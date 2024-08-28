Tam Boyutta Gör Tecno, üçe katlanır akıllı telefon konseptini sergiledi. Şirket, geçtiğimiz yıl sergilediği yuvarlanabilir ekranlı Phantom Ultimate konseptinin ardından, şimdi de açıldığında 10 inç ekran boyutuna ulaşabilen üçe katlanan Phantom Ultimate 2 konsept telefonunu duyurdu.

Son dönemde popüler hale gelen üçe katlanabilen telefon fikri, Huawei, Xiaomi ve Samsung gibi üreticiler tarafından test ediliyor. Firmalar, açıldığında çok daha büyük ekran alanı sunan ve tabletlerin işlevselliğini sunan bu telefonları yakın zamanda piyasaya sürmeye başlayacak gibi görünüyor.

Tecno Phantom Ultimate 2 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tecno'nun konsepti, katlı haldeyken 6,48 inç ekran, açıldığında ise 4:3 ekran oranına sahip 10 inç ekran boyutu sunuyor. Tecno, Phantom Ultimate 2'nin hem ekran sürücüsünü hem de dokunmatik sensörü tek bir çipe yerleştiren TDDI teknolojisine sahip ilk katlanabilir cihaz olduğunu iddia ediyor. Şirket, kendi geliştirdiği çift menteşe mekanizması sayesinde telefonun tamamen katlandığında sadece 11 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtiyor. Menteşe mekanizmasının 300 bin katlanmaya dayanabildiğini belirten Tecno, aynı zamanda, bir akıllı telefonda yer alan en ince pil muhafazasını (0,25 mm) geliştirdiğini iddia ediyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Tecno, telefonun dizüstü modu, çadır modu gibi farklı şekillerde kullanılabileceğinı belirtiyor. Çoklu görev modu da bulunan cihaz, geniş ekranı sayesinde aynı anda üç ve üstü uygulamayı çalıştırabiliyor. Tecno, Phantom Ultimate 2 konseptinin ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı, ancak telefonun heyecan verici olduğu kesin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Tecno üçe katlanır telefon konseptini duyurdu: Phantom Ultimate 2