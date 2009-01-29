Samsung dünyanın ilk 4Gb'lik DDR3 yongasını geliştirdiğini açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, dünyanın ilk 4GB DDR3 bellek yongasını geliştirdiğini açıkladı. Firmanın 50nm üretim teknolojisiyle hazırladığı düşük güç tüketimli yonganın 1.6Gbps hızında çalıştığı ve sunucular için 16GB, masaüstü / dizüstü bilgisayarlar içinse 8GB'lık bellek modüllerinin hazırlanmasına olanak tanıyacağı bildirildi.
Ayrıca yeni yonga sayesinde çift zarlı paketleme teknolojisi kullanılarak 32GB'lık bellek modüllerinin üretilebileceği de ifade edilirken Samsung'un yoğunluk rekoru kırdığı 4Gb'lık yeni DDR3 yongasının hacimli üretimine ne zaman başlayacağı ve yeni yongayı kullanan yüksek kapasiteli ilk bellek modüllerinin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkındaysa açıklama yapılmadı.
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Hocam ona bakarsanız bende 2GB ramin genel olarak birçok kişiye yeteceğini düşünüyorum. Fakat düşünmekle de olmuyor çünkü yetmiyor. Bende 2*1 gb ram kullanırken, sırf Crysis Warhead için bir kit daha aldım. Çünkü WinXP'de bile 2 gb ramle oyundan atmalar oluyordu. İkinci kiti de takınca rahatça oynayabilmiştim(Tabi oyundan atmalar azalsada yine de oluyordu :))
Yani Ram'in fazlası göz çıkarmıyor. Size kullandığınız ram gayet yeterliyken, bir başkasına uğraştığı programlar yüzünden yetmeyebiliyor :)
Belleklerde hiç iyi değilim.
Biri söylesin belleklerde çift zar ne demek?
Belleklerin nesini nanometre ibaresiyle ölçüyorlar?
Biri sıkıyor kardeşim; çift çekirdek gibi bişey herhalde.