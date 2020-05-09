Sony Xperia 10 ve 10 Plus sonunda Android 10 güncellemesi aldı

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Sony'nin, özellikle amiral gemisi olmayan telefonlar söz konusu olduğunda yazılım güncellemelerini yayınlama konusunda yavaş olduğu su götürmez bir gerçek. Şirket Xperia 10 ve 10 Plus kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Android 10 güncellemesini nihayet dağıtmaya başladı.

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Sınırlı sayıda bölgede yayınlandı

Xperia Blog'da yer alan habere göre Sony Xperia 10 ve 10 Plus'a gelen Android 10 güncellemesi şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı için ve yalnızca belirli bölgelerde yayınlandı. Söz konusu güncellemenin v53.1.A.2.2 sürüm numarasını taşıdığı belirtilirken, Mart güvenlik yaması ile geleceği bildirildi.

Tüm bunlara ek olarak Sony Xperia 10 ve 10 Plus modellerine gelen Android 10 güncellemesinin, sistem genelinde geliştirilmiş karanlık mod, yeni jest tabanlı navigasyonu, canlı altyazı, odak modu ve daha ayrıntılı izin ve gizlilik kontrolleri sunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/android_10_rolling_to_xperia_10_and_10_plus-news-43094.php

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