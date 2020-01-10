Samsung da iç mekan bitki yetiştirme sistemi geliştirdi

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CES 2020 fuarında iç mekanda bitki yetiştirme amacıyla gerekli şartları otomatik ve akıllı olarak sağlayabilen büyük buzdolabı tarzındaki cihazlar öne çıktı. LG’nin ardından Samsung da bitki yetiştirme dolabı geliştirdi.

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Samsung Indoor Gardening Appliance adındaki cihaz kapıları camdan imal edilmiş ve bir buzdolabını andırıyor. Fuardaki demo ünitesinde 4 bitki rafı yer alıyor. Her rafta içerisine 6 küçük saksı olan iki büyük kutu sığabiliyor.

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Kullanıcılar bitkilerin boylarına göre tek büyük saksı koyabiliyor veya bir rafı kaldırarak uzun bitkiler yetiştirebiliyor. Dolap bitkilerin ihtiyacı olan suyu sağlıyor, ışığı ve sıcaklığı ayarlıyor. Alt kısımda ise bir su deposu mevcut.

Oldukça pahalı olacağı tahmin edilen bitki yetiştirme dolapları elbette herkesin erişebileceği bir ürün değil ancak laboratuvar veya test ortamlarında bu tarz sistemlere de ihtiyaç duyuluyor.

https://www.slashgear.com/samsung-indoor-gardening-appliance-revealed-at-ces-2020-09606441/

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