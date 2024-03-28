Samsung Exynos 1480 tanıtıldı: RDNA 3, yapay zeka ve daha fazlası

Samsung Exynos 1480 tanıtıldı
Samsung Foundry'nin 4LPP+ (4nm) üretim süreci üzerine inşa edilen Exynos 1480, 2,0 GHz hızında çalışan dört Cortex-A55 (verimlilik) ve 2,75 GHz hızında çalışan dört Cortex-A78 (performans) dahil olmak üzere 8 çekirdekli bir kuruluma sahip. Bu kuruluma ise LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. Exynos 1480 platformundaki en büyük gelişme ise, AMD'nin RDNA 3 mimarisini temel alan Xclipse 530 grafik birimi diyebiliriz.
Tüm yeni nesil işlemcilerde olduğu gibi, Exynos 1480 de artırılmış yapay zeka desteğine sahip. 6K MAC NPU ile desteklenen platform, Exynos 1380'e kıyasla 4 kat daha hızlı. Üstelik Galaxy S24 serisinde bulunan AI destekli özelliklerine destek sunacak. Ancak bu özelliklerin detayları henüz netleşmedi.
Bağlantı bölümünde Exynos 1480, mmWave ve 6GHz altı ağ uyumluluğuna sahip yerleşik bir 5G modeme sahip. İndirme hızı, Exynos 1380'den yaklaşık iki kat daha yüksek 5,1 Gbps'ye kadar çıkabiliyor. Yükleme hızları ise 1,28 Gbps seviyesinde. Ayrıca kablosuz bağlantı, hızlı ve çok yönlü bağlantılar için Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 6 GHz altı 5G, mmWave 5G ve cat.18 LTE desteği mevcut.
Samsung Exynos 1480 özellikleri
- İşlemci: 4x Arm Cortex-A78 2.75 GHz, 4x Arm Cortex-A55 2.0 GHz
- Grafik Birimi: AMD RDNA-based Xclipse 530 GPU
- Fabrikasyon Süreci: 4nm (Samsung 4LPP+)
- AI motoru: 6K MAC NPU
- Görüntü desteği: FHD+ (1080p) 144Hz
- Kamera desteği: 200MP'e kadar tek kamera, 64MP 30 FPS tek kamera, 32+32MP 20 FPS çift-kamera
- Video desteği: 4K 60 FPS H.264 encode/decode
- RAM ve Depolama: LPDDR5 RAM / UFS 3.1 storage
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, sub-6 GHz 5G, mmWave 5G, cat.18 LTE
Peki Exynos 1480 hangi telefonlarda kullanılacak? Şu an için platformdan güç alan tek cihaz Galaxy A55. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla cihazda yer alacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...