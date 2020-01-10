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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung da iç mekan bitki yetiştirme sistemi geliştirdi

    Şartlar gereği iç mekanda bitki yetiştirmek durumunda olan işletmeler veya Ar-Ge merkezleri için Samsung, otomatik olarak sıcaklık ve su ayarı yapabilen dolabını tanıttı.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung da iç mekan bitki yetiştirme sistemi geliştirdi
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    CES 2020 fuarında iç mekanda bitki yetiştirme amacıyla gerekli şartları otomatik ve akıllı olarak sağlayabilen büyük buzdolabı tarzındaki cihazlar öne çıktı. LG’nin ardından Samsung da bitki yetiştirme dolabı geliştirdi.

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    Samsung Indoor Gardening Appliance adındaki cihaz kapıları camdan imal edilmiş ve bir buzdolabını andırıyor. Fuardaki demo ünitesinde 4 bitki rafı yer alıyor. Her rafta içerisine 6 küçük saksı olan iki büyük kutu sığabiliyor.

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    Kullanıcılar bitkilerin boylarına göre tek büyük saksı koyabiliyor veya bir rafı kaldırarak uzun bitkiler yetiştirebiliyor. Dolap bitkilerin ihtiyacı olan suyu sağlıyor, ışığı ve sıcaklığı ayarlıyor. Alt kısımda ise bir su deposu mevcut.

    Oldukça pahalı olacağı tahmin edilen bitki yetiştirme dolapları elbette herkesin erişebileceği bir ürün değil ancak laboratuvar veya test ortamlarında bu tarz sistemlere de ihtiyaç duyuluyor.



    https://www.slashgear.com/samsung-indoor-gardening-appliance-revealed-at-ces-2020-09606441/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 1 hf.
    5g li olsun sonra hiç bir anllamı olmaz
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kokocular seri üretime geçer artık
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    labtek38 1 hf.
    Çok komplex yapılar olmasa da bilim kurgu filminden çıkmış gibi durduğu için çok süper düper inanılmaz işler yapıyor gibi lanse edilip yüksek fiyattan kakalanacaklar. Ta ki Çinli firmalar 2 sensör 2 lambayla aynı şeyi 1/10 fiyatına yapana kadar.
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    Rouvax 1 hf.
    Bitkili akvaryum yapanlar bu işi çözer...
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