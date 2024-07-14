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    Anlık Bildirim

    Samsung, Exynos 2500'de kararlı: Apple A15'i verimlilikte geçti

    Samsung, yeni amiral gemisi çipseti Exynos 2500 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Verimlilik problemleri nedeniyle iptal edilebileceği söylenen işlemciyle ilgili son haberler, iddiaları yalanlıyor.
    Samsung, Exynos 2500'de kararlı: Apple A15'i verimlilikte geçti Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni amiral gemisi çipseti Exynos 2500 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 3nm süreciyle üretilecek olan işlemciyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Şirketin 3nm sürecinde yaşadığı verimlilik problemleri nedeniyle Exynos 2500 ertenebileceği ve hatta iptal edilebileceğine yönelik haberler ortaya çıktı. Samsung ise yakın zamanda 3nm sürecinin planlandığı gibi gittiğini söyleyerek iddiaları yalanladı.

    Exynos 2500, Apple A15 Bionic'i verimlilikte geçti

    Çipsetle ilgili yeni bir iddia, Samsung'un açıklamalarını doğruluyor. X platformundan Mapple_gold isimli duyumcu, Samsung'un Exynos 2500 üzerinde sıkı çalıştığını ve çipsetin son prototipinin 3.2 GHz frekansta çalışarak Apple'ın A15 Bionic işlemcisinden daha yüksek güç verimliliği sunduğunu iddia etti. Ancak, A15 Bionic'in 2021 yılında çıktığını ve TSMC'nin önceki nesil 5nm süreciyle üretildiğini belirtelim. Dolayısıyla güncel rakipleriyle kıyaslama sonuçlarını beklemek gerekiyor.

    Daha önceki bir söylentide Exynos 2500'ün ilk testlerinde Snapdragon 8 Gen 3'ten daha yüksek skorlar elde ettiği iddia edilmişti. Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli olması beklenen işlemcinin, yeni 3nm GAA üretim teknolojisiyle selefinde daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunması bekleniyor. 

    Samsung, geçtiğimiz hafta yeni akıllı saatleri için 3nm süreciyle üretilen Exynos W1000 işlemcisini piyasaya sürdü. Bu durum, Exynos 2500'ün piyasaya çıkabileceğini gösteren bir işaret sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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