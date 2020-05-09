Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony Xperia 10 ve 10 Plus sonunda Android 10 güncellemesi aldı

    Teknoloji üreticisi Sony, 2019 yılında piyasaya sürdüğü Xperia 10 ve 10 Plus akıllı telefon modelleri için Android 10 güncellemesini yayınlladı. Güncelleme şimdilik belirli bölgelerde dağıtılyor.
    6 gün
    2,8b
    1
    5
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sony Xperia 10 ve 10 Plus sonunda Android 10 güncellemesi aldı
    Tam Boyutta Gör

    Sony'nin, özellikle amiral gemisi olmayan telefonlar söz konusu olduğunda yazılım güncellemelerini yayınlama konusunda yavaş olduğu su götürmez bir gerçek. Şirket Xperia 10 ve 10 Plus kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Android 10 güncellemesini nihayet dağıtmaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "Google Lens artık el yazısı ile yazılmış metinleri tarayarak, PC'ye yapıştırabiliyor"

    Sınırlı sayıda bölgede yayınlandı

    Xperia Blog'da yer alan habere göre Sony Xperia 10 ve 10 Plus'a gelen Android 10 güncellemesi şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı için ve yalnızca belirli bölgelerde yayınlandı. Söz konusu güncellemenin v53.1.A.2.2 sürüm numarasını taşıdığı belirtilirken, Mart güvenlik yaması ile geleceği bildirildi.

    Sony Xperia 10 ve 10 Plus sonunda Android 10 güncellemesi aldı

    Tüm bunlara ek olarak Sony Xperia 10 ve 10 Plus modellerine gelen Android 10 güncellemesinin, sistem genelinde geliştirilmiş karanlık mod, yeni jest tabanlı navigasyonu, canlı altyazı, odak modu ve daha ayrıntılı izin ve gizlilik kontrolleri sunduğunu da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gsmarena.com/android_10_rolling_to_xperia_10_and_10_plus-news-43094.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sedat. (S. Y.) 5 gün
    Sony Xperia Mark 2 şahane bir telefon ama TR'e gelmiyor Malesef. Bir telefonda ne istiyosam adamlar sanki bizzat beni dinlemiş gibi telefon yapmışlar.. Resmi satışları olmasada Türkiyede piyasada bi şekilde bulunursa almayi düşünüyorum gerekirse 700 800 lira verip resmi şekilde kaydedip kullanicam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kadirsahin05 5 gün yeni yorumcu
    şu sony ne zaman türkiyeye gelecek ya beklemekten agaç olduk burda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 5 gün
    Şu telefonu kurban olayım Türkiye ye getirin alak hala Sony kullanıyorum 4 yıl oldu direniyor makina
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 5 gün
    Bizim xz1ler yalan oldu. Yenileyelim diyoruz Türkiye'ye de gelmiyor. Başka marka da almak istemiyorum. Mağduruz Sony. Duy sesimizi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mipa90 (memduh oktay) 6 gün
    Sony guncelleme konusunda 1 numaradir. Google cihazları hariç android 10 u cihazlarına ulaştıran en hızlı firmadır .
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün OPPO 40W hızlı şarj batarya sağlığına iyi gelmiyor 6 gün Vitalik övdü, ZRX uçtu 6 gün 100 saat batarya süresi sunan ReduxBuds kulaklık bağış rekorları kırıyor 6 gün Bir ankete katılan Tesla çalışanlarının yarısına göre Elon Musk’ın tweetleri, şirkete zarar veriyor 6 gün Robot köpek Spot, Singapur’da “sosyal mesafeyi koruyun” uyarısı yapmak için kullanılıyor 6 gün Google'dan "Müşterinin istediği bir Pixel 4, Google gönderdi on Pixel 4" dedirten ilginç teslimat hatası 6 gün Koronavirüs vakalarında en düşük sayı elde edildi 6 gün Microsoft kendiliğinden ekranı kırılan Surface Laptop 3’leri ücretsiz onaracak 6 gün Amerikan toplumundaki her 5 çocuktan 1'i obezite ile karşı karşıya 6 gün Samsung da banka kartı çıkarıyor 6 gün Bitki virüsleri otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabilir 6 gün Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak 6 gün Intel DG1 SiSoftware’de görüldü 6 gün Microsoft'tan İtalya'ya 1.5 milyar dolarlık bulut bilişim yatırımı 6 gün Facebook, karanlık mod seçeneğini tüm masaüstü kullanıcılarına sundu 6 gün Honor X10 grafen soğutma sistemi ile gelecek 6 gün Apple’ın kafa üstü kulaklığı ‘AirPods Studio’ adıyla gelebilir 6 gün Kablosuz mekanik mini klavye? "Anne Pro 2 incelemesi" 6 gün Realme X3 SuperZoom'un 60x yakınlaştırma ile geleceği onaylandı 6 gün 2020'de marketlerde en çok neleri aradık? 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Sony Xperia 10 ve 10 Plus sonunda Android 10 güncellemesi aldı Sonraki Milli insansız kara araçlarımız Mini Tanklar için seri üretime geçiliyor 1 hf. Samsung ve Google, Galaxy modellerine RCS özelliğini sunmak için beraber çalışıyor 1 hf. Araştırma, 'ölümcül' sıcaklık ve nem kombinasyonun ortaya çıktığını gösteriyor! 1 hf. LG Stylo 6'nın basın görselleri ortaya çıktı 1 hf. Twitter’a tweet zamanlama özelliği sonunda geliyor 1 hf. Google Duo'ya Web'de grup video görüşmeleri geliyor 1 hf. Qualcomm Snapdragon 768G özellikleri sızdırıldı 1 hf. Meizu Supercharged şarj istasyonu satışa çıkıyor 1 hf. Nintendo Switch satışları hız kesmiyor 1 hf. Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı 1 hf. Poco F2 Pro'nun global lansmanı 12 Mayıs'ta yapılacak 1 hf. Meizu HD60 kablosuz kulaklıklar tanıtıldı 1 hf. Google Lens artık el yazısı ile yazılmış metinleri tarayarak, PC'ye yapıştırabiliyor 1 hf. 1500 TL değerinde 54 oyun Steam'de sadece 76 TL'ye satılıyor 1 hf. Xiaomi önümüzdeki hafta Redmi K30 5G Speed ​​Edition'ı tanıtacak 1 hf. Evden çıkmadan Hyundai'den yeni bir araç satın almak mümkün 1 hf. Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1848 1 hf. Yerli koronavirüs aşısının hayvan deneyleri başladı 1 hf. Apple'ın dizüstü bilgisayar satışları düşüşte 1 hf. Hayatını kaybeden bir kedide koronavirüs tespit edildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    KADINLARIN AŞKI DA SEVGİSİ DE YALAN
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi