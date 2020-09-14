Samsung etkinliğe doymuyor: Üçüncüsü yolda

Pandemi nedeniyle ürün lansmanlarının internet ortamına taşınması aslında organizasyon anlamında firmaların yükünü hafifletmiş durumda. Durum böyle olunca önceki yıllara göre daha fazla sanal etkinlik görmeye başladık.

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Üçüncü Galaxy Unpacked etkinliği

23 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked for Every Fan adını taşıyan yeni sanal etkinlik; anlaşılacağı üzere Galaxy S20 Fan Edition ya da Galaxy S20 FE modelini sahneye çıkaracak.

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Galaxy S20 Fan Edition üst seviye donanımı biraz daha uygun fiyata vermeyi amaçlıyor. Böylece Samsung’un kar marjına önemli bir katkı yapmaya çalışacak. Donanımın Galaxy S20 Plus modeline yakın olacağı ifade ediliyor.

Galaxy S20 Fan Edition modelinde 6.5 inçlik nokta çentikli AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 865 (5G varyantı)/Exynos 990 (4G varyantı), 6GB LPDDR5, 128GB UFS 3.1, OIS ve optik yakınlaştırmalı üçlü arka kamera, 32MP ön kamera, 4500mAh kapasiteli batarya, WiFi 6 şeklinde özellikler bekleniyor. Henüz fiyat konusunda bir bilgi yok.

https://www.engadget.com/samsung-unpacked-september-23rd-000055296.html

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