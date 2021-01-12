Samsung Exynos 2100 yonga seti tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung’un Galaxy S21 amiral gemi serisinde kullanacağı Exynos 2100 yonga seti CES 2021 fuarında resmi olarak tanıtıldı. Bakalım Samsung bu kez Exynos 2100 ile şeytanın bacağını kırabilecek mi?
Samsung Exynos 2100 neler sunuyor?
Yıllardır amiral gemilerinde Exynos ve Snapdragon yonga setlerini bir arada kullanan Samsung geçen yıl büyük hayal kırıklığına sebep olmuştu. Exynos ve Snapdragon arasındaki performans farkları şirket içerisinde dahi tartışmalar çıkarmıştı.
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Geçen yıl özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldıran Samsung; ARM tarafından yeni strateji kapsamında hazırlanan çekirdeklere yöneldi. Verimlilik ve performans optimizasyonlarına daha fazla kaynak ayıran Samsung önemli bir aşama kaydetmiş durumda.
CES 2021 fuarında tanıtılan Exynos 2100 yonga seti 2.9GHz frekansında çalışan bir adet özelleştirilmiş Cortex-X1 çekirdeği, 3 adet Cortex-A78 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor. Grafik tarafında ise 14 kümeli Mali-G78 birimini görüyoruz. Snapdragon 888 yonga setinde kümelenme aynı iken grafik Adreno 660 birimine emanet.
5nm sürecinde tasarlanan Exynos 2100 yonga seti önceki nesle göre yüzde 20 daha fazla enerji verimliliği ve yüzde 10 genel performans artışı getiriyor. Yine çoklu çekirdekte de yüzde 30 civarında bir iyileştirme söz konusu.
3 kümeli yapay zeka çekirdekleri ile daha verimli algoritmalar çizebilen yonga seti 200MP çözünürlüğe kadar kameraları, UFS 3.1 depolama standardını, 7.35Gbps hızlarına kadar 5G bağlantısını destekliyor.
Performans değerleri merakla beklenen Exynos 2100 yonga seti erken testlerde Snapdragon 888 ile başabaş gidiyordu. Galaxy S21 ile yonga setleri arasında performans farklılığı da böylece tarihe karışabilir.
https://www.sammobile.com/news/samsung-exynos-2100-kill-qualcomm-envy/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yaw he he
Ne kadar oc yapılsa da ne Snapdragon ile nede Kirin ile yarışabilir, yarışabilir derken önceki seriler gibi değil bu sefer baya geri kalacak. Belli ki bu seri geçiş serisi olacak Amd işbirliği öncesi. Zaten Samsung kullanıcıları oyunlarda şikayetçiydi, bu seride belki ısınmayacak ama performans yine zayıf kalacak, pek de farklı olmayacak yani, oyun severler Samsung düşünmesin.
Kirin 9000 24 küme G78 ile geliyor, 865+ dan çok daha iyi. Qualcomm Sd 888 ile bu seride yakalar özel gpu sayesinde Kirin'i ama 14 kümeli G78 ile Exynox 2000 donanımsal olarak yetersiz, senenin en kötüsü olduğu şimdiden belli.