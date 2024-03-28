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    Samsung Exynos 1480 tanıtıldı: RDNA 3, yapay zeka ve daha fazlası

    Samsung, orta seviye telefonlarda kullanılacak Exynos 1480 işlemcisini tanıttı. İlk olarak Galaxy A55 modelinde kullanılacak yonga seti neler sunuyor? İşte Exynos 1480 özellikleri...
    Samsung Exynos 1480 tanıtıldı: RDNA 3, yapay zeka ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, SamsungGalaxy A55 5G telefonunu tanıtırken Exynos 1480 işlemciden bahsetmişti ancak teknik özelliklerine tam olarak değinmemişti. Geçtiğimiz saatlerde ise platformun detayları resmen açıklandı İşte Galaxy A akıllı telefon modellerine güç verecek Exnos 1480 özellikleri.

    Samsung Exynos 1480 tanıtıldı

    Samsung Foundry'nin 4LPP+ (4nm) üretim süreci üzerine inşa edilen Exynos 1480, 2,0 GHz hızında çalışan dört Cortex-A55 (verimlilik) ve 2,75 GHz hızında çalışan dört Cortex-A78 (performans) dahil olmak üzere 8 çekirdekli bir kuruluma sahip. Bu kuruluma ise LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. Exynos 1480 platformundaki en büyük gelişme ise, AMD'nin RDNA 3 mimarisini temel alan Xclipse 530 grafik birimi diyebiliriz.

    Samsung Exynos 1480 tanıtıldı: RDNA 3, yapay zeka ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Öyle ki Samsung, grafik performansını bir önceki nesle kıyasla yüzde 53 oranında artırdığını söylüyor. Üstelik Değişken Oranlı Gölgeleme (VRS) ve Kare Yükseltme gibi gelişmiş oyun özellikleri de unutulmamış. Ekran tarafında Exynos 1480, 144 Hz yenileme hızında FHD+'a kadar ekranlar ile uyumlu. Kamera bölümünde ise sıfır deklanşör gecikmesiyle 64MP çözünürlüğünde 200MP’e kadar kamera sensörlerine destek sunuluyor. 

    Tüm yeni nesil işlemcilerde olduğu gibi, Exynos 1480 de artırılmış yapay zeka desteğine sahip. 6K MAC NPU ile desteklenen platform,  Exynos 1380'e kıyasla 4 kat daha hızlı. Üstelik Galaxy S24 serisinde bulunan AI destekli özelliklerine destek sunacak. Ancak bu özelliklerin detayları henüz netleşmedi. 

    Bağlantı bölümünde Exynos 1480, mmWave ve 6GHz altı ağ uyumluluğuna sahip yerleşik bir 5G modeme sahip. İndirme hızı, Exynos 1380'den yaklaşık iki kat daha yüksek 5,1 Gbps'ye kadar çıkabiliyor. Yükleme hızları ise 1,28 Gbps seviyesinde. Ayrıca kablosuz bağlantı, hızlı ve çok yönlü bağlantılar için Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, 6 GHz altı 5G, mmWave 5G ve cat.18 LTE desteği mevcut.

    Samsung Exynos 1480 özellikleri

    • İşlemci: 4x Arm Cortex-A78 2.75 GHz, 4x Arm Cortex-A55 2.0 GHz
    • Grafik Birimi: AMD RDNA-based Xclipse 530 GPU
    • Fabrikasyon Süreci: 4nm (Samsung 4LPP+)
    • AI motoru: 6K MAC NPU
    • Görüntü desteği: FHD+ (1080p) 144Hz
    • Kamera desteği: 200MP'e kadar tek kamera, 64MP 30 FPS tek kamera, 32+32MP 20 FPS çift-kamera
    • Video desteği: 4K 60 FPS H.264 encode/decode
    • RAM ve Depolama: LPDDR5 RAM / UFS 3.1 storage
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, sub-6 GHz 5G, mmWave 5G, cat.18 LTE

    Peki Exynos 1480 hangi telefonlarda kullanılacak? Şu an için platformdan güç alan tek cihaz Galaxy A55. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla cihazda yer alacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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