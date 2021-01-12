Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Exynos 2100 yonga seti tanıtıldı: İşte özellikleri

    Samsung Exynos 2100 yonga seti performans tarafında Snapdragon 888 ile başa baş ve geçen yıl yaşanan hayal kırıklığını unutturacak gibi görünüyor. Samsung Exynos 2100 detayları haberimizde.
    3 sa.
    1b
    13
    6
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Samsung Exynos 2100 yonga seti tanıtıldı: İşte özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un Galaxy S21 amiral gemi serisinde kullanacağı Exynos 2100 yonga seti CES 2021 fuarında resmi olarak tanıtıldı. Bakalım Samsung bu kez Exynos 2100 ile şeytanın bacağını kırabilecek mi?

    Samsung Exynos 2100 neler sunuyor?

    Yıllardır amiral gemilerinde Exynos ve Snapdragon yonga setlerini bir arada kullanan Samsung geçen yıl büyük hayal kırıklığına sebep olmuştu. Exynos ve Snapdragon arasındaki performans farkları şirket içerisinde dahi tartışmalar çıkarmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Jeep, 7 kişilik SUV modeli Grand Cherokee L'i tanıttı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Exynos işlemcilerde Radeon grafikleri kesinleşti

    Geçen yıl özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldıran Samsung; ARM tarafından yeni strateji kapsamında hazırlanan çekirdeklere yöneldi. Verimlilik ve performans optimizasyonlarına daha fazla kaynak ayıran Samsung önemli bir aşama kaydetmiş durumda.

    CES 2021 fuarında tanıtılan Exynos 2100 yonga seti 2.9GHz frekansında çalışan bir adet özelleştirilmiş Cortex-X1 çekirdeği, 3 adet Cortex-A78 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor. Grafik tarafında ise 14 kümeli Mali-G78 birimini görüyoruz. Snapdragon 888 yonga setinde kümelenme aynı iken grafik Adreno 660 birimine emanet.

    Samsung Exynos 2100 yonga seti tanıtıldı: İşte özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    5nm sürecinde tasarlanan Exynos 2100 yonga seti önceki nesle göre yüzde 20 daha fazla enerji verimliliği ve yüzde 10 genel performans artışı getiriyor. Yine çoklu çekirdekte de yüzde 30 civarında bir iyileştirme söz konusu.

    3 kümeli yapay zeka çekirdekleri ile daha verimli algoritmalar çizebilen yonga seti 200MP çözünürlüğe kadar kameraları, UFS 3.1 depolama standardını, 7.35Gbps hızlarına kadar 5G bağlantısını destekliyor.

    Performans değerleri merakla beklenen Exynos 2100 yonga seti erken testlerde Snapdragon 888 ile başabaş gidiyordu. Galaxy S21 ile yonga setleri arasında performans farklılığı da böylece tarihe karışabilir.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-exynos-2100-kill-qualcomm-envy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Greylights (THE E ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Grafik tarafı pek iyi gibi durmuyor. 22 kümeli gecek deniyordu GPU ama nafile. Samsung yine termal throttling e girmemek için düşük tutmuş bu sefer.

    Ne kadar oc yapılsa da ne Snapdragon ile nede Kirin ile yarışabilir, yarışabilir derken önceki seriler gibi değil bu sefer baya geri kalacak. Belli ki bu seri geçiş serisi olacak Amd işbirliği öncesi. Zaten Samsung kullanıcıları oyunlarda şikayetçiydi, bu seride belki ısınmayacak ama performans yine zayıf kalacak, pek de farklı olmayacak yani, oyun severler Samsung düşünmesin.

    Kirin 9000 24 küme G78 ile geliyor, 865+ dan çok daha iyi. Qualcomm Sd 888 ile bu seride yakalar özel gpu sayesinde Kirin'i ama 14 kümeli G78 ile Exynox 2000 donanımsal olarak yetersiz, senenin en kötüsü olduğu şimdiden belli.
    Grafik tarafı pek iyi gibi durmuyor. 22 kümeli gecek deniyordu GPU ama nafile. Samsung yine termal throttling e girmemek için düşük tutmuş bu sefer. N...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    tplon (şükrü kılıbık) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsterse 8 tane cortex x1 çekirdeği 56 kümeli grafik birimi olsun yine olmuş diyemeyiz. Olmamış demiyorum ama gerçek hayat testleri olmadan bir şey ifade etmiyor. Exynos'un ısınma, frekans düşürme, pil sömürme durumları ne alemde onlara bakmak lazım anlık olarak ulaşabildiği maksimum performans çok da önemli değil bence.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sis651 28 dk. ( Mesaj Silindi ) tplon
    Bunları ben de merakla bekliyorum. Snapdragon 888'in Mi 11 örneklerinde durum pek iyi değil, Exynos 990'dan bir tık iyi güç tüketim değerleri var. Isınma yarışır. Exynos 2100 de hemen hemen aynı çekirdek türlerine sahip ve aynı 5nm EUV mimarisiyle üretiliyor. Exynos 2100 de böyle gelirse, 990 kullananların geçmesine gerek kalmaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Altairoot (Barem ) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şimdi "ExYnOs aLInMaz Ya" diyen çıkıcak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Greylights (THE E ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Grafik tarafı pek iyi gibi durmuyor. 22 kümeli gecek deniyordu GPU ama nafile. Samsung yine termal throttling e girmemek için düşük tutmuş bu sefer.

