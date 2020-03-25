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    Samsung’dan kablosuz kulaklıklar için çok yönlü güç yongaları

    Galaxy Buds+ kulaklık modelinde de kullanılan MUA01 (kılıf) ve MUB01 (kulaklık) güç yongaları hem az yer kaplıyor hem de birden fazla bileşen sığdırarak yeteneklerini artırıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’dan kablosuz kulaklıklar için çok yönlü güç yongaları
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde Apple AirPods liderliğinde tam kablosuz kulaklık sınıfı adeta patlama yaptı. Sadece dev firmalar değil orta ve alt sınıf üreticiler de büyüyen bu pazardan pay almaya çalışıyor. Diğer taraftan yonga cephesinde de hareketlilik var.

    Sektörde ilk

    Tam kablosuz kulaklıklar sadece müzik çalmaktan ziyade enerji verimliliğini sağlamak veya farklı uygulamaları desteklemek gibi yetenekler sunmak zorunda. Bu nedenle yongalar da oldukça gelişmiş hale geldi.

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    Samsung’un tasarladığı MUA01 ve MUB01 güç yongaları 10 adede kadar bileşeni sığdırabildiği için sektörde bir ilke imza atıyor. Yongaları daha az yer kaplıyor ve böylece daha büyük bataryalara yer açılıyor.

    MUA01 kılıflar için geliştirilmiş bir yonga. Kablolu ve kablosuz Qi 1.2.4 şarj desteği ile türünün tek örneği. Yonga üzerinde akım koruma, akım boşaltma, akım algılama, uygulamalar için entegre bellek, mikrokontrolcü gibi bileşenler yer alıyor. MUB01 ise kulaklık tarafı için geliştirilmiş. Yonga dolum kontrolü, resetleme gibi 5 farklı bileşen barındırıyor.

    MUA01 ve MUB01 güç yongaları hali hazırda Galaxy Buds+ kulaklık modelinde kullanılıyor. Hacimli üretim başlamış durumda ve farklı firmalara da yongalar tedarik edilecek.



    https://www.techpowerup.com/265062/samsung-introduces-industrys-first-all-in-one-power-ics-optimized-for-wireless-earbuds Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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