Samsung krizi derinleşiyor: Net gelir yüzde 95 düştü!

Samsung resmen çakıldı
Yılın ikinci çeyreğinde Samsung, sadece 0,527 milyar dolar faaliyet kârı elde etti. Bu net gelir, bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 95’lik bir düşüş anlamına geliyor.
Şirket gelirdeki düşüşü bir kısmını da ilk çeyrekte "Galaxy S23 lansmanının etkisinin azalmasıyla" akıllı telefon sevkiyatlarındaki düşüşe bağlıyor. Hatırlanacağı üzere Samsung'un mobil bölümü, Galaxy S23 serisinin, özellikle de Galaxy S23 Ultra'nın güçlü satışları nedeniyle bir önceki kazanç döneminde iyi bir performans sergilemişti. Şimdi ise bölümün konsolide geliri 23,7 milyar dolardan 20 milyar dolara düşerken faaliyet kârı da 500 milyon dolara düştü.
Samsung'un bellek işi, ilk çeyrekte 10,2 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu bölüm, ikinci çeyrekte 11,53 milyar dolar elde ederek hafif bir artış yaşadı. Şirket ileriye dönük olarak, DDR5 ve LPDDR5x bileşenleri gibi "yüksek katma değerli ürünler" olarak adlandırdığı ürünlerin satışına odaklanmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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