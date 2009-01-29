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Samsung dünyanın ilk 4Gb'lik DDR3 yongasını geliştirdiğini açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung dünyanın ilk 4Gb'lik DDR3 yongasını geliştirdiğini açıkladı
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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, dünyanın ilk 4GB DDR3 bellek yongasını geliştirdiğini açıkladı. Firmanın 50nm üretim teknolojisiyle hazırladığı düşük güç tüketimli yonganın 1.6Gbps hızında çalıştığı ve sunucular için 16GB, masaüstü / dizüstü bilgisayarlar içinse 8GB'lık bellek modüllerinin hazırlanmasına olanak tanıyacağı bildirildi.

Ayrıca yeni yonga sayesinde çift zarlı paketleme teknolojisi kullanılarak 32GB'lık bellek modüllerinin üretilebileceği de ifade edilirken Samsung'un yoğunluk rekoru kırdığı 4Gb'lık yeni DDR3 yongasının hacimli üretimine ne zaman başlayacağı ve yeni yongayı kullanan yüksek kapasiteli ilk bellek modüllerinin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkındaysa açıklama yapılmadı.


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yonex78 10 yıl
normnal şartlarda 2 gb ram herkese yeter gibi görünsede işin aslı hiçte öyle degil bence..günlük bir ev kullanıcısına yetebilir ama trasarım çizim fotografçılık vsişlerle ugraşan insanlar çogu zaman 4-5 tane yüksek ram isteyen uygulamayı açmak zorunda kalıyor.fazla ram göz çıkarmaz hem bu üretime gerçince digerlerinin fiyatıda düşecektir tabi beni ilgilendiren tarafı da tam olarak bu

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XivA 10 yıl
ddr3 ler uzulamaya başlıcak gibi. zaten amd de geçiyor ddr3 e kesin ucuzlar artık :)
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buraoca2 10 yıl
@max975;
Hocam ona bakarsanız bende 2GB ramin genel olarak birçok kişiye yeteceğini düşünüyorum. Fakat düşünmekle de olmuyor çünkü yetmiyor. Bende 2*1 gb ram kullanırken, sırf Crysis Warhead için bir kit daha aldım. Çünkü WinXP'de bile 2 gb ramle oyundan atmalar oluyordu. İkinci kiti de takınca rahatça oynayabilmiştim(Tabi oyundan atmalar azalsada yine de oluyordu :))
Yani Ram'in fazlası göz çıkarmıyor. Size kullandığınız ram gayet yeterliyken, bir başkasına uğraştığı programlar yüzünden yetmeyebiliyor :)
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Deboras 10 yıl
max975, bence öyle deme. Bill Gates zamanında "512KB ram herkese her zaman yetecek" diye bir denyoluk yapmıştı çok iyi hatırlıyorum :) Donanım, yazılımdan önde olmalı ki, yazılım üretilirken sınırlar geniş olsun. Samsung'u kutluyorum :)
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drkayzer 10 yıl
güzel olmuş bence
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max975 10 yıl
iyide bu kadar ram kime yarar
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sampiyon bilo 10 yıl
Belleklerdede nanometre ibaresi varmış.Bilmiyordum.Öğrenmiş oldum.
Belleklerde hiç iyi değilim.
Biri söylesin belleklerde çift zar ne demek?
Belleklerin nesini nanometre ibaresiyle ölçüyorlar?
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MÜŞAVİR 10 yıl

Orjinalden alıntı: şampiyon bilo


Biri söylesin belleklerde çift zar ne demek?



Biri sıkıyor kardeşim; çift çekirdek gibi bişey herhalde.
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