Samsung Exynos 1480 tanıtıldı: RDNA 3, yapay zeka ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, Samsung, Galaxy A55 5G telefonunu tanıtırken Exynos 1480 işlemciden bahsetmişti ancak teknik özelliklerine tam olarak değinmemişti. Geçtiğimiz saatlerde ise platformun detayları resmen açıklandı İşte Galaxy A akıllı telefon modellerine güç verecek Exnos 1480 özellikleri.

Samsung Exynos 1480 tanıtıldı

Samsung Foundry'nin 4LPP+ (4nm) üretim süreci üzerine inşa edilen Exynos 1480, 2,0 GHz hızında çalışan dört Cortex-A55 (verimlilik) ve 2,75 GHz hızında çalışan dört Cortex-A78 (performans) dahil olmak üzere 8 çekirdekli bir kuruluma sahip. Bu kuruluma ise LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. Exynos 1480 platformundaki en büyük gelişme ise, AMD'nin RDNA 3 mimarisini temel alan Xclipse 530 grafik birimi diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Öyle ki Samsung, grafik performansını bir önceki nesle kıyasla yüzde 53 oranında artırdığını söylüyor. Üstelik Değişken Oranlı Gölgeleme (VRS) ve Kare Yükseltme gibi gelişmiş oyun özellikleri de unutulmamış. Ekran tarafında Exynos 1480, 144 Hz yenileme hızında FHD+'a kadar ekranlar ile uyumlu. Kamera bölümünde ise sıfır deklanşör gecikmesiyle 64MP çözünürlüğünde 200MP’e kadar kamera sensörlerine destek sunuluyor.

Tüm yeni nesil işlemcilerde olduğu gibi, Exynos 1480 de artırılmış yapay zeka desteğine sahip. 6K MAC NPU ile desteklenen platform, Exynos 1380'e kıyasla 4 kat daha hızlı. Üstelik Galaxy S24 serisinde bulunan AI destekli özelliklerine destek sunacak. Ancak bu özelliklerin detayları henüz netleşmedi.

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Bağlantı bölümünde Exynos 1480, mmWave ve 6GHz altı ağ uyumluluğuna sahip yerleşik bir 5G modeme sahip. İndirme hızı, Exynos 1380'den yaklaşık iki kat daha yüksek 5,1 Gbps'ye kadar çıkabiliyor. Yükleme hızları ise 1,28 Gbps seviyesinde. Ayrıca kablosuz bağlantı, hızlı ve çok yönlü bağlantılar için Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 6 GHz altı 5G, mmWave 5G ve cat.18 LTE desteği mevcut.

Samsung Exynos 1480 özellikleri

İşlemci: 4x Arm Cortex-A78 2.75 GHz, 4x Arm Cortex-A55 2.0 GHz

Grafik Birimi: AMD RDNA-based Xclipse 530 GPU

Fabrikasyon Süreci: 4nm (Samsung 4LPP+)

AI motoru: 6K MAC NPU

Görüntü desteği: FHD+ (1080p) 144Hz

Kamera desteği: 200MP'e kadar tek kamera, 64MP 30 FPS tek kamera, 32+32MP 20 FPS çift-kamera

Video desteği: 4K 60 FPS H.264 encode/decode

RAM ve Depolama: LPDDR5 RAM / UFS 3.1 storage

Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, sub-6 GHz 5G, mmWave 5G, cat.18 LTE

Peki Exynos 1480 hangi telefonlarda kullanılacak? Şu an için platformdan güç alan tek cihaz Galaxy A55. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla cihazda yer alacağını düşünüyoruz.

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