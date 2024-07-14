Samsung, Exynos 2500'de kararlı: Apple A15'i verimlilikte geçti

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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni amiral gemisi çipseti Exynos 2500 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 3nm süreciyle üretilecek olan işlemciyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Şirketin 3nm sürecinde yaşadığı verimlilik problemleri nedeniyle Exynos 2500 ertenebileceği ve hatta iptal edilebileceğine yönelik haberler ortaya çıktı. Samsung ise yakın zamanda 3nm sürecinin planlandığı gibi gittiğini söyleyerek iddiaları yalanladı.

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Çipsetle ilgili yeni bir iddia, Samsung'un açıklamalarını doğruluyor. X platformundan Mapple_gold isimli duyumcu, Samsung'un Exynos 2500 üzerinde sıkı çalıştığını ve çipsetin son prototipinin 3.2 GHz frekansta çalışarak Apple'ın A15 Bionic işlemcisinden daha yüksek güç verimliliği sunduğunu iddia etti. Ancak, A15 Bionic'in 2021 yılında çıktığını ve TSMC'nin önceki nesil 5nm süreciyle üretildiğini belirtelim. Dolayısıyla güncel rakipleriyle kıyaslama sonuçlarını beklemek gerekiyor.

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Daha önceki bir söylentide Exynos 2500'ün ilk testlerinde Snapdragon 8 Gen 3'ten daha yüksek skorlar elde ettiği iddia edilmişti. Exynos 2400 gibi 10 çekirdekli olması beklenen işlemcinin, yeni 3nm GAA üretim teknolojisiyle selefinde daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunması bekleniyor.

Samsung, geçtiğimiz hafta yeni akıllı saatleri için 3nm süreciyle üretilen Exynos W1000 işlemcisini piyasaya sürdü. Bu durum, Exynos 2500'ün piyasaya çıkabileceğini gösteren bir işaret sunuyor.

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