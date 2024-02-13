Samsung'dan bir modele daha Android 14 sürprizi: Galaxy A04e için hazır

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya devam ediyor. Son dönemde giriş ve orta segment cihazlara sunulan güncelleme, şimdi bir model için daha hazır. Samsung, halihazırda ülkemizde satılan Galaxy A04e modeli için hazırlıklarını tamamladı.

Android 14 Galaxy A04e için hazır

Bilmeyenler için Android 14 tabanlı One UI 6.0, ilk olarak Galaxy S23 serisi ile kullanıma sunuldu ve daha fazla cihaza ulaşmaya devam ediyor. Aktarıldığı kadarıyla Android 14, Galaxy A04e için ''A042FXXU6DXA3'' yapı numarası ve Aralık 2023 güvenlik yamasıyla geliyor. Halihazırda Hindistan, Nepal, Sri Lanka ve Bangladeş'te erişime açılan yeni sürümün, önümüzdeki günlerde diğer bölgelere de ulaşacağını söyleyebiliriz.

Xiaomi HyperOS güncellemesi alacak modeller! Şubat 2024 1 gün önce eklendi

Dolayısıyla Ayarlar > Yazılım Güncelleme > Yazılım Güncellemesini Kontrol Et ve Yükle seçeneğine giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeyi unutmayın.

Peki One UI 6.0 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung'dan bir modele daha Android 14 sürprizi! Liste genişliyor