    Ne kadar oc yapılsa da ne Snapdragon ile nede Kirin ile yarışabilir, yarışabilir derken önceki seriler gibi değil bu sefer baya geri kalacak. Belli ki bu seri geçiş serisi olacak Amd işbirliği öncesi. Zaten Samsung kullanıcıları oyunlarda şikayetçiydi, bu seride belki ısınmayacak ama performans yine zayıf kalacak, pek de farklı olmayacak yani, oyun severler Samsung düşünmesin.

    Kirin 9000 24 küme G78 ile geliyor, 865+ dan çok daha iyi. Qualcomm Sd 888 ile bu seride yakalar özel gpu sayesinde Kirin'i ama 14 kümeli G78 ile Exynox 2000 donanımsal olarak yetersiz, senenin en kötüsü olduğu şimdiden belli.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muratozgulz (Murat Özgül) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Greylights
    Ben açıkçası bu telefonların oyunseverlere hitap etmediğini, Mi 10T pro, rog, black shark gibi cihazlara yönelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim gibi samsung amiral gemisi kullanıcılarının en çok stabilite ve düzgün pil performansı beklediğini düşünüyorum. Bir S10e kullanıcısı olarak birinci önceliğim pil performansı. 2 yıllık telefonumun pil süresi evlere şenlik. İkinci önceliğim de kompakt boyutlar. Düz S21 modeli hariç ufak boyutlarda telefon kalmadı. CPU tarafında eksiksiz olan bu işlemcinin en büyük önceliği oyunlarda en yüksek fps almak olan ufak bir azınlık haricinde çoğu samsung amiral gemisi müşterisi için fazlasıyla tatmin edici olacağını düşünüyorum. Hatta keşke düz modeli exynos 1080'le gelseydi de pil ömrü daha iyi olup fiyatı da biraz daha düşük olsaydı. Şıklık, kamera, kalite konularında ise herhangi bir sorun zaten beklemiyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu sefer olmuş
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Rusya, Starlink ve benzeri internet servis sağlayıcıları kullanmak isteyenlere yaptırım uygulayabilir 29 dk. 65 watt TDPli 12/24 Ryzen 9 5900 duyuruldu: Selefinden %24 hızlı 30 dk. Exynos işlemcilerde Radeon grafikleri kesinleşti 45 dk. Qualcomm, ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucusunu duyurdu: Daha büyük ve daha hızlı 53 dk. RTX 3060'ın Türkiye fiyatı belli oldu! 1 sa. Nvidia RTX Ampere kartlarına Resizable BAR desteği verecek 1 sa. Microsoft, WhatsApp kullanıcılarına Skype'a geçmelerini tavsiye ediyor 1 sa. Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı 1 sa. Türk yapımı çevrimiçi rekabetçi oyun Back Streets'in ilk fragmanı yayınlandı 2 sa. Sony, yeni ürünü Airpeak ile drone sektörüne ilk adımını atıyor 2 sa. Mobil RTX 3000 ailesi duyuruldu: Oyuncu dizüstülerinin fiyatı açıklandı 2 sa. 14 Ocak günü tanıtılacak amiral gemisini gördüm, ne beklemeliyiz? 2 sa. RTX 3060 12 GB detaylandı, fiyatı belli oldu 2 sa. Hyundai Kona N'in kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı 3 sa. Fenomenlere çekiliş soruşturması 3 sa. Netflix'in yerli bilim kurgu dizisinden yeni detaylar paylaşıldı; başrolde Kıvanç Tatlıtuğ 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Exynos 2100 yonga seti tanıtıldı: İşte özellikleri Sonraki Bethesda'dan Indiana Jones oyunu geliyor 3 sa. Rakibine %35 fark atan Mobil Ryzen 5000 işlemciler duyuruldu, RDNA2 mobil geliyor 4 sa. Galaxy S21 kutusu göründü: Kulaklık ve şarj adaptörü yok 4 sa. Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı 4 sa. MoveAudio S600 tam kablosuz kulaklıklar üst seviyeye oynuyor 5 sa. Intel Jasper Lake’i duyurdu, Tremont mimarili Atom çekirdekleri kullanılıyor 5 sa. Çinli Geely ve Baidu 'akıllı elektrikli araç' üretmek için yeni şirket kuruyor 5 sa. Netflix'in 2021 yılı takviminden fragman: Leonardo DiCaprio'lu film geliyor 5 sa. Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu 6 sa. Xiaomi Mi 11 Lite yakında geliyor 6 sa. Sony, elektrikli otomobilini Avrupa yollarında test etmeye başladı 6 sa. Yılın yeni ROG ürünleri! CES 2021 Türkçe canlı yayını! 7 sa. Daha fazla Avengers filminin geleceği açıklandı 7 sa. CES 2021'de PS5 oyunlarının çıkış dönemi açıklandı 8 sa. TCL 20 5G ve TCL 20 SE akıllı telefonları tanıtıldı 8 sa. KVKK, WhatsApp hakkında soruşturma başlattı 8 sa. Surface Pro 7 Plus yükseltilebilir SSD ile geliyor 9 sa. Rusların ikonik SUV'u yeni ismiyle karşınızda: Lada Niva Legend 9 sa. Sağlık Bakanlığı yeni AŞILA uygulamasını duyurdu 10 sa. Xiaomi Mi 11'e sıkı rakip geldi: Snapdragon 888 işlemcili iQOO 7 tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız