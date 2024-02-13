Samsung'dan bir modele daha Android 14 sürprizi: Galaxy A04e için hazır

Android 14 Galaxy A04e için hazır
Bilmeyenler için Android 14 tabanlı One UI 6.0, ilk olarak Galaxy S23 serisi ile kullanıma sunuldu ve daha fazla cihaza ulaşmaya devam ediyor. Aktarıldığı kadarıyla Android 14, Galaxy A04e için ''A042FXXU6DXA3'' yapı numarası ve Aralık 2023 güvenlik yamasıyla geliyor. Halihazırda Hindistan, Nepal, Sri Lanka ve Bangladeş'te erişime açılan yeni sürümün, önümüzdeki günlerde diğer bölgelere de ulaşacağını söyleyebiliriz.
Dolayısıyla Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeyi unutmayın.
Peki One UI 6.0 neler sunuyor?
Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:
- Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
- Tabletler için Windows bağlantısı
- Yenilenen hızlı ayarlar
- Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
- Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
- Daha fazla paylaşma seçeneği
- Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
- Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
- Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
- Yeni Hava Durumu araç takımı
- Çeşitli kamera iyileştirmeleri
- Daha akıllı uçak modu
- Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
- Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
- Bixby geliştirmeleri
- Daha fazla erişilebilirlik özelliği
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.