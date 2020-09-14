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    Samsung etkinliğe doymuyor: Üçüncüsü yolda

    Bir süredir sızıntılarını gördüğümüz Galaxy S20 Fan Edition ya da Galaxy S20 FE modeli 23 Eylül tarihinde yapılacak Galaxy Unpacked for Every Fan etkinliğinde sahneye çıkacak.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung etkinliğe doymuyor: Üçüncüsü yolda

    Pandemi nedeniyle ürün lansmanlarının internet ortamına taşınması aslında organizasyon anlamında firmaların yükünü hafifletmiş durumda. Durum böyle olunca önceki yıllara göre daha fazla sanal etkinlik görmeye başladık.

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    Üçüncü Galaxy Unpacked etkinliği

    23 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked for Every Fan adını taşıyan yeni sanal etkinlik; anlaşılacağı üzere Galaxy S20 Fan Edition ya da Galaxy S20 FE modelini sahneye çıkaracak.

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    Galaxy S20 Fan Edition üst seviye donanımı biraz daha uygun fiyata vermeyi amaçlıyor. Böylece Samsung’un kar marjına önemli bir katkı yapmaya çalışacak. Donanımın Galaxy S20 Plus modeline yakın olacağı ifade ediliyor.

    Galaxy S20 Fan Edition modelinde 6.5 inçlik nokta çentikli AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 865 (5G varyantı)/Exynos 990 (4G varyantı), 6GB LPDDR5, 128GB UFS 3.1, OIS ve optik yakınlaştırmalı üçlü arka kamera, 32MP ön kamera, 4500mAh kapasiteli batarya, WiFi 6 şeklinde özellikler bekleniyor. Henüz fiyat konusunda bir bilgi yok.



    https://www.engadget.com/samsung-unpacked-september-23rd-000055296.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    carter (Volkan ) 6 sa.
    Samsung bu beş para etmeyen işlemcilerden ne zaman vazgeçecek?
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    rrbulgan 6 sa. yeni yorumcu
    Türkiye'ye hiçbir 5G özellikli cihazını getirmiyor Samsung. Dolayısıyla Exynos 990'lı olanla gelecektir.
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    cengizhan72 (cengiz han) 7 sa.
    Türkiyeye Snapdragon 865 işlemcili gelirse alın arkadaşlar, eğer yok Exynos 990 gibi balon bir işlemci ile gelirse uzak durun. Galaxy S20+ kullandım ve sonuç; yarım gün çıkaramayan 4500 mah batarya, sürekli sıcak ve stabil çalışmayan bir işlemci. Bildiğiniz Exynos 990 bize iteliyorlar.
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