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    Galaxy A31 tanıtıldı: 4 arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya

    Bir süredir iddiaları gündemde olan Galaxy A31 modeli 4 kameralı paket, Super AMOLED ekran, 5000mAh kapasiteli batarya, Helio P65 yonga seti gibi detaylara sahip.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Galaxy A31 tanıtıldı: 4 arka kamera, 5000mAh kapasiteli batarya
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    Koronavirüs salgını nedeniyle akıllı telefon pazarının derinden etkilendiği bu günlerde üreticiler yeni modellerle çıkış yolu aramaya devam ediyor. Samsung da alt seviye pazara yeni bir telefon daha sundu.

    Galaxy A31 özellikleri

    Galaxy A31 akıllı telefon model ekonomik açıdan sarsılmaya başlayan tüketici dünyasına uygun fiyatlı bir alternatif olmaya çalışacak. Dörtlü kamera paketi ve büyük batarya modelin can alıcı noktaları durumunda.

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    Ayrıca Bkz. "[email protected] girişimi 470 PFLOPS seviyesine ulaştı"

    Galaxy A31 modelinde 6.3 inçlik Super AMOLED ekran 2400x1080 piksel çözünürlük sunuyor. U şeklindeki çentik tasarımı çerçevesiz ekran görünümüne katkı yapıyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre.

    Yonga seti tarafında Helio P65 olduğu tahmin edilen 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdekli bir çözüm var. Bellek seçenekleri ise 4GB/64GB ve 6GB/128GB olarak belirlenmiş.

    Karma paketinde ise 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

    5000mAh kapasiteli bataryanın 15W hızlı şarj ile desteklendiği Galaxy A31 modeli yakın zamanda piyasada olacak. Henüz fiyat ile ilgili bir açıklama yapılmadı.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-a31-specs-confirmed-infographic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 43 dk.
    helio ile o 5.000 mah in hic bir anlami yok.pili sömürecek
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