hafiflettiğini aktardı. Samsung'un yatırımcıları sonuçlardan kesinlikle memnun olmayacak olsa da şirket, küresel talebin yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyor. Bu arada Samsung, ikinci çeyrekte yüzde 22’lik düşüşle 47 milyar dolar gelir açıkladı.

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Şirket gelirdeki düşüşü bir kısmını da ilk çeyrekte "Galaxy S23 lansmanının etkisinin azalmasıyla" akıllı telefon sevkiyatlarındaki düşüşe bağlıyor. Hatırlanacağı üzere Samsung'un mobil bölümü, Galaxy S23 serisinin, özellikle de Galaxy S23 Ultra'nın güçlü satışları nedeniyle bir önceki kazanç döneminde iyi bir performans sergilemişti. Şimdi ise bölümün konsolide geliri 23,7 milyar dolardan 20 milyar dolara düşerken faaliyet kârı da 500 milyon dolara düştü.

Samsung'un bellek işi, ilk çeyrekte 10,2 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu bölüm, ikinci çeyrekte 11,53 milyar dolar elde ederek hafif bir artış yaşadı. Şirket ileriye dönük olarak, DDR5 ve LPDDR5x bileşenleri gibi "yüksek katma değerli ürünler" olarak adlandırdığı ürünlerin satışına odaklanmayı planlıyor.

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Samsung serbest düşüşte! Net gelir yüzde 95 düştü