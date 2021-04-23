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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A22'nin render görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung'un yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonu Galaxy A22'nin render görüntüleri paylaşıldı. Cihaz, üçlü arka kamera kurulumuna sahip.
    23 Nisan 2021, 12:31 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy A22'nin render görüntüleri ortaya çıktı
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    Daha önce şeffaf kılıf içerisinde görünen Samsung'un yaklaşmakta olan yeni telefonu Galaxy A22'nin render görüntüleri, OnLeaks tarafından paylaşıldı. Galaxy A21s'nin halefi olacak cihazın Samsung'un en uygun 5G telefonu unvanını alması bekleniyor.

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    Görüntüler, ilk raporlarla çelişiyor

    Galaxy A22'nin ekranı, damla çentikli tasarıma sahip. Telefonun arkasında LED flaşlı ve üçlü kamera kurulumu yer alıyor. İlk olarak ortaya konulan raporlara göre cihazın dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyordu ancak render görüntüler, raporla çelişiyor.

    Samsung Galaxy A22'nin render görüntüleri ortaya çıktı
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    Telefonun alt kısmında USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Parmak izi okuyucusu cihazın yan tarafına monte edilmiş.

    Samsung Galaxy A22'nin teknik detaylarına dair bir bilgi bulunmuyor. Hem 5G hem de uygun fiyatlı olacağı düşünülürse Snapdragon 480 yonga seti cihazda yer alabilir. Ayrıca yine fiyatı düşürmek için telefonun LCD ekranla geleceği söyleniyor.

    Haziran ayında tanıtılması beklenen cihazın ayrıca 4G versiyonu da olacak.



    https://www.gsmarena.com/renders_of_the_samsung_galaxy_a22_5g_show_the_phone_from_all_angles-news-48797.php
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    AMC (Alper ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeter arkadaş saçma sapan habire piyasaya ürün sunuyorlar.
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