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    Anlık Bildirim

    Tecno, üçe katlanır telefon konseptini duyurdu: Phantom Ultimate 2

    Tecno, üçe katlanır akıllı telefon konseptini sergiledi. 6,48 in ekrana sahip olan telefon, açıldığında 10 inç ekran boyutuyla tablet boyutuna ulaşabiliyor.    
    Tecno üçe katlanır telefon konseptini duyurdu: Phantom Ultimate 2 Tam Boyutta Gör
    Tecno, üçe katlanır akıllı telefon konseptini sergiledi. Şirket, geçtiğimiz yıl sergilediği yuvarlanabilir ekranlı Phantom Ultimate konseptinin ardından, şimdi de açıldığında 10 inç ekran boyutuna ulaşabilen üçe katlanan Phantom Ultimate 2 konsept telefonunu duyurdu.

    Son dönemde popüler hale gelen üçe katlanabilen telefon fikri, Huawei, Xiaomi ve Samsung gibi üreticiler tarafından test ediliyor. Firmalar, açıldığında çok daha büyük ekran alanı sunan ve tabletlerin işlevselliğini sunan bu telefonları yakın zamanda piyasaya sürmeye başlayacak gibi görünüyor.

    Tecno Phantom Ultimate 2 neler sunuyor?

    Tecno üçe katlanır telefon konseptini duyurdu: Phantom Ultimate 2 Tam Boyutta Gör

    Tecno üçe katlanır telefon konseptini duyurdu: Phantom Ultimate 2 Tam Boyutta Gör

    Tecno'nun konsepti, katlı haldeyken 6,48 inç ekran, açıldığında ise 4:3 ekran oranına sahip 10 inç ekran boyutu sunuyor. Tecno, Phantom Ultimate 2'nin hem ekran sürücüsünü hem de dokunmatik sensörü tek bir çipe yerleştiren TDDI teknolojisine sahip ilk katlanabilir cihaz olduğunu iddia ediyor. Şirket, kendi geliştirdiği çift menteşe mekanizması sayesinde telefonun tamamen katlandığında sadece 11 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtiyor. Menteşe mekanizmasının 300 bin katlanmaya dayanabildiğini belirten Tecno, aynı zamanda, bir akıllı telefonda yer alan en ince pil muhafazasını (0,25 mm) geliştirdiğini iddia ediyor.

    Tecno, telefonun dizüstü modu, çadır modu gibi farklı şekillerde kullanılabileceğinı belirtiyor. Çoklu görev modu da bulunan cihaz, geniş ekranı sayesinde aynı anda üç ve üstü uygulamayı çalıştırabiliyor. Tecno, Phantom Ultimate 2 konseptinin ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamadı, ancak telefonun heyecan verici olduğu kesin.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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