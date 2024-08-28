Tecno, üçe katlanır telefon konseptini duyurdu: Phantom Ultimate 2

Son dönemde popüler hale gelen üçe katlanabilen telefon fikri, Huawei, Xiaomi ve Samsung gibi üreticiler tarafından test ediliyor. Firmalar, açıldığında çok daha büyük ekran alanı sunan ve tabletlerin işlevselliğini sunan bu telefonları yakın zamanda piyasaya sürmeye başlayacak gibi görünüyor.
Tecno Phantom Ultimate 2 neler sunuyor?
Tecno'nun konsepti, katlı haldeyken 6,48 inç ekran, açıldığında ise 4:3 ekran oranına sahip 10 inç ekran boyutu sunuyor. Tecno, Phantom Ultimate 2'nin hem ekran sürücüsünü hem de dokunmatik sensörü tek bir çipe yerleştiren TDDI teknolojisine sahip ilk katlanabilir cihaz olduğunu iddia ediyor. Şirket, kendi geliştirdiği çift menteşe mekanizması sayesinde telefonun tamamen katlandığında sadece 11 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtiyor. Menteşe mekanizmasının 300 bin katlanmaya dayanabildiğini belirten Tecno, aynı zamanda, bir akıllı telefonda yer alan en ince pil muhafazasını (0,25 mm) geliştirdiğini iddia ediyor.
Tecno, telefonun dizüstü modu, çadır modu gibi farklı şekillerde kullanılabileceğinı belirtiyor. Çoklu görev modu da bulunan cihaz, geniş ekranı sayesinde aynı anda üç ve üstü uygulamayı çalıştırabiliyor. Tecno, Phantom Ultimate 2 konseptinin ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı, ancak telefonun heyecan verici olduğu kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.