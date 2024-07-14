Samsung, Exynos 2500'de kararlı: Apple A15'i verimlilikte geçti

Exynos 2500, Apple A15 Bionic'i verimlilikte geçti
Çipsetle ilgili yeni bir iddia, Samsung'un açıklamalarını doğruluyor. X platformundan Mapple_gold isimli duyumcu, Samsung'un Exynos 2500 üzerinde sıkı çalıştığını ve çipsetin son prototipinin 3.2 GHz frekansta çalışarak Apple'ın A15 Bionic işlemcisinden daha yüksek güç verimliliği sunduğunu iddia etti. Ancak, A15 Bionic'in 2021 yılında çıktığını ve TSMC'nin önceki nesil 5nm süreciyle üretildiğini belirtelim. Dolayısıyla güncel rakipleriyle kıyaslama sonuçlarını beklemek gerekiyor.
Daha önceki bir söylentide Exynos 2500'ün ilk testlerinde Snapdragon 8 Gen 3'ten daha yüksek skorlar elde ettiği iddia edilmişti. Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli olması beklenen işlemcinin, yeni 3nm GAA üretim teknolojisiyle selefinde daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunması bekleniyor.
Samsung, geçtiğimiz hafta yeni akıllı saatleri için 3nm süreciyle üretilen Exynos W1000 işlemcisini piyasaya sürdü. Bu durum, Exynos 2500'ün piyasaya çıkabileceğini gösteren bir işaret sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.